Hospital de campaña y el doble de personal de emergencia: así se refuerza El Hierro ante la ruta migratoria "más mortífera"

El repunte se debe a una reactivación de la ruta atlántica que multiplicó las detecciones en octubre; en los primeros días de noviembre Canarias recibió miles de personas y muchas embarcaciones alcanzaron El Hierro, lo que desbordó recursos locales.

¿Cómo hemos llegado hasta esta situación en El Hierro y qué muestran los datos recientes sobre la ruta atlántica?

Ya se ha ocupado buena parte del puerto con hasta 26 cayucos acumulados, se han cerrado preventivamente playas por riesgo de vertidos, los pescadores y centros de buceo ven afectada su actividad y hay cancelaciones en alojamientos turísticos.

¿Qué consecuencias ya ha tenido la avalancha de cayucos para los vecinos y la economía de La Restinga?

Las patologías más frecuentes son hipotermia, deshidratación y 'pie de patera'; se realiza un triaje básico en el muelle y los casos graves se trasladan al hospital o en helicóptero a Tenerife si requieren atención de mayor nivel.

¿Qué patologías llegan más frecuentemente con los cayucos y cómo las atienden en tierra?

Se ha doblado el personal de emergencia con voluntarios desplazados desde la península, hay tres turnos 24 horas y se suman ambulancias de distintos servicios; además el Estado autorizó un millón de euros para Cruz Roja y recursos extra para atención inmediata.

¿Qué refuerzos sanitarios y humanos se han puesto ya en El Hierro para atender a los migrantes?

Porque el único hospital insular de El Hierro (31 camas) está colapsado por las llegadas masivas y un hospital de campaña en el puerto permitirá observar y tratar afecciones leves in situ, evitando traslados y aliviando la carga del centro.

¿Por qué el Gobierno ha decidido desplegar un hospital de campaña en el puerto de La Restinga (El Hierro)?

Estas medidas buscan descongestionar el centro hospitalario de Valverde y reservar sus camas para casos de extrema gravedad, garantizando la atención a los residentes.

El Estado desplegará un hospital de campaña en el puerto y destinará un millón de euros a Cruz Roja para tratar afecciones como deshidratación o 'pie de patera' sobre el terreno.

El personal de emergencias se ha triplicado hasta rozar los 50 profesionales, incluyendo a voluntariado especialista desplazado desde Andalucía para reforzar los turnos.

El Hierro ha recibido a 8.000 migrantes en menos de un mes, lo que ha generado el colapso de los servicios sanitarios y del hospital insular en una isla con apenas 12.000 habitantes.

El Hierro tiene una población de apenas 12.000 habitantes que ha recibido en menos de un mes a 8.000 inmigrantes. Una situación que ha tensionado los servicios sanitarios y obligado a tener que reforzar el personal de emergencia que trabaja a pie de muelle.

El pasado martes, se celebró una Comisión Interministerial de Inmigración en la que el Estado se comprometió con el Gobierno canario a implantar varias medidas en materia sanitaria. Entre ellas, está la de desplegar un hospital de campaña que se coordinará con Cruz Roja en los próximos días.

Además, se ha doblado el personal de emergencia ante el aluvión de cayucos que llegan cada día a la isla por una de las travesías "más mortíferas".

Así lo cuenta a este diario José Antonio Rodríguez, responsable autonómico de Primera Respuesta de Emergencia para población inmigrante de Cruz Roja, que ha estado presente en la actual crisis migratoria de El Hierro.

Al ser uno de los territorios insulares más pequeños del archipiélago canario, El Hierro cuenta con apenas 19 profesionales de emergencias. Sin embargo, la llegada masiva de hasta diez embarcaciones diarias obligó a tener que ampliar la plantilla.

"Se volvió insostenible para el personal de la isla. Cuando empezó esto, estaban trabajando casi las 24 horas del día. Por eso, se decidió reforzar los turnos y traer personal voluntario de la península concretamente de Andalucía, ya que ellos también cuentan con la experiencia de atender a inmigrantes", precisa.

Para todo, cuentan con tres turnos de mañana, tarde y noche y están disponibles las 24 horas del día. En el equipo hay médicos, enfermeras y técnicos de emergencias sanitarios. Todos ellos se encargan de realizar los triajes sanitarios nada más a llegar al puerto.

