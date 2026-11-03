Wegovy oral llega a la farmacia: la píldora de Novo logra una pérdida de peso del 17% y es igual de eficaz que el inyectable

La llegada de Wegovy oral se suma a una ola de orales: Lilly ya desarrolla Orforglipron y planea vender su píldora a menor precio que los inyectables, lo que aumenta la competencia y las opciones terapéuticas. Esto puede presionar precios y modelos de acceso en España.

¿Cómo encaja la llegada de Wegovy oral con otros desarrollos de píldoras para la obesidad, como las de Lilly?

Ya ocurrido: la pastilla no está financiada por el Sistema Nacional de Salud para obesidad, igual que el inyectable; esto mantiene la barrera económica para muchos pacientes. Posible consecuencia: la falta de reembolso limita la adopción clínica y deja el acceso a quienes puedan pagar el tratamiento privado.

¿Qué implicaciones tiene que Wegovy oral no esté financiado por la sanidad para tratar la obesidad?

El tratamiento oral cuesta 179,89 euros el primer mes y 236 euros mensuales en mantenimiento, lo que supone un ahorro frente al inyectable cuyo coste continuado supera los 300 euros al mes. Sin financiación pública para obesidad, el precio privado decide el acceso.

¿Qué coste tiene el tratamiento oral de Wegovy y cómo afecta eso al acceso frente al inyectable?

Novo Nordisk lanza la formulación oral para ampliar opciones y captar pacientes que rehúyen inyectables, ofrecer mayor individualización y evitar la necesidad de refrigeración. La compañía presentó la pastilla en España como la primera formulación oral de su clase terapéutica.

Wegovy oral mostró una pérdida media de peso del 17% y, según los ensayos citados, su eficacia es equivalente a la del fármaco inyectable de semaglutida. En los ensayos, una tercera parte de 52.000 participantes perdió más del 20% de su peso.

España se convierte en el quinto país del mundo en lanzar este fármaco no financiado por la sanidad pública para la obesidad, que busca ofrecer una alternativa al 33% de pacientes que rechaza los inyectables.

El tratamiento consiste en una pastilla diaria que no requiere refrigeración y tiene un coste mensual de 179,89 euros el primer mes y 236 euros en mantenimiento.

Los ensayos clínicos muestran una pérdida de peso promedio del 17%, llegando a superar el 20% en una tercera parte de los participantes.

Las farmacias españolas comienzan a comercializar Wegovy oral, la primera píldora contra la obesidad de Novo Nordisk, con una eficacia equivalente a la versión inyectable.

La primera píldora contra la obesidad ya está aquí: las farmacias españolas empiezan a comercializar wegovy oral. La píldora de Novo Nordisk promete un 17% de pérdida de peso y es igual de eficaz que la versión inyectable.

De hecho, de las 52.000 personas que se han sometido a ensayos clínicos, una tercera parte perdió más de un 20% de peso. Así lo han señalado Albert Goday, jefe de sección del servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital del Mar (Barcelona), y la propia farmacéutica en la presentación de la pastilla este martes.

"El 68% de las personas que habían entrado en un ensayo clínic, han mejorado su calidad de vida en actividades cotidianas", ha indicado Goday.

Así, España se convierte en el quinto país del mundo en comercializar este fármaco, siguiendo los pasos de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Emiratos Árabes.

El nuevo fármaco representa una nueva opción terapéutica para el control del peso en España, al tratarse de la primera formulación oral de esta clase terapéutica. Esto amplía las posibilidades de individualización del tratamiento según las necesidades y preferencias de cada persona.

¿Cómo debe consumirse? Se trata de una pastilla diaria que debe tomarse tras un ayuno de al menos 8 horas, habitualmente al despertarse. Más tarde, hay que esperar media hora para ingerir un nuevo alimento.

Como ha indicado Paula Barriga, directora general de Novo en España, las pastillas pretenden abrir el abanico y atraer también otro perfil de paciente. Además, es un tratamiento más accesible porque, por ejemplo, no requiere refrigeración como ocurre con el inyectable.

Precio

El tratamiento oral cuesta 179,89 euros el primer mes (la fase de inicio o adaptación) y sube a 236 euros al mes en la fase de mantenimiento. Esto supone un ahorro frente a la versión inyectable, cuyo coste continuado supera los 300 euros mensuales.

Cabe destacar que la pastilla, al igual que la versión subcutánea, no están financiadas para tratar la obesidad por la sanidad pública. Sólo lo están para la diabetes.

Igualmente, Barriga ha indicado que el laboratorio está trabajando para que su versión en inyectable sea financiada lo antes posible por la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS). "Estamos en conversaciones con el Ministerio", ha aseverado.

Durante su participación en la presentación, Ana Cebrián, médica especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, ha indicado que más de la mitad de la población adulta en España (alrededor del 55%) presenta exceso de peso, dividiéndose entre un 35%-40% con sobrepeso y un 15%-18% con obesidad.

Sin embargo, se prevé que estas cifras se eleven de cara a 2035 con una prevalencia de la obesidad del 37%.

La obesidad es una enfermedad crónica que actúa como puerta de entrada a más de 200 comorbilidades y "que requiere un abordaje médico a largo plazo", han indicado ambos especialistas.

Pese a que el 75% de la población española ya reconoce la obesidad como enfermedad, persiste una brecha significativa entre las personas que la padecen y aquellas que reciben un abordaje médico adecuado: siete de cada diez españoles han seguido una dieta para perder peso, pero sólo el 40% ha acudido al médico para lograrlo.

Con todo, "esperamos que esta vía oral abra la posibilidad a pacientes que rechazan el tratamiento por vía subcutánea. Uno de cada tres pacientes no quiere consumir los tratamientos inyectables", ha precisado Cebrián.