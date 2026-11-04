Los sindicatos del convenio de farmacias posponen la reunión con la patronal prevista para cerrar las subidas salariales

Las partes acordaron comunicar la decisión final en una reunión prevista y fijada para el 4 de noviembre; según fuentes, cerrar el capítulo salarial facilitaría la firma completa del convenio.

¿Cuándo puede concretarse el acuerdo y qué falta por cerrar para firmar el convenio?

Ya ocurrido: el acercamiento ha permitido que la patronal acepte una subida salarial cercana al 15% en cuatro años, lo que supondría casi un 4% anual acumulado para los trabajadores.

¿Qué consecuencias reales ha tenido ya el acercamiento entre sindicatos y FEFE para los trabajadores de farmacia?

Las propuestas de flexibilización (turnos de más de nueve horas y acumulación de descansos) fueron descartadas y las partes decidieron mantener la jornada del convenio anterior; la reducción de jornada prevista para 2027 y 2028 también quedó declinada por los sindicatos.

¿Qué ha ocurrido con la propuesta de reducción y flexibilización de la jornada en la negociación?

FEFE ofreció una subida del 15% en cuatro años tras ceder, mientras que los sindicatos reclamaban inicialmente un 16% vinculado al IPC; antes la patronal había propuesto 14% en cuatro años.

¿Qué oferta salarial ha puesto FEFE sobre la mesa y qué pedían los sindicatos?

Los sindicatos han aplazado la cita por falta de tiempo para consultar a sus bases y preparar una respuesta conjunta a las propuestas, según fuentes sindicales.

¿Por qué han pospuesto los sindicatos la reunión con FEFE para cerrar las subidas salariales del convenio de farmacias?

Se ha decidido descartar la propuesta patronal sobre la flexibilización de jornada y mantener las condiciones del convenio anterior en ese punto.

Los sindicatos han propuesto renunciar a la reducción de horas de la jornada laboral previamente acordada a cambio de lograr el incremento salarial del 15,5%.

Ambas partes han acercado posturas para acordar una subida salarial de entre el 15% y el 15,5% distribuida en cuatro años.

Los sindicatos han aplazado la reunión prevista con la patronal FEFE para cerrar el convenio de oficinas de farmacia por falta de tiempo para consultar a sus bases.

A casi un mes de que acabe el año, el convenio de oficinas de farmacia todavía no está cerrado. Un pacto que arrastra casi dos años de demora ya que debería haber entrado en vigor en enero de 2025.

Aunque en el último encuentro, los sindicatos (CCOO, UGT, CIG y Fefane) y la Federación Empresarial de Farmacéuticos (FEFE) acercaron posturas, esa buena sintonía todavía no se ha trasladado al papel. Así, las organizaciones sindicales han pedido aplazar la reunión de este miércoles en la que se tenía previsto pactar las subidas salariales.

Según han confirmado fuentes sindicales a este diario, han decidido posponer esta cita por falta de tiempo. "En el plazo que teníamos no nos dio tiempo a consultar a todas las bases, recibir las respuestas, preparar una contestación tanto al resto de sindicatos como, posteriormente, a la patronal", alegan.

Y, por el momento, se desconoce cuando se producirá esa reunión. "Se está acordando la fecha entre todos", indican.

En la cita de hace una semana, ambas partes lograron un acercamiento. Sobre todo en aspectos en los que había grandes puntos de fricción: salarios y jornada.

Patronal y sindicatos están valorando alcanzar una subida salarial del 15% en cuatro años, lo que equivaldría a un incremento del 4% anual.

Hasta hace unos meses, la patronal ofrecía una subida del 14% en cuatro años mientras que, por su parte, las organizaciones reclamaban un aumento del 16% conforme a la evolución del Índice de Precios de Consumo (IPC).

Sin embargo, en el último encuentro, parece que se llegó a ese punto de consenso. La patronal cedió a subir al 15%, aunque los sindicatos siguen pidiendo un incremento del 15,5% en esos cuatro años.

Propusieron a FEFE no reducir las horas de la jornada laboral como habían acordado ya en su momento a cambio de que la patronal acepte una subida salarial del 15,5%.

Cabe destacar que uno de los acuerdos a los que se llegó a través del SIMA (el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje) es la reducción de jornada a partir de 2027 y 2028. En concreto, seis horas cada año. Finalmente, los sindicatos han decidido declinar ese pacto.

Después de esto, FEFE accedió subir hasta un 15% los salarios en cuatro años. Una propuesta que los sindicatos acordaron que analizarían junto al resto de organizaciones.

Otro de los puntos de fricción que decidieron no tocar fue la flexibilización de la jornada.

En verano, según los sindicatos, la patronal propuso turnos de más de 9 horas y que los descansos obligatorios se acumulasen en periodos de más de cuatro semanas.

Una propuesta totalmente abusiva para la parte social que decidieron aparcar y dejarlo como estaba en el anterior convenio.

Ahora, los sindicatos han decidido ganar más tiempo para debatir con detenimiento todas las propuestas. Pero, fuentes cercanas a las organizaciones, aseguraron que si la parte salarial lograba cerrarse, se podría llegar pronto a un acuerdo final.