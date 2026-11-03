El Sindicato Médico Andaluz desconvoca la huelga durante la campaña electoral y reconoce las "mejoras" de la Junta

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LO ESENCIAL Las claves El Sindicato Médico Andaluz (SMA) desconvoca los paros anunciados entre el 13 de noviembre y el 4 de diciembre. La decisión se ha tomado tras consultar a sus afiliados y reconocer "avances" y "mejoras" en las negociaciones con la Junta de Andalucía. Entre las mejoras destacan la equiparación de la paga extra en Atención Primaria y la voluntariedad de la continuidad asistencial en hospitales. El sindicato apuesta por el diálogo, aunque matiza que no renuncia a sus reivindicaciones tanto a nivel autonómico como nacional. Preguntas ¿Por qué el Sindicato Médico Andaluz (SMA) ha desconvocado la huelga prevista entre el 13 de noviembre y el 4 de diciembre? El SMA desconvocó la huelga porque, tras reuniones con la Consejería de Sanidad y el SAS, ha constatado avances en la implantación del Acuerdo del 29 de julio para 2027 y considera que la propuesta administrativa incorpora mejoras relevantes. ¿Qué mejoras concretas reconoce el SMA en la propuesta de la Junta de Andalucía? El sindicato menciona la voluntariedad de la continuidad asistencial no vinculada a guardias en Atención Hospitalaria y la equiparación de la paga extra de médicos de Atención Primaria con la de Atención Hospitalaria. ¿Qué papel jugó la consulta a los afiliados en la decisión de desconvocar la huelga? La decisión se tomó tras sondeos entre los afiliados, que respaldaron priorizar el diálogo y aceptar la desconvocatoria sin renunciar a los objetivos sindicales. ¿Qué críticas formuló la Junta de Andalucía sobre la convocatoria de huelga anunciada el 15 de octubre? La Junta calificó la convocatoria como un "sinsentido", señaló que el diálogo con el SMA es continuo y cuestionó convocar huelga en plena precampaña dos meses después de firmar un acuerdo con vigencia de cuatro años. Cómo encaja la desconvocatoria del SMA en el mapa de huelgas médicas en España este otoño? La desconvocatoria forma parte de una dinámica donde varias comunidades han suspendido paros tras alcanzar acuerdos con sus médicos, mientras otras mantienen convocatorias en otoño.

No habrá huelga de médicos en Andalucía este mes de noviembre.

El Sindicato Médico Andaluz (SMA) ha decidido desconvocar los paros anunciados del 13 al 4 de diciembre tras reconocer "avances" en la negociación con la Junta.

"En las reuniones mantenidas por el SMA con la Consejería de Sanidad y el SAS en las últimas semanas, con el fin de desarrollar el Acuerdo firmado el pasado 29 de julio, se han producido avances en la implantación de su contenido en 2027", señala el sindicato en un comunicado.

En el mismo asumen que "aunque la propuesta de la Administración no satisface por completo nuestras expectativas, contiene mejoras cuya importancia no podemos ignorar".

Entre ellas están "la voluntariedad de la continuidad asistencial no vinculada a la guardia en Atención Hospitalaria o la equiparación de la paga extra de los médicos de Atención Primaria con los de Atención Hospitalaria".

La decisión de desconvocar la huelga se ha tomado "tras consultar la opinión de los afiliados a través de los sondeos realizados" y "refrenda nuestra voluntad de apostar por el diálogo como vía para resolver el conflicto médico con la Administración, tanto a nivel nacional como autonómico".

No obstante, añaden, "esto no implica en absoluto la renuncia a ninguno de nuestros objetivos, por los que seguiremos luchando tanto a nivel nacional como autonómico".

Una huelga en plena campaña

Fue el pasado 15 de octubre cuando el SMA anunció la "huelga indefinida tras meses de intentos infructuosos por evitar el conflicto en Andalucía".

La Junta de Andalucía se mostró sorprendida por el anuncio, que calificó de "sinsentido", toda vez que "el diálogo sigue abierto y es continuo con el SMA" y después del acuerdo alcanzado en julio.

Fuentes de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias consideraron "necesario que el SMA explique por qué convoca una huelga, en plena precampaña electoral, dos meses después de firmar ese acuerdo con una vigencia de cuatro años".