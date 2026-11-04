Rechazo MIR a la norma que mejora sus condiciones laborales: "El salario sigue dependiendo de las guardias"

AME pidió que la reducción de guardias no supusiera pérdida de ingresos, que la hora de guardia nunca pagara por debajo de la ordinaria, mínimos retributivos homogéneos, financiación para rotaciones externas y siete horas semanales de formación protegida; según la asociación, esas peticiones económicas no se han incorporado.

¿Qué reclamaciones económicas y formativas planteó AME que no han sido atendidas en el RD?

El RD fija una jornada ordinaria máxima de 37,5 horas, topes de 17 horas para guardias y para la suma de guardia y jornada consecutiva, descansos diarios de 12 horas y semanales de 24, y un tope medio trimestral de 45 horas semanales salvo pacto.

¿Qué medidas laborales concretas introduce el Real Decreto para los MIR en jornada y descansos?

Ya ocurrido: el RD fija un límite de cuatro guardias al mes y topes de jornada y descanso; posible: sin financiación adicional los residentes podrían sufrir pérdida de poder adquisitivo por menor retribución por guardias.

¿Qué consecuencias ya ocurridas y qué consecuencias posibles tiene para los residentes la reducción de guardias prevista en el decreto?

AME rechaza el RD porque, según afirma, mantiene la dependencia del salario de las guardias y no incorpora las medidas económicas que pedían, como mínimos retributivos homogéneos y financiación suficiente.

¿Por qué la Asociación MIR (AME) rechaza el Real Decreto que limita las guardias a cuatro al mes?

La normativa fija un límite general de cuatro guardias al mes, jornadas máximas de 37,5 horas y topes de 17 horas continuas de trabajo, aspectos que los MIR consideran insuficientes sin mejoras salariales.

Según encuestas de la AME, más del 90% de los residentes se opone al texto actual, que tampoco cuenta con el respaldo de los principales sindicatos médicos ni de las comunidades autónomas.

La Asociación MIR advierte de que la reducción de guardias provocará una pérdida de poder adquisitivo si no se incrementa la retribución de la hora ordinaria y se acompaña de financiación suficiente.

Los médicos residentes rechazan el nuevo Real Decreto aprobado por el Gobierno y reclaman su derogación urgente al considerar que no resuelve la excesiva dependencia económica de las guardias.

El Gobierno ha logrado sacar adelante el Real Decreto (RD) que mejora las condiciones de los MIR antes de las elecciones del próximo 29 de noviembre. Sin embargo, el texto final no ha cumplido con las expectativas de los residentes.

Los futuros médicos rechazan por completo la norma aprobada el pasado martes en el Consejo de Ministros y reclaman su derogación urgente.

"El salario sigue dependiendo de las guardias. El decreto no resuelve esa excesiva dependencia económica", denuncian fuentes de la Asociación MIR a este diario.

La asociación indica que muchas de las alegaciones presentadas no han sido recogidas en el reglamento tras pasar por los trámites de audiencia pública. Fundamentalmente, las de materia económica.

"Desde AME solicitamos expresamente que la reforma garantizara que la reducción de guardias no supusiera una pérdida de ingresos habituales, que la hora de guardia nunca se pagara por debajo de la ordinaria, que se establecieran mínimos retributivos homogéneos y que existiera una financiación suficiente para implantar el nuevo modelo", señalan. Algo que parece que no ha ocurrido.

También reclamaban siete horas semanales de formación protegida, financiación de las rotaciones externas y de la formación obligatoria.

"Reconocemos que algunas de nuestras propuestas se han incorporado, especialmente en materia de jornada, complemento de formación, descansos y prevención de riesgos laborales. Sin embargo, consideramos que la reforma no resuelve el problema de fondo: la excesiva dependencia económica de las guardias", vuelven a insistir.

Para AME, reducir las guardias y mejorar las retribuciones son dos cuestiones inseparables. "Una reforma de esta importancia debe contemplar ambas conjuntamente y disponer de financiación suficiente para garantizar su aplicación", aclaran.

