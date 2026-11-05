AstraZeneca ofrece 8.900 millones por Rhythm, compañía especializada en fármacos contra la obesidad

Tras contratiempos en ensayos y presiones sobre su crecimiento, AstraZeneca apuesta por adquisiciones en nichos de alto margen para recuperar impulso comercial y diversificar su cartera más allá de oncología.

¿Qué hay detrás del interés reciente de AstraZeneca en activos para enfermedades raras como Rhythm?

Podría mejorar la comercialización y disponibilidad de tratamientos como Imcivree al integrarlos en la red global de Alexion, aunque cambios en precio o acceso dependerán de decisiones comerciales y regulatorias.

¿Cómo afecta esta posible compra de AstraZeneca a los pacientes con formas raras de obesidad?

Rhythm es un laboratorio centrado en terapias para trastornos neuroendocrinos raros y desarrollos metabólicos, incluido Imcivree, aprobado por la FDA para una forma genética de obesidad.

Ya ha subido el precio de mercado de sus acciones y podría acelerar el acceso a recursos comerciales y ensayos, aunque la operación dependerá de negociación y aprobaciones regulatorias.

¿Qué consecuencias tiene para Rhythm que AstraZeneca haya hecho una oferta de 124 dólares por acción?

AstraZeneca busca ampliar su cartera en fármacos para enfermedades raras y ganar presencia en el mercado de obesidad de rápido crecimiento; la compra se integraría vía su división Alexion y complementaría tratamientos como Imcivree.

La adquisición permitiría a AstraZeneca posicionarse en el cotizado mercado de tratamientos para la obesidad y trastornos neuroendocrinos raros.

Tras filtrarse la oferta de 124 dólares por acción, los títulos de Rhythm se revalorizaron un 28% hasta alcanzar una capitalización de mercado de 7.640 millones de dólares.

La operación se llevaría a cabo a través de Alexion, la división de enfermedades raras de AstraZeneca, para reforzar su presencia en medicamentos especializados.

AstraZeneca ha presentado una oferta de unos 8.911 millones de euros (10.000 millones de dólares) para adquirir Rhythm Pharmaceuticals, laboratorio especializado en fármacos contra la obesidad.

AstraZeneca sale de compras. La farmacéutica ha presentado una oferta de aproximadamente 10.000 millones de dólares (unos 8.911 millones de euros al cambio actual) para adquirir el laboratorio especializado en fármacos contra la obesidad Rhythm Pharmaceuticals.

Según adelantó el Wall Street Journal el pasado miércoles, AstraZeneca había presentado una oferta de 124 dólares (110 euros) por acción por la compañía el mes pasado.

Tras conocerse la noticia, las acciones de Rhythm cerraron con una subida del 28%, a 110,68 dólares, lo que le otorga una capitalización de mercado de aproximadamente 7.640 millones de dólares (unos 6.809 millones de euros).

La adquisición se llevaría a cabo a través de Alexion, la división de enfermedades raras de AstraZeneca, que la compañía adquirió por 39.000 millones de dólares (34.758 millones de euros) en 2021 para expandirse más allá de sus principales líneas de negocio en oncología y biofarmacéutica, según apunta Reuters.

Por el momento, ambas compañías han decidido no hacer ningún tipo de comentario.

El director ejecutivo de AstraZeneca, Pascal Soriot, busca que los inversores vuelvan a centrarse en el crecimiento tras unos meses turbulentos.

La compañía, con un valor de mercado de 292.000 millones de dólares (260.249 millones de euros) se enfrentó a algunos contratiempos en los ensayos clínicos y a informes sobre un posible acuerdo con su rival estadounidense Bristol Myers Squibb había afectado negativamente a las acciones.

Las compañías

Rhythm desarrolla terapias para trastornos neuroendocrinos raros, mientras que Alexion se especializa en tratamientos para enfermedades raras y se ha convertido en la pieza central de los esfuerzos de AstraZeneca por expandirse en medicamentos especializados de alto crecimiento.

El analista de Jefferies, Michael Leuchten, afirmó que el enfoque de AstraZeneca a la hora de buscar activos para enfermedades raras que se ajusten a su "estructura existente es, en nuestra opinión, totalmente sensato".

Según informó el Wall Street Journal, AstraZeneca ya había mostrado interés en Rhythm anteriormente y reanudó sus gestiones en los últimos meses.

En marzo, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) amplió el uso de la terapia Imcivree de Rhythm para un tipo de patología rara de obesidad causada por daño cerebral, convirtiéndola en el primer tratamiento aprobado en el país para esta afección.

Rhythm también está desarrollando tratamientos para otras enfermedades neuroendocrinas y metabólicas raras.

El mercado de medicamentos para la obesidad se ha convertido en uno de los sectores más codiciados de la industria farmacéutica, impulsado por la fuerte demanda de tratamientos de Novo y Lilly y las expectativas de que las ventas podrían superar los 100.000 millones de dólares anuales (89.143 millones de euros) durante la próxima década.

Si bien las terapias de Rhythm se centran en formas genéticas raras de obesidad en lugar del mercado más amplio de pérdida de peso, una adquisición le daría a AstraZeneca una presencia comercial consolidada en este campo de rápido crecimiento, al tiempo que ampliaría su cartera de tratamientos para enfermedades raras.