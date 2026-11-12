Los médicos desconvocan las manifestación del 21 de noviembre ante el "actual clima político y social"

Mantendrán las reivindicaciones e iniciarán nuevas movilizaciones y presión si no existe capacidad real de negociar y compromisos concretos sobre estatuto, clasificación profesional y condiciones laborales.

Ya ha supuesto el aplazamiento de la visibilidad pública inmediata de sus demandas y la pérdida del final previsto frente al Congreso; no implica renuncia a las reivindicaciones, que seguirán exigiéndose al próximo Gobierno.

¿Qué consecuencias reales ha tenido ya esta desconvocatoria para los médicos y sus reivindicaciones?

La obligación de modificar el recorrido por actos de campaña, la suspensión de la línea de tren Madrid‑sur tras el accidente de Urda y la dificultad para desplazar a miles de personas con autobuses han dificultado la convocatoria.

Porque ha cambiado de forma sustancial el clima político, social y sindical tras el adelanto electoral, y los organizadores consideran que mantenerla ahora podría provocar instrumentalización partidista y perder eficacia.

¿Por qué ha desconvocado el Comité de Huelga la manifestación del 21 de noviembre?

Los sindicatos aclaran que no se renunciará a las exigencias como un estatuto propio o mejoras retributivas, y que exigirán compromisos al nuevo Gobierno.

Problemas de movilidad derivados del accidente de tren en Urda y la modificación obligatoria del recorrido impidieron finalizar la marcha en el Congreso.

La decisión busca evitar que las reivindicaciones del colectivo sanitario se utilicen como herramienta partidista tras el anuncio de elecciones y la campaña.

El Comité de Huelga desconvoca la manifestación de médicos del 21 de noviembre debido al cambio en la coyuntura política y las dificultades logísticas.

Los médicos desconvocan la manifestación prevista para el 21 de noviembre. El Comité de Huelga -formado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA) y el de País Vasco (SME)- ha decidido aplazar la concentración tras haber valorado el cambio sustancial en las circunstancias políticas, sociales y sindicales que motivaron su convocatoria y tras verse obligados a modificar el recorrido por los actos de campaña electoral.

Las organizaciones sindicales inciden en que esta decisión está motivada por la responsabilidad de los cargos que se ejercen, la independencia política y la necesidad de preservar la eficacia de las movilizaciones.

Según señalan en un comunicado, mantener una convocatoria a cualquier precio sin tener en cuenta todos los factores actuales podría suponer que se antepone el cumplimiento de un calendario fijado a una auténtica defensa de los intereses reales de los médicos.

En este sentido, las organizaciones sindicales recuerdan que esta convocatoria de manifestación estatal implica el desplazamiento de miles de personas a la capital del Estado en un momento de especial sensibilidad y dificultades logísticas tras el trágico accidente ferroviario de Urda.

Entre los convocantes, además, figuran tanto el sindicato médico CESM Castilla-La Mancha como el Sindicato Médico Andaluz (SMA), cuyos territorios son los más afectados por la suspensión de la línea de tren que une Madrid con el sur de la península.

Además, la demanda de autobuses para sustituir a los trenes en desplazamientos "con cariz más urgente no hace sino apelar a la responsabilidad y la coherencia de los convocantes para decidir retrasar esta movilización".

Otro aspecto que las organizaciones sindicales quieren destacar es el actual clima político y social que se ha agitado desde el anuncio del adelanto electoral, con una creciente tensión y confrontación -tanto en las calles por parte de diversos colectivos como entre los actores políticos- que alimenta el riesgo de que las reivindicaciones de los médicos caigan en una instrumentalización partidista.

Esto supondría utilizar los derechos de los facultativos como moneda de cambio electoral.

Las exigencias que el Comité de Huelga lleva años reclamando para los profesionales se dirigen a todos los partidos con responsabilidad de gobierno y a todos los niveles territoriales independientemente del signo político, por lo que una parte importante de esa declarada independencia sindical radica no sólo en proclamarla, sino también con la adopción de decisiones que la garanticen.

Este aspecto resulta especialmente importante en estas semanas, en las que existen diferentes huelgas convocadas por otros colectivos, en las que se mantiene una conmoción social de la que aún costará recuperarse y en las que no existe un interlocutor estatal con capacidad política real con quien negociar una reforma legislativa como la que lleva años reclamando la profesión médica.

Por este motivo precisamente, las organizaciones sindicales inciden en que la movilización que supone una manifestación no es un fin en sí misma sino un instrumento para conseguir resultados, y ahora mismo difícilmente pueda traducirse esta visibilidad en compromisos negociadores efectivos, por lo que el Comité de Huelga considera prioritario exigir esos compromisos a las fuerzas políticas y preparar una nueva etapa de negociación y presión ante el próximo Gobierno que surja de las urnas.

A esta situación hay que añadir un cambio de última hora, ya que la Subdelegación del Gobierno ha comunicado la obligación de cambiar el itinerario fijado inicialmente por los actos de campaña electoral.

Así, se impide que la manifestación termine frente al Congreso de los Diputados, un cambio que a juicio del Comité de Huelga desvirtúa el objeto de la movilización, que pretendía llevar las reivindicaciones del colectivo a la sede del poder legislativo.

Conflicto abierto

Las organizaciones sindicales quieren señalar también la importancia de ser conscientes del elevado desgaste personal y profesional que ha supuesto más de año y medio de conflicto para médicos y facultativos.

Por tanto, inciden en la necesidad de administrar de forma responsable la capacidad de movilización y los esfuerzos que se piden al colectivo, especialmente cuando los resultados no son directamente proporcionales.

En este sentido, CESM, SMA y SME recalcan que este aplazamiento no supone ninguna renuncia, sino un ejercicio transparente de coherencia y de responsabilidad que coexiste con el mantenimiento intacto de las reivindicaciones que motivan la huelga médica nacional, como son un estatuto y un ámbito de negociación propios, una clasificación profesional acorde a los especiales requisitos de formación y unas condiciones laborales y retributivas dignas, con una regulación justa de las guardias, la jornada y los descansos.

Precisamente sobre estos asuntos se exigirán compromisos concretos a las fuerzas políticas y una negociación efectiva al próximo Gobierno.

También, se retomarán las movilizaciones necesarias si no existe respuesta satisfactoria cuando sí haya capacidad real de negociar, de pedir esfuerzos a los compañeros y de alcanzar las mejoras que se reclaman, a las que el colectivo no va a renunciar.