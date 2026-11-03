Castilla-La Mancha, Cantabria y Madrid, las CCAA que liderarán el crecimiento del gasto sanitario en 2027: más del 10%

El riesgo es la gestión y la burocracia autonómica, que pueden retrasar la ejecución de fondos y proyectos, como advierten expertos sobre programas de dependencia y análisis de ejecución en las CCAA.

¿Qué riesgos hay para que estos incrementos no mejoren la asistencia, según la cobertura de El Español?

En Andalucía gran parte irá a incorporar 2.500 profesionales sanitarios adicionales y consolidar plazas; en Galicia se dividirá entre construcción/remodelación de hospitales y centros de salud y actividad asistencial.

¿En qué se van a emplear los aumentos de gasto en comunidades como Andalucía y Galicia ya aprobadas o anunciadas?

El presupuesto madrileño de 12.178 millones, un 10,6 % más, permitirá destinar más recursos a personal y capacidad asistencial, lo que puede reducir presión en urgencias y listas de espera si se ejecuta íntegramente.

¿Qué impacto práctico tendrá el incremento presupuestario de Madrid para los ciudadanos?

Castilla-La Mancha prevé dedicar 4.611 millones de euros a sanidad, con un aumento del 13,6 %; el incremento se justifica por la necesidad de reforzar plantillas y recursos por el envejecimiento de la población.

¿Qué cantidad destina Castilla-La Mancha y en qué se justifica ese aumento?

Porque sus proyectos de presupuestos reservan más fondos para reforzar plantillas, asumir costes estructurales y adaptar la capacidad asistencial al envejecimiento y la mayor prevalencia de crónicos. Estas razones aparecen como causas directas en la formulación de las cuentas autonómicas.

¿Por qué Castilla-La Mancha, Cantabria y Madrid prevén subir más del 10 % su gasto sanitario en 2027?

Comunidades como Cataluña, Asturias, Baleares y Aragón afrontan situaciones singulares con presupuestos prórrogados, tramitaciones pendientes o retrasos por adelantos electorales.

Regiones como La Rioja y Canarias estiman incrementos superiores al 9%, mientras que Navarra, País Vasco, Castilla y León, Andalucía y Galicia proyectan subidas de entre el 6% y el 7,4%.

La media de aumento en las partidas sanitarias presentadas por las comunidades autónomas alcanza el 8,94%, motivada por la necesidad de reforzar plantillas y atender a una población envejecida.

Castilla-La Mancha, Cantabria y Madrid lideran el incremento del gasto sanitario previsto para 2027, con subidas proyectadas que superan el 10%.

Gran parte de las comunidades autónomas han batido récord en el presupuesto sanitario previsto para 2027. La mayoría ya han presentado las partidas presupuestarias del próximo año (aunque queda aprobarlas) y estas reflejan una tendencia compartida de mayores entregas de fondos.

Todo esto se debe a la necesidad de reforzar plantillas, asumir costes estructurales y adaptar la capacidad asistencial a una población cada vez más envejecida cuya prevalencia de patologías crónicas exige un volumen creciente de recursos.

Castilla-La Mancha, Cantabria y Madrid se sitúan en el podio de las regiones que más elevarán su gasto en sanidad, si finalmente se aprueban sus presupuestos, claro. Las tres prevén incrementarlo más de un 10%.

Castilla-La Mancha prevé destinar 4.611 millones de euros y Cantabria, 1.500 millones. Es decir, unas subidas del 13,6% y del 13,63%, respectivamente.

Madrid también hará un gran esfuerzo con una partida de 12.178 millones de euros destinada a sanidad y un incremento del 10,6% respecto a este año. Supone el 37% del presupuesto total de la región.

Igualmente, cabe recordar que la mayoría han hecho bien los deberes.

La media autonómica (elaborada por este diario con las cuentas que se han presentado) de subida sanitaria está en el 8,94%, superando más de tres puntos porcentuales al incremento del presente ejercicio.

La Rioja es la cuarta comunidad que más ha disparado su gasto. Ha formulado unos presupuestos de 749,8 millones de euros, un 10,2% más.

Por su parte, Canarias es la siguiente de esta clasificación. El archipiélago apunta a un aumento del 9,1% y que la partida sanitaria alcance los 5.273 millones de euros.

Más del 7%

Navarra y País Vasco prevén elevar su presupuesto sanitario más del 7,4% con una inversión de 1.677 millones y 5.724 millones, respectivamente. De hecho, en Navarra, la partida sanitaria es la que concentra el mayor volumen de gasto más que Economía y Hacienda (1.200 millones).

Por su parte, Castilla y León ha reservado 5.604 millones de euros para sanidad, con un incremento del 7,15%. Ya supone el 40% del gasto total.

En su caso, Andalucía -que aprobó sus presupuestos para 2027 el pasado viernes- destinará 17.037 millones de euros a la cartera sanitaria, un 6,4% más que en el presente ejercicio.

Gran parte de ese presupuesto irá para reforzar las plantillas con la incorporación de 2.500 profesionales sanitarios más, una cifra que engloba tanto la oferta de 3.564 plazas nuevas creadas en el ejercicio previo como el aumento de 2.305 nuevos efectivos y 213 residentes de Enfermería (EIR).

Galicia ha puesto sobre la mesa de su parlamento un aumento del 6,35% del gasto sanitario el próximo año, alcanzando los 6.032 millones. La distribución de fondos se estructurará en dos ejes principales: por un lado, se destinarán a la construcción de nuevos complejos hospitalarios y remodelación de los centros de salud y, por otro, para la actividad asistencial (hospitalaria y primaria).

Hace unas semanas, las cuentas de 2027 de Extremadura entraron en la Asamblea, donde actualmente están siguiendo la correspondiente tramitación parlamentaria.

Sanidad acapara la mayor partida: se destinarán 2.804 millones de euros, lo que supone un incremento del 3,2%. Al igual que en Castilla y León, se llevará el 45% del presupuesto total.

Aragón -que lleva con los presupuestos prorrogados desde 2023- destinará 3.100 millones para sanidad, un 12% más que en las cuentas aprobadas por el Gobierno autonómico en 2024.

El presidente de la región, Jorge Azcón, indicó que el Ejecutivo presentará un nuevo proyecto de cuentas para 2027 con la previsión de que quede aprobado antes de que finalice el año.

Esta singularidad impide comparar la cifra directamente con la del año pasado, a diferencia de lo que ocurre en la mayoría de autonomías.

Islas Baleares aún no ha presentado sus presupuestos para 2027. Es cierto que sí que se ha aprobado el techo de gasto que alcanza los 7.160 millones para 2027 (un 9,1% más que en ejercicios anteriores), paso previo para la tramitación de las cuentas.

Aunque el proyecto definitivo de los presupuestos aún se encuentra en fase de elaboración y negociación con los grupos parlamentarios.

Lo mismo le ocurre a Asturias, que sus cuentas están en fase inicial y aún no se ha revelado la partida exacta destinada a sanidad.

Cataluña no tendrá listos los presupuestos para enero de 2027. El Govern de Salvador Illa ha admitido que no podrá aprobar las cuentas debido al adelanto electoral.

Una situación que sigue los mismos pasos del año anterior: los presupuestos catalanes de 2026 se aprobaron con un retraso histórico, finalmente consiguieron ver la luz el pasado 2 de julio.