Sólo un 8,2% de los españoles percibe mejoras en las listas de espera en el último año

Resonancia y colonoscopia muestran los mayores aumentos: resonancia 28,8% con demora > tres meses y colonoscopia 29,1%; TAC y ecografía también aumentan o se mantienen en niveles altos.

Solo 10,3% fueron atendidos el mismo día de solicitar la cita y 72% esperaron más de un día porque no había cita antes, y entre esos el 65,1% esperó una semana o más.

¿Qué dicen los datos sobre las citas con el médico de familia en los últimos 12 meses?

Ha subido la percepción de demora: pruebas diagnósticas pasan de 62,4% a 67,6% de personas que consideran poco o nada aceptable el tiempo de espera.

Ya ha incrementado la insatisfacción y la presión sobre Atención Primaria y urgencias; podría traducirse en más consultas privadas o peores resultados clínicos si persisten las demoras.

¿Qué consecuencias tiene para los pacientes que 72,8% vea poco o nada aceptable el tiempo para consultar con un especialista?

Porque la encuesta del CIS y Sanidad refleja que la mayoría percibe estancamiento o empeoramiento: 40,7% dice que ha empeorado y 44,5% que sigue igual, lo que reduce significativamente la percepción de mejora.

¿Por qué solo el 8,2% de los españoles cree que las listas de espera han mejorado en el último año?

Las demoras para pruebas diagnósticas y especialistas siguen elevadas; por ejemplo, el 19,9% de los derivados al especialista debe esperar más de seis meses.

En la Atención Primaria, solo un 10,3% de los pacientes consigue cita el mismo día, y el 65,1% de quienes esperan deben aguardar una semana o más.

Un 72,8% de los ciudadanos considera poco o nada aceptable el tiempo necesario para ser atendido por un especialista en la sanidad pública.

Solo el 8,2% de los españoles percibe que las listas de espera han mejorado en el último año, mientras que un 40,7% cree que la situación ha empeorado, según el Barómetro Sanitario del CIS y Sanidad.

Sólo un 8,2% de los españoles cree que el problema de las listas de espera ha mejorado en el último año, según ha revelado la segunda oleada del 'Barómetro Sanitario' del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y del Ministerio de Sanidad, que en la primera reflejaba un porcentaje del 10%.

A partir de las respuestas de 2.644 ciudadanos, se observa que un 40,7% cree que la situación de demora para ser atendido en el sistema sanitario ha empeorado, mientras que un 44,5% estima que sigue igual.

Por su parte, en el estudio previo publicado en julio, ambos porcentajes se situaban en el 38,3% y 43,1%, respectivamente.

Desgranado el apartado de las listas de espera, la encuesta muestra que el 72,8% ve poco o nada aceptable el tiempo para ser atendido por un especialista en la Sanidad Pública, partiendo del 69,4% previo.

Para pruebas diagnósticas, el porcentaje ha crecido del 62,4% inicial al 67,6% actual; en intervenciones quirúrgicas programadas, del 55,4 al 59,4%; y en las consultas de Atención Primaria, del 48 al 53,5%

Ante ello, un 40,4% cree que las autoridades están llevando a cabo medidas para atajar el problema en el primer nivel asistencial, porcentaje que aumenta desde el 39,6% anterior.

En cuanto a la consulta del especialista, se produce una bajada, del 31 al 30%; en la intervención quirúrgica programada, una subida, del 32,6 al 32,7%; y en pruebas diagnósticas, otra, del 35 al 36,3%.

Ahondando en las personas que han tenido una consulta en Medicina de Familia por un problema de salud propio y que han sido atendidas en la sanidad pública en los últimos 12 meses, el estudio muestra que solo un 10,3% fue atendido el mismo día en el que se solicitó la cita.

Un dato que en julio era del 10,6%. Por contra, pasó más de un día porque no había cita antes para el 72%, por el 71,2% anterior.

Atención Primaria

Además, se observa que entre los que tuvieron que esperar más de un día, lo hicieron una semana o más en el 65,1% de los casos, dato que empeora frente al 61,2% inicial.

De hecho, un 27,9% ha tenido que esperar más de 10 días, aunque este resultado es mejor que el 33% previo.

La demora se aprecia incluso en las instalaciones sanitarias, y es que un 22% ha tenido que esperar más de una hora en la sala de espera para ser atendido en la consulta de Medicina de Familia de la Sanidad Pública, dato que en julio era del 19,2%.

Junto a ello, la derivación desde la consulta de Atención Primaria al médico especialista ofrece una demora de más de seis meses en el 19,9% de los pacientes, dato que mejora con respecto al 21,3% de julio.

La tardanza en la realización de pruebas diagnósticas también se aborda, siendo de más de tres meses en TAC para el 23,8%, frente al 24,2% de hace cuatro meses; en ecografía para el 22,5%, ante el 17% previo; en resonancia para el 28,8%, con un 25,9%; y en colonoscopia para el 29,1%, que era antes de un 26,8%.