Sin embargo, los residentes consideran que no se ha acompañado esta modificación de una dotación presupuestaria adicional "suficiente para modernizar y dignificar verdaderamente" la Formación Sanitaria Especializada (FSE).

"No podemos aceptar que una reforma que pretende mejorar las condiciones laborales de los residentes termine provocando una pérdida de poder adquisitivo como consecuencia de la reducción de las guardias".

"Queremos dejar claro que no nos oponemos a los avances laborales que contempla esta norma. Al contrario, hemos trabajado activamente para conseguir muchos de ellos. Lo que rechazamos es que se aprueben mejoras en descansos y jornadas sin garantizar simultáneamente unas retribuciones dignas", añaden.

Además, la agrupación considera difícil de justificar que, a las puertas de unas elecciones generales y ante la posibilidad de un cambio de Gobierno, se apruebe una norma "de semejante calado", cuyas consecuencias laborales, económicas y organizativas tendrá que gestionar el próximo Ejecutivo.

Para la AME, se trata de una reforma que carece del consenso necesario. Según las encuestas de la asociación, más del 90% de los residentes consultados se posicionan en contra del texto actual.

"Tampoco cuenta con el respaldo de las principales organizaciones sindicales médicas y de los representantes de las comunidades autónomas", alegan.

Por todo ello, desde la asociación solicitarán próximamente a los partidos políticos la derogación de esta reforma, con el objetivo de abrir un nuevo proceso de negociación que permita alcanzar "un consenso real sobre las condiciones laborales y, especialmente, económicas de los residentes".

Esperan que el próximo Gobierno, sea cual sea su composición, "se muestre más sensible" a sus reivindicaciones y esté dispuesto a abordar una reforma "integral" de la FSE, con financiación suficiente y "contando verdaderamente con sus profesionales".

Después de 20 años esperando una actualización de la normativa laboral, "creemos que los médicos residentes merecemos una reforma ambiciosa, consensuada y suficientemente financiada, no una reforma que nos obligue a elegir entre descansar más o cobrar menos".

Nueva norma

La nueva norma contempla mejoras en el cómputo de guardias con una limitación de cuatro al mes. Se prevé una quinta salvo si hay un informe favorable de salud laboral y se exige por formación.

A ello se suman mejoras salariales, reducción de jornada y más protección laboral al especialista a través de inspecciones rutinarias y controles horarios.

El texto también fija un tope de jornada ordinaria máxima de 37,5 horas.

Por otro lado, las guardias no podrán superar las 17 horas de trabajo. Cuando la jornada ordinaria y la guardia sean consecutivas, la suma de ambas tampoco podrá exceder de 17 horas.

Además, tras una guardia, no podrá exigirse a la persona residente que realice la jornada ordinaria prevista a continuación, ni que recupere posteriormente esas horas.

Con todo, el reglamento fija una jornada máxima de 45 horas semanales de promedio en cómputo trimestral, salvo que mediante acuerdo, pacto o convenio colectivo se establezca otro cómputo. Y se garantizarán descansos diarios de 12 horas y semanales de 24.

Unas medidas que para los MIR son insuficientes. La Asociación propuso un descanso semanal de 36 horas, independientemente del diario.

Por otro lado, los residentes reclaman que esa quinta guardia que se contempla por razones de formación sea "excepcional, voluntaria y pagada al 150%" que la hora ordinaria.

La reforma contempla también un plus estatal de residencia, que se estudiará en seis meses desde la entrada en vigor de la norma.

Pero los residentes insisten en que la normativa ya debería reflejar ese plus obligatorio y que no debería quedar condicionado a que las comunidades autónomas fijen los criterios comunes en el Consejo Interterritorial del SNS (en el CISNS).

Así, el Ministerio de Sanidad contempla que la modificación relativa a la jornada será aplicable desde el 1 de septiembre de 2027 y la actualización del régimen retributivo, a partir del 1 de enero del próximo año.

Sin embargo, los MIR reclaman un régimen transitorio y que la aplicación de jornada y descansos se haga en un máximo de seis meses desde la entrada en vigor.