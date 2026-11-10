Cinco centros sanitarios de Recoletas ofrecerán el servicio de medicina preventiva y predictiva de Foreomics

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LO ESENCIAL escuchar / Las claves Recoletas integrará los servicios de medicina predictiva de Foreomics en cinco centros de Valladolid, Ponferrada, Zamora, Marbella y Salamanca. La oferta de Foreomics se extenderá también a San Sebastián y Cádiz, sumando así siete nuevas provincias a sus sedes de Madrid y Barcelona. La compañía prevé incorporar ocho provincias más en diciembre para dar cobertura a todas las comunidades autónomas. Las pruebas de Foreomics combinan diagnóstico avanzado y análisis de datos para anticipar riesgos de salud antes de la aparición de síntomas. Preguntas ¿Por qué Recoletas ha empezado a ofrecer el servicio de medicina preventiva y predictiva de Foreomics en cinco de sus centros? Recoletas ha incorporado el servicio para responder a la creciente demanda de prevención personalizada de pacientes y aseguradoras, aprovechando que Foreomics ya ofrece diagnóstico avanzado y análisis de datos para anticipar riesgos. ¿Qué servicios concretos de Foreomics estarán disponibles en el Hospital Recoletas Campo Grande (Valladolid) y en los otros cuatro centros? Se ofrecerá la prueba Foreomics, que combina diagnóstico avanzado, análisis de datos, genética, analítica e imagen para perfilar riesgo de enfermedad y diseñar un plan médico preventivo. ¿Qué consecuencias tiene para los pacientes que Recoletas ofrezca la prueba Foreomics en Valladolid, Ponferrada, Zamora, Marbella y Salamanca? Ya tendrán acceso local a evaluaciones de riesgo individualizadas que permiten anticipar problemas de salud; además podrían recibir planes de seguimiento personalizados que facilitan intervenciones tempranas. ¿Quiénes son Foreomics y qué experiencia avala su tecnología? Foreomics es una startup española de salud preventiva impulsada por Jorge García y el doctor Eliseo Vañó; su algoritmo retrospectivo se valida con evidencia clínica e integra datos genéticos, de imagen y hábitos de vida. ¿Cómo encaja la alianza con Recoletas en la hoja de ruta de expansión de Foreomics? La incorporación a centros de Recoletas amplia la presencia de Foreomics en provincias fuera de Madrid y Barcelona, y forma parte de su plan de desplegar servicios por toda España durante 2026.

El grupo sanitario Recoletas ofrecerá los servicios de medicina predictiva de Foreomics en cinco de sus centros.

Según indican desde Foreomics, esta actividad se prestará en el Hospital Recoletas Campo Grande (Valladolid), en el de Ponferrada (León), en el de Zamora y en el de Marbella. También en el Centro Diagnóstico Recoletas de Salamanca.

A ellos se suman, ya fuera de Recoletas, el Centro Médico Urbieta, en San Sebastián, y el Hospital López Cano, en Cádiz.

"Con esta ampliación, Foreomics pasa a estar presente en siete nuevas provincias españolas, sumándose las nuevas ubicaciones a los centros que ya operaban en Madrid y Barcelona", indican desde la compañía en un comunicado.

"En diciembre incorporarán ocho provincias más, ofreciendo servicio en todas las comunidades autónomas", añaden.

En el comunicado, se indica que que "la expansión responde a la creciente demanda de soluciones de prevención personalizada por parte de pacientes, aseguradoras y empresas".

"La prueba Foreomics combina tecnología de diagnóstico avanzado y análisis de datos para anticipar riesgos de salud antes de que aparezcan los síntomas. La genética, es sólo un trozo del puzzle", precisa. "El objetivo es que cada persona conozca su perfil de riesgo y pueda actuar a tiempo, con un plan médico de acompañamiento adecuado.