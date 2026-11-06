Las homologaciones de médicos extranjeros se disparan un 651% desde 2020 pero Sanidad no sabe qué especialidades ejercen

Reclaman exigir competencias clínicas y prácticas supervisadas a los médicos formados en el extranjero, como hacen otros países de la UE, en lugar de mantener un trámite puramente administrativo.

La OMC advierte que muchos médicos homologados necesitarán la especialidad (vía MIR) para ejercer como especialistas, lo que podría crear un "cuello de botella" por la insuficiente oferta de plazas de formación sanitaria especializada.

¿Por qué temen los colegios médicos que las homologaciones masivas perjudiquen el acceso al MIR?

No existe un registro que permita saber cuántos homologados trabajan en la sanidad pública o privada, en qué especialidades ejercen o si usaron la homologación para emigrar a otros países.

¿Qué información concreta no tiene el Ministerio de Sanidad sobre los homologados?

Ya ha aumentado la capacidad administrativa de resolución de títulos, pero no ha supuesto incorporaciones directas al sistema sanitario porque Sanidad no registra cuántos homologados se incorporan al mercado laboral.

¿Qué consecuencias ya ha tenido para el sistema sanitario el alza de homologaciones en 2025?

El aumento responde al desatasco administrativo tras la reforma y digitalización del procedimiento impulsada por el Real Decreto de 2022 y al plan de choque de finales de 2024 para resolver expedientes acumulados. Estas medidas multiplicaron el ritmo de resoluciones en 2025.

¿Por qué se han disparado las homologaciones de médicos extranjeros un 651% entre 2020 y 2025?

La Organización Médica Colegial advierte que el aumento provocará un cuello de botella en las plazas MIR y critica que España sea el único país de la UE que no exige examen clínico ni prácticas supervisadas.

Asociaciones de médicos extranjeros señalan que, aunque la resolución de expedientes se ha acelerado, el avance beneficia a las solicitudes más recientes mientras persisten atascos en trámites iniciados en 2019 o 2021.

Sanidad admite que carece de un registro para saber cuántos de estos profesionales se incorporan al sistema laboral, en qué especialidades ejercen, si trabajan en la sanidad pública o privada, o si se marchan a otros países.

Las homologaciones de títulos de médicos extranjeros en España se han incrementado un 651% desde 2020, alcanzando la cifra récord de 30.303 resoluciones en 2025 tras la puesta en marcha de un plan de choque administrativo.

El sistema de homologaciones ha pegado un fuerte impulso al multiplicar por cuatro su actividad. Se ha pasado de una media de 6.000 resoluciones de títulos de médicos extranjeros a 30.303 sólo en 2025. Las homologaciones se han disparado un 651% en sólo cinco años.

Lo mismo ocurre con los títulos extranjeros de Enfermería: ha escalado de una media de 835 homologaciones anuales a 3.080 en 2025. Es el primer año en el que el número de resoluciones superó al de nuevas solicitudes.

Estas cifras constituyen un indicador de capacidad administrativa y reconocimiento de títulos, pero los miles de expedientes homologados no se traducen en incorporaciones efectivas al sistema sanitario. Así lo reconoce el Ministerio de Sanidad en un reciente informe sobre Fidelización y Retorno de Talento en Atención Primaria.

El departamento admite que, en la actualidad, no hay un registro que permita conocer cuántos profesionales homologados se incorporan al mercado laboral o qué proporción trabaja en la sanidad pública o en el sector privado.

También, se desconoce en qué especialidades y áreas ejercen o si utilizan la homologación como mecanismo de movilidad hacia otros países.

El Gobierno tampoco dispone de información que permita distinguir, entre los profesionales con títulos universitarios de medicina homologados o cuántos, por ejemplo, ya obtuvieron la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria o equivalente. Todo ello para conocer si cumplen con los requisitos mínimos de formación establecidos en la Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.

"Esta información permitiría mejorar la planificación de recursos humanos y orientar tanto las medidas de reconocimiento e incorporación de especialistas formados en el extranjero como las vías de acceso a la formación sanitaria especializada (FSE) en España para quienes carecen de ella", admite Sanidad en el informe.

Causas

Este notable incremento observado en 2025 refleja en gran medida la resolución de expedientes acumulados en años previos a la reforma administrativa.

Para resolver el atasco histórico de títulos, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades aprobó el Real Decreto (RD) de 2022 que actualizaba la norma de 2014. Entre las medidas incorporadas está la digitalización de prácticamente todo el proceso, además de fijar un plazo máximo de resolución de seis meses. Un tope que no se llegó a cumplir.

Por eso, el departamento de Diana Morant decidió activar un plan de choque operativo a finales de 2024 ante la incapacidad de poder resolver un volumen ingente de expedientes.

Universidades ha impulsado la automatización de las tareas administrativas y reforzado las plantillas y los acuerdos con colegios profesionales para acelerar el proceso.

Fue a partir de este reajuste cuando la administración empezó a resolver con mayor rapidez expedientes, multiplicando el ritmo de resoluciones durante 2025 para empezar a vaciar la bolsa acumulada.

Sin embargo, las organizaciones de médicos extranjeros denunciaron que todavía había un gran atasco en los expedientes que entraron al sistema hace varios años.

"Es cierto que se están acelerando un montón las homologaciones de títulos de médicos desde noviembre. Pero, sólo se resuelven los más recientes, está habiendo un atasco de aquellas que iniciaron el proceso en 2019 o 2021", precisaba a este diario hace unos meses Cynthia Vargas, portavoz de 'Homologación Justa Ya'.

Por otro lado, este desmesurado avance ha despertado el malestar de los colegios médicos. La Organización Médica Colegial (OMC) alertó que estas cifras pueden tener unas consecuencias negativas a la hora de querer ejercer y presentarse al MIR.

Ante tal preocupación, la institución reclamó al Ministerio de Universidades y al de Sanidad exigir a estos profesionales que cumplan con unas competencias clínicas como se hace en el resto de países de la Unión Europea.

Los facultativos denunciaron que España es "el único país de la UE" que no demanda a los profesionales extranjeros ni conocimientos clínicos, ni prácticas supervisadas para ejercer en el país. "El trámite es puramente administrativo", añadió María Isabel Moya, vicepresidenta de la OMC.

La vicepresidenta de la OMC indicó que la homologación de títulos de médicos extranjeros supone "una disrupción para el sistema".

"Estos nuevos profesionales saldrán al mercado y será un impacto brutal porque no pueden ejercer sin el título de especialista y, para ello, se tendrán que someter al MIR. Esto supondrá un auténtico cuello de botella porque ni de lejos se van a ofertar las plazas que se necesitan", añadió.