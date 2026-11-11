Sanidad privada y aseguradoras pactan un catálogo común de servicios para reducir las incidencias en la facturación

Disminuirá retrasos administrativos en la facturación y liberará recursos humanos y técnicos que los hospitales podrán dedicar a la atención clínica.

Doce patronos del sector (Quirónsalud, Vithas, HM Hospitales, Clínica Universidad de Navarra, IMED, SegurCaixa Adeslas, Sanitas, Asisa, DKV, Mapfre, Caser y AXA) han participado y la estandarización abarca quirófano, estancias y salas con agrupaciones y atributos comunes.

¿Quiénes participan en el proyecto y qué alcance tiene la estandarización?

Pretende evitar duplicidades, reducir el número de conceptos y las revisiones intensas de facturas que obligan a equipos a comprobar datos, disminuyendo así reclamaciones y recursos dedicados a tareas administrativas.

Tradujeron al catálogo común el cien por cien de las prestaciones facturadas, reflejaron el noventa por ciento de los acuerdos y lo integraron en plataformas de facturación electrónica.

Para reducir incidencias en la facturación y ahorrar tiempo y recursos al homogeneizar conceptos y definiciones entre hospitales y compañías. El proyecto nació dentro de la iniciativa "Eficiencia de Procesos" presentada por la Fundación IDIS.

¿Por qué la Fundación IDIS ha impulsado un catálogo estandarizado de servicios entre grupos hospitalarios y aseguradoras?

Un proyecto piloto entre el grupo Vithas y la aseguradora DKV ha logrado traducir al idioma del catálogo común el 100% de lo facturado y adaptar el 90% de sus acuerdos.

La iniciativa reduce el 25% de revisiones intensivas de facturas que sufrían los hospitales, optimizando recursos administrativos para dedicarlos a la atención del paciente.

El plan busca normalizar productos, stancias y salas en el ámbito sanitario privado para eliminar duplicidades y simplificar los conceptos facturables.

Grupos hospitalarios y aseguradoras consensuan un catálogo común de servicios dentro del proyecto 'Eficiencia de Procesos' impulsado por la Fundación IDIS para agilizar la facturación.

Grupos hospitalarios privados y compañías aseguradoras han consensuado un catálogo estandarizado de servicios para 'hablar el mismo idioma' y reducir las incidencias en la facturación, con el consecuente ahorro de tiempo y recursos.

El proyecto de 'Eficiencia de Procesos' se ha presentado en una jornada sobre calidad asistencial organizada por la Fundación IDIS y ha sido testado en un proyecto piloto llevado a cabo entre dos centros del grupo Vithas y la aseguradora DKV.

El objetivo del proyecto es "simplificar el catálogo, reducir el número de conceptos facturables, estandarizarlos y consensuar sus atributos para que todos tengan los mismos criterios y las mismas definiciones de referencia", ha explicado Marta Villanueva, directora general de la Fundación IDIS.

Villanueva ha destacado que la intención es disminuir la facturación en abierto, "las discusiones y las incidencias que puede haber entre los grupos sanitarios y las compañías", al hablar un idioma común.

En la iniciativa han participado 12 patronos: Quirónsalud, Vithas, HM Hospitales, Clínica Universidad de Navarra, IMED Hospitales, SegurCaixa Adeslas, Sanitas, Asisa, DKV, Mapfre, Caser y AXA.

Se inspira en la plataforma CAS, que automatiza los procesos de facturación y pago de las prestaciones sanitarias derivadas de accidentes de circulación, y se puso en marcha en 2023.

Para ello, crearon grupos en tres ámbitos (quirófano, estancia y salas), que se subdividieron en tres conceptos: medicamentos y gases medicinales, pruebas y fungibles, aparatos, equipamientos, instrumentos y materiales.

Evitar las duplicidades

Tras tres años de trabajo, "el catálogo es una realidad", ha señalado Villanueva, que ha enumerado los logros: "Hemos conseguido normalizar los productos de quirófanos, estancias y salas; se han reducido exponencialmente el número de conceptos, evitando duplicidades y facilitando la gestión; se han definido agrupaciones más frecuentes para quirófanos, estancias y salas, así como un modelo de referencia para los procesos más habituales".

Para reducir las incidencias, "se ha llegado a un consenso de normas comunes y una estructura de atributos comunes con catálogos de referencia estandarizados". Ahora sólo queda "trabajar en implementarlo y avanzar para que se haga real".

Durante la presentación del proyecto piloto, Ángel de Benito, ex secretario general de la Fundación IDIS, ha destacado que no se trata de hablar de actos médicos "pero sí de lo que ocurre alrededor".

De Benito ha recordado que alrededor del 25% de las facturas de los hospitales se revisan con intensidad porque reclaman más información, lo que obliga a que "equipos muy amplios y formados revisen en los hospitales y las compañías la facturación de lo que está ocurriendo", gastando una cantidad ingente de recursos en una actividad que no genera un valor añadido.

El proyecto ha sido testado con un piloto entre el grupo hospitalario Vithas y la aseguradora DKV, cuyos representantes han detallado los resultados obtenidos.

Javier Gil, director corporativo de Negocio y Grandes Cuentas de Vithas, ha explicado que, desde antes de la pandemia, "abordamos un proceso de automatización de sistemas y catálogos, de nuestros 22 hospitales y 40 centros ambulatorios".

El catálogo resultante tenía 16.500 prestaciones y más de 100.000 referencias de materiales, generando "criterios y decisiones comunes para que seamos capaces de entendernos".

Por su parte, Antonio Muiña, subdirector general de Gestión Asistencial de DKV, ha explicado que, al pedir muchas facturas para revisar, los informes, etc. "estábamos empleando personas en actividades que no generan mucho valor, retrasando la facturación de los hospitales".

Entre los logros del piloto, Muiña ha destacado que fueron capaces de "traducir al idioma del catálogo común el 100% de las cosas que hemos facturado, el 90% de los acuerdos están reflejados en el catálogo y, en cuanto a la operativa, lo hemos podido aterrizar en las plataformas de facturación electrónica".

Por otro lado, y como no podía ser de otra manera, el análisis económico resulta positivo: la eficiencia en el proceso de facturación genera "ahorros en una cantidad de recursos importante, pudiendo dedicar más tiempo a los pacientes".

Una vez finalizado el proyecto piloto y a la espera de su implementación efectiva, Javier Gil ya ha señalado que tomarán el catálogo consensuado como referencia para próximas negociaciones.