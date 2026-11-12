Siemens Healthineers separa su negocio de diagnóstico 'in vitro' bajo el nuevo nombre de Olyrian Diagnostics

Sharon Bracken es la directora de Diagnóstico de Siemens Healthineers y plantea que la tecnología crea posibilidades que las personas convierten en mejores cuidados; ella presenta Olyrian Diagnostics como la definición del próximo capítulo de la unidad de diagnóstico.

¿Quién es Sharon Bracken y qué papel dice tener en la nueva etapa de Olyrian Diagnostics?

El negocio de diagnóstico in vitro, iniciado tras adquisiciones en 2006-2007, fabrica más de 16.000 millones de pruebas anuales y ofrece ensayos que cubren casi todas las principales áreas de enfermedad. Su portafolio incluye automatización de laboratorio, soluciones informáticas y point-of-care.

No hay cambios inmediatos en productos, servicios, contratos, niveles de servicio ni puntos de contacto; Siemens Healthineers asegura que cualquier modificación futura se comunicará con antelación. La transición operativa se completará a mediados de 2028.

¿Qué consecuencias tiene la creación de Olyrian Diagnostics para los clientes y contratos ya vigentes?

La compañía busca crear una entidad independiente para centrar la estrategia y el desarrollo del negocio de diagnóstico in vitro, separándolo de la matriz que pasará a llamarse Healthineers. La escisión permite focalizar recursos en automatización, informática y pruebas point-of-care.

Durante el proceso, la empresa mantendrá sin cambios sus productos, servicios, contratos y atención a los clientes.

La transición completa de la nueva compañía de diagnóstico está prevista para mediados del año 2028.

Siemens Healthineers ha anunciado la separación de su negocio de diagnóstico in vitro, que pasará a formar una compañía independiente bajo el nombre de Olyrian Diagnostics.

Este proceso ocurre paralelamente al cambio de nombre de la compañía matriz, que pasará a llamarse Healthineers tras escindirse de Siemens.

Olyrian ofrecerá soluciones diagnósticas para pruebas de laboratorio y de point-of-care. La transición estará completada a mediados de 2028. Mientras tanto, no hay cambios en productos y servicios, contratos, niveles de servicio ni puntos de contacto con los clientes, ha asegurado Siemens Healthineers, señalando que cualquier cambio futuro será debidamente comunicado.

La compañía matriz estableció su negocio de diagnóstico in vitro en 2006 y 2007, tras adquirir tres empresas, y, hoy en día, fabrica más de 16.000 millones de pruebas anuales en una cartera de ensayos que cubre casi todas las principales áreas de enfermedades.

El portafolio actual incluye automatización de laboratorio, informática y soluciones de pruebas point-of-care.

Sharon Bracken, directora de Diagnóstico de Siemens Healthineers, ha señalado que "la tecnología crea posibilidades, pero las personas convierten esas posibilidades en mejores cuidados y resultados para los pacientes. Cada día, en el cuidado de la salud en el laboratorio clínico, apoyamos a los equipos de atención mientras proporcionan respuestas críticas que necesitan los pacientes".

"Ya sea de alguien que esté realizando una prueba, interpretando un resultado o decidiendo cuál es el siguiente paso, los flujos de trabajo informados y conectados ayudan a impulsar la eficiencia y a potenciar una comprensión más completa de la salud del paciente. Olyrian Diagnostics es cómo definiremos nuestro próximo capítulo. Estamos orgullosos de nuestra historia y entusiasmados con nuestro futuro".