Ahora, son un total de 45-50 profesionales de emergencia. "Hay un equipo de unos 10 voluntarios de Andalucía, más las 20-25 personas que tenemos aquí en Canarias y el personal técnico de la propia isla. Estamos hablando de casi 50 personas que están destinadas exclusivamente a atender a población migrante", indica a este diario.

Rodríguez explica que lo más duro de esta labor son las condiciones límite en las que desembarcan los migrantes.

"Ojalá estas personas no tuvieran que realizar esta travesía. Estamos hablando de la ruta más mortífera que existe en este momento: la del Atlántico. Nunca sabremos el número real de personas que mueren en el mar porque hay embarcaciones que han desaparecido y han fallecido todas las personas que estaban en ellas", cuenta.

Los migrantes llegan en condiciones extremas: las patologías más frecuentes son hipotermias, deshidratación y pie de patera.

Esta última se trata de una afección provocada por pasar días con los miembros inferiores empapados e inmóviles en el fondo de la embarcación, por lo que el equipo sanitario prioriza su revisión y tratamiento inmediato en cuanto pisan el muelle.

"Igualmente, aunque hemos sufrido unas condiciones meteorológicas adversas, las personas están llegando físicamente mucho mejor de lo que esperábamos.

Atravesar una ruta de estas características con una condición meteorológica como esta, en medio del mar, resulta bastante complicado salir adelante", indica.

¿Cuál es su principal labor? Cuando los migrantes llegan al puerto se hace un triaje básico. Es decir, se observa si presenta alguna patología y se le presta una atención sanitaria básica.

Si es algo más grave inmediatamente se le traslada al hospital insular de El Hierro. Además, cuentan con un helicóptero medicalizado para el traslado urgente de pacientes a los hospitales de tercer nivel de Tenerife (como el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria o el Hospital Universitario de Canarias).

"En el terreno disponemos de una ambulancia de soporte básico vital (UVI) por parte de Cruz Roja, otra de soporte vital avanzado del Servicio de Urgencias de Canarias y una última de soporte vital básico, también del servicio de emergencias canario".

Hospital

La presión migratoria que ha sufrido la isla en este último mes ha provocado que su hospital insular esté totalmente colapsado. El centro ha tenido que habilitar camas adicionales en su salón de actos porque las 31 de hospitalización estaban ocupadas.

También se han utilizado zonas de Urgencias para responder al incremento de la actividad. Jéssica Acosta, responsable de los servicios sanitarios de la isla, explicó que los profesionales se encuentran sometidos a una "tensión complicada" por la frecuencia de los desembarcos.

La situación se agrava cuando dos embarcaciones llegan a distintos puntos de la costa y los equipos deben desplazarse simultáneamente a La Restinga y La Estaca, separados por carreteras que atraviesan buena parte de la isla. "Además de las dificultades que ya tenemos, nos toca desdoblar equipos", reconoció.

El director médico del hospital, Luis González, reclamó también la instalación de un hospital de campaña en las inmediaciones del puerto, donde puedan ser atendidas las personas rescatadas que necesiten observación sin tener que ser trasladadas hasta Valverde.

Unas demandas que parece que el Gobierno ha escuchado ya que muy pronto se instalará un hospital de campaña en el propio puerto.

El Gobierno de España se ha comprometido a destinar una partida extraordinaria de un millón de euros para reforzar la atención sanitaria en El Hierro a través de Cruz Roja, sumándose a los 15,8 millones previamente habilitados para gestionar la crisis migratoria.

Esta inyección de fondos busca desplegar de inmediato más recursos humanos y materiales en los puntos de llegada, concretamente en el puerto de La Restinga y en el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE).

La finalidad primordial de este refuerzo es tratar sobre el terreno afecciones comunes derivadas de las travesías marítimas, como la deshidratación y otras patologías leves que no requieren hospitalización.

Al resolver estas atenciones básicas en los dispositivos de primera acogida, se evita el traslado innecesario de pacientes y se reduce de forma sustancial la carga de trabajo que actualmente soporta el personal del Servicio Canario de la Salud.

La medida actúa como un cortafuegos para salvaguardar el hospital insular de El Hierro. Al concentrar el triaje y los cuidados iniciales en las zonas de desembarco, el centro hospitalario puede reservar su capacidad operativa para los cuadros clínicos de extrema gravedad y garantizar sin interrupciones la asistencia sanitaria ordinaria a los residentes de la isla.

Además, Clavijo ha conseguido compromisos para reforzar los efectivos policiales y de Salvamento Marítimo, agilizar las derivaciones de migrantes y establecer compensaciones para El Hierro.