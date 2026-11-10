MUD da el salto sindical: quién está detrás de la organización que convoca la próxima huelga médica nacional

Algunos sindicatos médicos señalan que la huelga carece de interlocutor claro y muestran desconocimiento técnico, por lo que califican la iniciativa como una lucha con dificultades prácticas para lograr acuerdos.

¿Qué objeciones plantea el sindicalismo médico a la convocatoria de SMU y por qué critican su estrategia?

SMU reclama un marco profesional común y digno para los médicos con financiación y garantías de cumplimiento, buscando una solución estatal que reduzca desigualdades entre comunidades y preserve la cohesión del SNS.

MUD se constituyó como sindicato porque, según sus líderes, una asociación carece de legitimidad sindical para negociar y porque querían evitar la fragmentación autonómica movilizando paros simultáneos que no desgasten a los compañeros.

La organización afirma reunir más de 14.000 médicos repartidos por toda España, procedentes tanto del sector público como del privado y con representación en varias comunidades.

SMU surge de la asociación MUD, creada durante la pandemia por médicos clínicos y quirúrgicos que no se sentían representados; su presidenta es Catalina Fernández, internista en el Hospital Universitario de Vigo.

¿Quién está detrás del Sindicato de Médicos Unidos (SMU) que convoca la huelga del 16 al 27 de noviembre?

Voces del sindicalismo tradicional critican la huelga por considerarla inoportuna al no haber un interlocutor directo tras la disolución de las Cortes.

La organización cuenta con más de 14.000 facultativos de la sanidad pública y privada, constituyéndose como el primer sindicato de ámbito nacional y afiliación directa específico para médicos.

Mientras los principales sindicatos médicos tradicionales han suspendido los paros estatales a la espera de un nuevo Gobierno, SMU se desmarca para exigir un marco profesional digno y común en toda España.

El Sindicato de Médicos Unidos (SMU), originado a partir de la asociación Médicos Unidos por sus Derechos (MUD), mantiene la huelga nacional convocada del 16 al 27 de noviembre pese a la convocatoria de elecciones generales.

La convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre no ha frenado las movilizaciones y huelgas médicas en varias comunidades autónomas. Los facultativos han convocado paros contra sus respectivos gobiernos regionales para lograr avances en materia laboral.

A nivel nacional, las principales organizaciones médicas de Madrid (Amyts), Andalucía (SMA), Cataluña (Metges), País Vasco (SME) y la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) han decidido aplazar los paros estatales hasta que se forme un nuevo Gobierno. Aun así, se han sustituido las huelgas por concentraciones para seguir mostrando su rechazo al Estatuto Marco que ha decaído su tramitación en las Cortes tras la convocatoria electoral.

Sin embargo, Sindicato de Médicos Unidos (SMU) ha decidido salirse del camino, convocando una huelga en toda España del 16 al 27 de noviembre.

Pero, ¿quién está detrás de él? SMU nace de una asociación que se conforma tras la pandemia (conocida como MUD).

"Nació con el coronavirus porque los compañeros en ese momento no se sintieron representados por el resto de sindicatos. Fueron médicos clínicos y quirúrgicos que estaban trabajando a pie de cama los que decidieron unirse", cuenta Catalina Fernández, presidenta del sindicato y especialista de Medicina Interna en el Complejo Hospitalario Universitario de Vigo, a este diario.

Según ha podido saber este diario, la organización está conformada por médicos de toda España, tanto de lo público como de lo privado, además de la Asociación MIR (AME).

Fernández indica que la asociación cuenta en sus filas con más de 14.000 médicos distribuidos por toda España. Sus máximos representantes son especialistas de Valencia, Galicia, País Vasco, Madrid, Castilla y León y Cantabria .

"El alcance de nuestra red es muy grande y nos permitió movilizar a muchísimos compañeros durante todas las jornadas de huelga que han ido sucediendo", precisa.

Así, argumenta que esta próxima convocatoria de paros será diferente: serán paros simultáneos. "Nosotros veíamos que el planteamiento de semanas ya estaba agotando a los compañeros y no estaba llegando a lo que necesitábamos", aclara.

Lo que empezó a ocurrir es que ha habido negociaciones autonómicas en diferentes comunidades y en otras "como tenían peor representación sindical no tuvieron absolutamente ninguna negociación. Esos profesionales nos pidieron que formásemos un sindicato para defender tanto la problemática autonómica como la nacional".

"Y eso, hemos hecho porque en este momento se está olvidando la dimensión estatal y fragmentando el movimiento en las reclamaciones autonómicas", aclara.

Igualmente, la especialista reconoce que es un conflicto difícil porque la transferencia de competencias en materia de sanidad "hace que tú no tengas una patronal clara, no tienes que ir sólo frente a la administración central o las autonómicas y eso hace que la resolución de este problema sea mucho más complicada".



Por eso, el sindicato considera que las reclamaciones no deben frenarse ante la convocatoria de elecciones.

"Si no conseguimos un Estatuto y la representatividad propia seguiremos como estábamos hasta ahora o peor. Por ejemplo, con unas mejoras en las guardias que se están consiguiendo en algunos sitios y otros no. Todo esto es claramente insuficiente", alega.

Según Fernández, MUD decidió escuchar a su gente y constituirse como sindicato porque, a pesar de haber negociado ya en varias comunidades autónomas, una asociación no cuenta con la misma legitimidad que un sindicato para lograr avances por los cauces habituales.

"La intención del sindicato era sumar no dividir el sindicalismo médico en España que lleva fragmentado desde hace mucho. En los últimos 20 años, la representatividad sindical médica está diluida en los sindicatos de clase y regionales. De hecho, la confederación estatal (CESM) no tiene representación en todas las comunidades", aclara.

"Nosotros decidimos crear el primer sindicato de ámbito nacional y afiliación directa para los médicos españoles. A ninguno de nosotros nos conviene esto porque somos médicos asistenciales y sacar adelante este proyecto nos está costando mucho trabajo y dedicación. Pero estamos convencidos de que hay que hacerlo para defender el sistema sanitario", añade.

Son conscientes de que la organización sindical nace en un momento complejo tras la convocatoria de elecciones generales.

"Contábamos con sumarnos a la huelga médica estatal del 28 de octubre porque habría sido todo más sencillo. Aunque ahora nos toque ir contra viento y marea, mantendremos la convocatoria porque estamos convencidos de que es necesario", continúa.

"Dos tercios de los médicos de este país están convocados a las huelgas autonómicas en sus respectivas comunidades y lo que no se puede es desligar el conflicto de la dimensión nacional y dejar atrás a otras regiones. No podemos permitir que la Ley de Cohesión del Sistema Nacional de Salud (SNS) sufra de esta manera porque al final se generan desigualdades y competencias entre comunidades autónomas", termina.

Con todo, el objetivo de la huelga convocada por SMU es lograr un marco profesional digno y común para los médicos de toda España, dotado de la financiación suficiente y garantías de cumplimiento.

Sin embargo, voces del propio sindicalismo médico consideran que se trata de una lucha "sin sentido" al carecer de un interlocutor directo. "Se nota que hay un desconocimiento absoluto de la materia", argumentan a este diario.