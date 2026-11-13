Competencia abre un expediente sancionador a cinco empresas de sanidad privada por una licitación en Galicia

La investigación no cambia de inmediato la cobertura sanitaria de los asegurados, pero si la CNMC sanciona podría dar lugar a cambios en los contratos y en la forma de adjudicar la asistencia vinculada a esos seguros. (Apoyo en contexto: noticia de El Español).

Cómo afecta esta investigación a los usuarios de seguros de accidentes deportivos en Galicia?

Entre el 18 y el 21 de noviembre de 2025 la CNMC inspeccionó sedes de varias empresas en distintos puntos del país, con la colaboración de la Comisión Gallega de la Competencia; ahora tiene un plazo máximo de 24 meses para resolver el expediente. (Dato: noticia de El Español).

La CNMC investiga si Ribera Salud y Recoletas negaron injustificadamente el suministro de un insumo esencial, conducta que, de probarse, constituiría abuso de posición de dominio según el artículo 2 de la Ley 15/2007. (Dato: noticia de El Español).

Qué investiga la CNMC sobre Ribera Salud y Recoletas en relación con abuso de posición de dominio?

Según la CNMC, la supuesta concertación podría haber impedido que la aseguradora adjudicataria inicial formalizara el contrato y que la adjudicación pasara a la segunda empresa, beneficiando a Gerosalud. (Dato: noticia de El Español).

¿Qué consecuencias ya han ocurrido por la presunta concertación en la licitación de la Xunta de Galicia?

La CNMC ha incoado el expediente para investigar si esas empresas concertaron en exclusiva con Gerosalud la asistencia sanitaria ligada a un seguro de accidentes deportivos, lo que podría ser una práctica prohibida por la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia. (Dato: noticia de El Español).

¿Por qué la CNMC ha abierto un expediente sancionador a Gerosalud, Ribera Salud, Recoletas, HM Hospitales y el Hospital Concheiro?

La investigación se inició tras inspecciones en varias sedes a mediados de noviembre de 2025 y la CNMC dispone de un plazo máximo de 24 meses para resolver el expediente.

El organismo investiga además a los grupos Ribera Salud y Recoletas Salud por posibles abusos de posición de dominio al negar de forma injustificada el suministro de un insumo esencial.

Las entidades investigadas son Gerosalud, Ribera Salud, Recoletas Salud, HM Hospitales y el Hospital Concheiro, sospechosas de concertar en exclusiva asistencia sanitaria vinculada a un seguro deportivo.

La CNMC ha abierto un expediente sancionador a cinco empresas de la sanidad privada y a un directivo por posibles prácticas contrarias a la competencia en una licitación de la Xunta de Galicia.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado un expediente sancionador contra cinco empresas y un directivo del sector de la asistencia sanitaria privada por posibles prácticas contra la competencia relacionadas con la asistencia sanitaria vinculada a un seguro de accidentes deportivos licitado por la Xunta de Galicia.

La investigación incluye a Gerosalud (empresa dedicada a la gestión sanitaria) y a uno de sus directivos, así como a los grupos hospitalarios Ribera Salud, Recoletas Salud y HM Hospitales, además de al Hospital Concheiro.

Competencia analiza si los grupos hospitalarios y el hospital habrían concertado en exclusiva con Gerosalud la asistencia sanitaria vinculada a dicho seguro, mediante un acuerdo o práctica concertada.

Esto podría haber impedido que la aseguradora que inicialmente fue adjudicataria hubiera podido formalizar el contrato y, por tanto, la adjudicación pasase a la segunda empresa, en beneficio de Gerosalud, lo que sería contrario al artículo 1 de la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia.

La CNMC, además, investiga posibles abusos de posición de dominio por parte del Grupo Ribera Salud y del Grupo Recoletas Salud, que habrían consistido en una negativa injustificada de suministro de un insumo esencial y, de acreditarse, habrían infringido el artículo 2 de dicha ley.

Entre el 18 y 21 de noviembre de 2025, la Comisión inspeccionó las sedes de varias empresas en distintos puntos del país, en colaboración con la Comisión Gallega de la Competencia.

Ahora se abre un plazo un máximo de 24 meses para la resolución de este expediente. Competencia recuerda que la incoación de expediente no prejuzga el resultado final de la investigación.