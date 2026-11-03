Ortega, médica forense: "Antes se tardaba meses en identificar los cuerpos de una catástrofe, ahora lo hacemos en días"

Porque muchas personas extranjeras no tienen huellas dactilares registradas en el DNI, lo que obliga a depender de ADN u odontología, procesos que pueden ser más lentos o requerir contacto con registros internacionales.

Más de 60 profesionales entre médicos forenses de varias provincias, técnicos de autopsia, 27 agentes de criminalística y nueve especialistas del Instituto Nacional de Toxicología para pruebas de ADN.

¿Qué recursos humanos y técnicos se han movilizado para identificar a las víctimas del accidente de Urda?

Al aviso del juzgado se activa el protocolo nacional; equipos de levantamiento conjunta con policía científica identifican, etiquetan y trasladan cuerpos; luego se realizan autopsias en depósitos y se crea una oficina de atención para recopilar datos de familiares.

¿Cómo se organiza el trabajo forense desde que llega el aviso del juzgado hasta la atención a las familias en el accidente de Urda?

Los laboratorios del Instituto Nacional de Toxicología procesan las muestras post mortem de ADN con prioridad y coordinan análisis junto a los laboratorios de la Guardia Civil y la Policía para cotejos rápidos con familiares. Esa tramitación prioritaria reduce días a horas en resultados genéticos.

¿Qué papel están cumpliendo los laboratorios del Instituto Nacional de Toxicología en la identificación de las víctimas de Urda?

Ortega atribuye la aceleración a la combinación de huellas dactilares digitalizadas, priorización de pruebas genéticas en laboratorios forenses y protocolos activados desde el minuto cero tras el 11M. Estas mejoras permiten cotejar huellas y ADN con familiares en horas o días.

¿Por qué dice Clara Ortega que ahora se identifican las víctimas de catástrofes en días y no en meses?

Más de 60 profesionales, entre médicos forenses, técnicos de autopsia y agentes de criminalística, trabajan de forma coordinada en las labores de levantamiento, autopsias y atención a los familiares.

En el accidente de tren de Urda se han completado las 69 autopsias y se ha logrado identificar a 36 fallecidos mediante huellas dactilares, pruebas de ADN y cotejo de datos con los familiares.

Clara Ortega, presidenta de la Asociación Nacional de Médicos Forenses, destaca que el proceso de identificación de víctimas tras una catástrofe se ha reducido de meses a días gracias a la organización y los avances técnicos.

El trágico accidente de tren de Urda ha dejado, de momento, 69 víctimas, a las que ya se le han realizado las autopsias y se ha identificado a 36. En un momento tan sensible para los familiares de las personas que viajaban en los trenes siniestrados, la celeridad (siempre con la garantía de máxima certeza) en el reconocimiento de las personas fallecidas es crucial.

"Hace 20 años, se tardaba meses en la identificación de las víctimas; ahora, estamos hablando de días", explica a EL ESPAÑOL-Invertia Clara Ortega, presidenta de la Asociación Nacional de Médicos Forenses.

"Para un familiar, cualquier tiempo es mucho, por eso tratamos de hacerlo con la mayor celeridad, pero también con la mayor seguridad". Durante la dana de Valencia de 2024, "en un escenario muy complicado, se pudo hacer de forma muy rápida".

Con todo, Ortega prefiere no aventurar cuánto va a durar la identificación de todas las víctimas del accidente. Los forenses comenzaron a trabajar en cuanto se dio conocimiento del suceso. "El juzgado de guardia nos avisa y, si se prevé un número alto de fallecidos, se activa el protocolo desde la dirección del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses y desde la policía. Pero nosotros no intervenimos hasta que acaban los sanitarios".

Los forenses hacen equipos de levantamiento con la policía científica, y fotografían el lugar del siniestro, hacen croquis del sitio y proceden con la etiquetación de cuerpos y restos para trasladarlos al depósito cuando lo autorice el juez.

"Nosotros actuamos en tres escenarios: primero, el levantamiento; después, la oficina y depósito de cadáveres, donde se realizan las autopsias, y, finalmente, la oficina de atención a familiares, donde nos entrevistamos con familiares para que nos den todos los datos que puedan ayudar a la identificación: cicatrices, tatuajes, etc."

Ortega apunta que ahora ayuda mucho que la mayoría de personas tiene una foto del familiar desaparecido en su teléfono móvil, pero lo más importante es poder tomar muestras de ADN de los familiares para cotejarlas con las de los cadáveres o restos encontrados y clasificados.

"La forma más rápida de identificación es mediante huellas dactilares, comparándolas con los registros del DNI. Tras ello, la realización de pruebas genéticas, que tienen que enviarse a los laboratorios del Instituto Nacional de Toxicología pero también a los de la Guardia Civil y la Policía. Estas muestras tienen prioridad y su procesado, que antes tardaba días, se puede hacer en unas horas".

La tercera forma de identificación es la odontológica, "por la estructura de la boca, en casos de que sea imposible realizar otro tipo de análisis".

El protocolo de identificación de cuerpos en eventos con múltiples víctimas se realizó a partir de los atentados del 11M y está listo desde 2009. "La identificación se hacía de forma parecida, pero ahora estamos más organizados y desde el minuto cero se crea una oficina para las familias. En algunos casos, por ejemplo, si la persona es extranjera, que no tiene huella digital registrada, es más difícil".

En la identificación de víctimas del accidente de Urda están trabajando más de 60 profesionales, entre los que se cuentan 12 médicos forenses del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo, cuatro de Ciudad Real y dos de Cáceres, así como dos médicas forenses asesoras del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

También participan tres técnicos de autopsia de Toledo, dos de Albacete, uno de Guadalajara y nueve profesionales del Instituto Nacional de Toxicología, que se encargan de realizar las pruebas de ADN post mortem.

A ellos se les suma un total de 27 agentes del Servicio de Criminalística y de la Policía Judicial de la Guardia Civil, que están llevando a cabo identificaciones por huella dactilar y por análisis de ADN de los familiares que están denunciando las desapariciones.