El Defensor del Pueblo solicita a Sanidad información sobre la financiación pública de los fármacos contra Alzheimer

El paciente perdería la posibilidad de recibir un tratamiento que ralentiza la progresión en fases iniciales, y su acceso dependería de poder pagarlo de su bolsillo, lo que puede implicar endeudamiento o no recibir tratamiento.

Ha solicitado información al Ministerio de Sanidad, realiza un seguimiento de las decisiones de las administraciones competentes y se ha ofrecido a reunirse con la confederación cuando su agenda lo permita.

¿Qué pasos ha tomado el Defensor del Pueblo tras recibir la queja de CEAFA sobre la financiación de esos fármacos?

CEAFA argumentó que la negativa a financiar vulnera derechos como la protección de la salud y la igualdad, e invocó leyes y artículos constitucionales para exigir equidad en el acceso.

¿Qué argumentos esgrimió CEAFA en su queja ante el Defensor del Pueblo sobre los fármacos contra el Alzheimer?

Lo ocurrido ha provocado que el acceso quede condicionado a la capacidad económica de cada paciente y que muchas personas pierdan la oportunidad terapéutica, porque estos fármacos son útiles solo en fases iniciales.

Porque la Confederación Española de Alzheimer (CEAFA) presentó una queja en septiembre por la negativa de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos a financiar esos fármacos y denunció una situación de inequidad en el acceso.

¿Por qué el Defensor del Pueblo ha solicitado información al Ministerio de Sanidad sobre la financiación de lecanemab y donanemab?

La confederación apela al derecho a la protección de la salud y a la igualdad efectiva recogidos en la Constitución y en la Ley de Cohesión del Sistema Nacional de Salud.

CEAFA advierte de que el rechazo genera iniquidad y discrimina a los pacientes según sus recursos económicos para acceder a medicamentos que solo son efectivos en fases tempranas.

La actuación responde a una queja de la Confederación Española de Alzheimer (CEAFA) tras la negativa de la Comisión Interministerial de Precios a financiar estos tratamientos.

El Defensor del Pueblo ha solicitado información al Ministerio de Sanidad sobre la financiación pública de los fármacos lecanemab y donanemab contra el Alzheimer.

La polémica con la financiación de los medicamentos del Alzheimer sigue viva. El Defensor del Pueblo ha solicitado al Ministerio de Sanidad información sobre el acceso y la financiación pública de los únicos tratamientos autorizados en Europa capaces de ralentizar la progresión de esta enfermedad en sus fases iniciales, según ha informado la Confederación Española de Alzheimer y Otras Demencias (CEAFA).

Así lo ha señalado el Defensor del Pueblo en respuesta a la queja que CEAFA interpuso el pasado septiembre, en la que advertía de la situación de inequidad que generaba en España la negativa de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM) a financiar los fármacos lecanemab y donanemab.

La institución, además de precisar que se ha dirigido al Ministerio de Sanidad sobre esta cuestión, ha apuntado que está haciendo un seguimiento al respecto, así como de las decisiones adoptadas por las administraciones competentes, y se ha comprometido a trasladar a la Confederación cualquier nueva información o avance relevante.

Por otra parte, el Defensor del Pueblo se ha mostrado abierto a reunirse con la confederación, aunque ha puntualizado que su agenda actual no le permite concretar una fecha. Desde CEAFA han agradecido su disposición y permanecerán pendientes de poder concertar este encuentro.

"Agradecemos la atención del Defensor del Pueblo y su seguimiento de esta cuestión. Confiamos en que el encuentro nos permita explicarle de primera mano lo que supone para las personas con Alzheimer quedarse fuera de una opción terapéutica autorizada. Mientras tanto, seguiremos trabajando para que el acceso a estos tratamientos no dependa de la capacidad económica de cada paciente", ha afirmado el director de CEAFA, Jesús Rodrigo.

Financiación

Con todo, CEAFA presentó su queja ante el Defensor del Pueblo después de que la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM) rechazara el 15 de julio la financiación de los fármacos, lo que a su juicio supone generar una diferencia de acceso a los tratamientos en función de la posición económica de cada paciente.

En su escrito, la confederación alertaba de que el acceso a estos tratamientos sólo es posible en las etapas tempranas del Alzheimer, por lo que cada mes de retraso puede suponer la pérdida definitiva de la oportunidad terapéutica.

La confederación también aseguraba que la cuestión afectaba al ejercicio de derechos fundamentales, como el derecho a la protección de la salud reconocido en el artículo 43 de la Constitución, e instaba a valorarlo a la luz del artículo 9.2, que obliga a los poderes públicos a promover una igualdad real y efectiva.

Asimismo, invocaba los principios de equidad, igualdad efectiva y superación de las desigualdades en salud recogidos en la Ley 16/2003, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, así como las garantías del artículo 49 de la Constitución en materia de autonomía personal, dado que muchas personas con esta enfermedad se encuentran o llegarán a encontrarse en situación de discapacidad o dependencia.