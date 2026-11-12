La lista de deseos de Cofares al próximo Gobierno: autonomía estratégica, cohesión territorial y seguridad en el suministro

Solicita regular la entrega domiciliaria para que siempre la realice un farmacéutico desde la oficina de farmacia, garantizando conservación, custodia y trazabilidad, y evitando la intervención de terceros ajenos al canal farmacéutico.

¿Qué pide Cofares sobre la dispensación a domicilio y por qué lo plantea así?

Propone integrar de forma estable la distribución y la farmacia en la planificación sanitaria y en la gestión asistencial para reforzar seguimiento de crónicos, adherencia terapéutica y atención de proximidad, especialmente en el medio rural.

¿Cómo quiere Cofares integrar a la farmacia comunitaria en la gestión sanitaria y qué objetivo persigue?

Pide un plan nacional contra los desabastecimientos que mejore logística, almacenamiento, trazabilidad y anticipación, y contempla incentivos fiscales para distribuidores autorizados que inviertan en esas capacidades.

Lo ya ocurrido: Cofares plantea medidas para asegurar la sostenibilidad de boticas en zonas de baja densidad que son a menudo el único punto sanitario. Posible consecuencia: ese plan podría frenar cierres y mantener servicios de proximidad en municipios aislados.

¿Qué consecuencias tiene para las farmacias rurales la propuesta de Cofares de un plan de viabilidad?

Porque, según la cooperativa, solo ese reconocimiento garantizaría por ley el suministro diario de todos los medicamentos y productos sanitarios a cualquier farmacia del territorio, independientemente de su rentabilidad o ubicación.

¿Por qué Cofares pide el reconocimiento legal de la distribución de gama completa como servicio estratégico?

Entre las medidas destacan la creación de un plan nacional contra el desabastecimiento, la protección de la farmacia rural y la regulación de la entrega a domicilio desde las oficinas de farmacia.

La cooperativa reclama el reconocimiento legal de la distribución de gama completa como un servicio estratégico y de interés general que garantiza el suministro diario en toda España.

Cofares ha presentado a las fuerzas políticas un decálogo con 15 propuestas de cara a la próxima legislatura para blindar la distribución farmacéutica y fortalecer la soberanía sanitaria.

Ante la convocatoria de elecciones generales el próximo 29 de noviembre, Cofares ha trasladado a las formaciones políticas una lista de deseos con 15 propuestas con el objetivo de fortalecer la autonomía estratégica en salud en España y proteger el modelo de distribución farmacéutica.

La cooperativa reclama más cohesión territorial, seguridad en el suministro, además de un canal farmacéutico seguro y único. Frente a los actuales desafíos sanitarios, geopolíticos, demográficos y tecnológicos, Cofares defiende la fórmula de éxito que supone el binomio distribución farmacéutica de gama completa y farmacia comunitaria.

"Se precisa una alianza que garantiza el acceso diario a medicamentos y productos de salud en cualquier punto de España, asegurando la cohesión territorial. Y que, además, actúe como un pilar indispensable en la protección de la salud pública", ha remarcado Eduardo Pastor, presidente de Cofares.

Bajo la premisa de que la salud debe tratarse como un asunto de seguridad nacional, la compañía propone a las formaciones políticas una batería de medidas que sitúan a la distribución farmacéutica de gama completa como un escudo vital para la soberanía sanitaria de España.

“Planteamos fórmulas concretas, realistas y efectivas para blindar el suministro de fármacos críticos y al sector de la distribución farmacéutica. Necesitamos anticipar desabastecimientos y consolidar reservas estratégicas en nuestro país. Temas trascendentales para la salud pública que deben estar entre las prioridades de la agenda política de cara a la próxima legislatura", ha asegurado Pastor.

En primer lugar, piden un reconocimiento legal de la distribución de gama completa. Reconocer por norma con rango de ley su condición de servicio estratégico y de interés general como garante del suministro diario de todos los medicamentos y productos sanitarios a cualquier farmacia del territorio, con independencia de su rentabilidad o ubicación.

Así, reclaman integración de la distribución y la farmacia en la planificación sanitaria. Incorporarlas de forma estable en la gestión sanitaria, asistencial y logística del Estado.

Proponen un plan de viabilidad para la farmacia rural y las de menor volumen de actividad. Garantizar la sostenibilidad de las boticas en zonas rurales de menor densidad demográfica, ya que en numerosos municipios son los únicos establecimientos sanitarios de proximidad y accesibles.

Después demandan una alianza entre farmacia comunitaria y Atención Primaria. Impulsar de forma coordinada con las comunidades autónomas, además de protocolos de colaboración entre farmacias y centros de Atención Primaria con prioridad en el medio rural. El objetivo es reforzar el seguimiento de pacientes crónicos, la adherencia terapéutica y la atención de proximidad.

Le sigue la necesidad de implantar un plan nacional contra los desabastecimientos. Desarrollar un plan nacional que refuerce la capacidad logística, de almacenamiento, trazabilidad y anticipación de la distribución farmacéutica frente a tensiones de suministro y medicamentos falsificados, con posibilidad de incentivos fiscales a las empresas de distribución autorizadas que inviertan en esas capacidades.

Otra de sus peticiones es integrar la distribución de gama completa en la estrategia nacional de autonomía estratégica. Fomentar un programa nacional con rango de política de seguridad nacional, coordinada con la UE, que contemple reservas de medicamentos esenciales, críticos y estratégicos, vacunas y preparación ante emergencias sanitarias.

Y, además, reclaman estabilidad de marco de precios y márgenes.

Es decir, proteger que cualquier reforma del sistema de fijación de precios de los medicamentos no penalice a quien tiene la obligación de mantener las existencias de todo el catálogo y de su abastecimiento al mercado.

El paciente en el centro

Cofares estima necesario reforzar la dispensación de medicamentos hospitalarios en colaboración con las comunidades autónomas, contando para ello con el sector de la distribución como garante de trazabilidad y seguridad de los medicamentos.

La entrega a domicilio desde la farmacia es otro de los puntos que hay que tocar. "Hay que regular la dispensación con entrega informada de medicamentos en el domicilio del paciente siempre se realice por un farmacéutico desde la oficina de farmacia, con el fin de garantizar la conservación, custodia y trazabilidad. E impidiendo la intervención de terceros ajenos al canal farmacéutico", indica la compañía.

A ello se suma, la petición de reforzar el papel de la red de farmacias comunitarias en las políticas de salud pública de prevención, protección de la salud y uso racional del medicamento, aprovechando su capilaridad y cercanía al ciudadano.

La digitalización con datos bidireccionales es otra de sus demandas. "Reforzar la presencia de la farmacia y la distribución en el espacio nacional de datos de salud, como fuentes y destinatarias de información dentro de un sistema de captación y gestión de datos bidireccional e interoperable y basado en la colaboración público-privada".

Para Cofares, el canal farmacéutico debe ser único para medicamentos de uso humano y uso animal.

Por ello, demanda un marco veterinario estable, más sencillo y con separación de funciones. Es necesario una aplicación homogénea en todo el territorio de la normativa de prescripción y dispensación de medicamentos de uso animal, preservar la separación entre prescripción y dispensación y reforzar el papel del veterinario con el farmacéutico.

Hay que permitir, con carácter excepcional y principalmente en zonas rurales, que las clínicas veterinarias y explotaciones ganaderas puedan disponer de un botiquín o depósito de medicamentos, siempre vinculados a una oficina de farmacia.

Por último, la cooperativa demanda trazabilidad completa y uso racional de antibióticos en animales.