Healthineers elimina de su nombre Siemens tras la escisión de su matriz

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LO ESENCIAL escuchar / Las claves Healthineers elimina la palabra 'Siemens' de su nombre comercial tras concretarse la escisión directa de su empresa matriz. Siemens AG transferirá un 30% de las acciones de la filial de salud a sus accionistas, conservando hasta ahora un 67% del capital. La desconsolidación definitiva y el cambio formal de denominación social están previstos para ser aprobados en las juntas de accionistas de 2027. Se ha fijado un periodo de transición de marca de tres años tras la desconsolidación para adaptar entidades jurídicas y productos al nuevo nombre. Preguntas ¿Por qué Siemens ha decidido eliminar "Siemens" del nombre comercial de Siemens Healthineers y pasar a llamarse solo Healthineers? La compañía afirma que la medida refleja la transformación hacia una empresa de salud plenamente independiente tras la escisión de su matriz. Siemens busca además centrar su estrategia en la inteligencia artificial industrial, mientras Healthineers se posiciona como líder sanitario por derecho propio. ¿Qué impacto ya tenido tiene la escisión en la estructura accionarial de Siemens y Healthineers? Siemens transferirá mediante la escisión directa un 30% de las acciones de la filial a los accionistas de Siemens AG, reduciendo su participación y provocando la desconsolidación prevista para 2027. La compañía mantiene hoy un 67% del capital antes de la operación. ¿Cómo afectará a los clientes y a los productos el cambio de marca de Siemens Healthineers a Healthineers? El cambio incluye un periodo de transición de marca de tres años tras la desconsolidación para reinscribir entidades y productos, lo que busca garantizar continuidad contractual y operativa para clientes y proveedores durante la transición. ¿Qué pasos formales quedan por delante para que Healthineers deje de usar "Siemens" en su denominación? La escisión y el cambio de denominación deben aprobarse en las juntas generales de accionistas de ambas compañías en febrero de 2027 y la transición de marca comenzará tras la inscripción de la escisión en el Registro Mercantil alemán. ¿Qué papel han destacado los líderes de ambas empresas sobre esta decisión y qué objetivo estratégico persiguen? Roland Busch (CEO de Siemens AG) ha explicado que la escisión es el siguiente paso lógico para centrar a Siemens en la IA industrial; Bernd Montag (CEO de Siemens Healthineers) ha señalado que, tras la desconsolidación, la compañía escribirá sus próximos capítulos bajo el nombre Healthineers impulsando avances en atención sanitaria.

Healthineers elimina de su nombre comercial Siemens tras cerrar la escisión de su matriz. Tal y como ya adelantó este diario, Siemens separará definitivamente su filial de salud—en la que actualmente ostenta un 67% del capital— mediante una escisión directa, a través de la cual transferirá un 30% de las acciones a los accionistas de Siemens AG.

"La transición a Healthineers supone el siguiente paso en la evolución de la compañía para convertirse en una empresa líder en el ámbito de la salud, plenamente independiente", ha señalado la compañía en un comunicado.

Para Siemens, este paso refuerza aún más el foco en la ejecución de su estrategia: escalar la inteligencia artificial industrial combinando el mundo real y el digital.



"Este es el siguiente paso lógico de un camino que iniciamos hace años y que ha demostrado ser enormemente exitoso", ha afirmado Roland Busch, presidente y CEO de Siemens AG.

"Siemens Healthineers ha crecido desde sus raíces en Siemens hasta convertirse, por derecho propio, en un líder mundial. Es natural que esta evolución se refleje claramente en la forma en que la compañía se presenta al exterior".

Por su parte, Bernd Montag, presidente y CEO de Siemens Healthineers AG, ha declarado: "Siemens es nuestro origen y sigue siendo una parte importante y muy valiosa de nuestro legado. Tras la desconsolidación de la compañía, escribiremos los próximos capítulos de nuestro camino bajo el nombre Healthineers y seguiremos impulsando avances pioneros en la atención sanitaria. Para todas las personas. En todo el mundo. De forma sostenible”.

Siemens ha anunciado sus planes de desconsolidar Siemens Healthineers en 2027 mediante una escisión.

La escisión se someterá a la aprobación de los accionistas de ambas compañías en sus juntas generales anuales de febrero de 2027. El cambio de denominación social a Healthineers deberá ser aprobado en la junta general anual de accionistas de Siemens Healthineers.

Está previsto que la transición de la marca comience tras la inscripción de la escisión en el Registro Mercantil alemán, lo que completará la escisión y la desconsolidación de Siemens.

Se ha acordado un período de transición de marca de tres años después de la desconsolidación para facilitar una transición fluida, incluida la reinscripción de las entidades jurídicas y los productos.