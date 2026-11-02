La revolución de las píldoras para adelgazar llega a España: más accesible, adiós al alcohol y dietas más sanas

El principal límite es la financiación pública y el precio; el Gobierno español ha rechazado en otros casos financiar indicaciones de pérdida de peso por impacto presupuestario, lo que podría restringir el acceso masivo.

Ambos actúan sobre receptores GLP-1 y reducen el apetito, pero la vía oral facilita la adherencia diaria, democratiza el acceso y puede atraer pacientes sin experiencia previa con GLP-1; en algunos mercados la pastilla ya supone un tercio de las recetas de la marca.

¿Qué diferencia hay entre los inyectables como Ozempic y las nuevas pastillas orales en eficacia y uso?

Actualmente en España los tratamientos para la obesidad no están financiados por el Sistema Nacional de Salud, por lo que el acceso dependerá en gran medida del pago privado y de la prescripción médica controlada.

¿Cómo afectará a los ciudadanos españoles que los fármacos orales contra la obesidad no estén financiados por el SNS?

Ya observado en mercados como Reino Unido y Estados Unidos, la vía oral reduce el consumo de alcohol y de alimentos muy procesados y favorece elecciones más frescas y bajas en grasa, aunque este cambio debe acompañarse de seguimiento médico y ejercicio.

¿Qué consecuencias tiene la comercialización de las píldoras orales (Wegovy, Foundayo) para los hábitos de consumo de los pacientes?

Porque la versión oral de Wegovy llega tras la expansión internacional del tratamiento y busca ampliar el acceso frente a las inyecciones; la empresa apuesta por la comodidad y por captar pacientes nuevos que evitan la aguja.

En Estados Unidos, el formato oral ya supone un tercio de las recetas de Wegovy y está atrayendo a un 80% de nuevos pacientes que nunca habían utilizado tratamientos GLP-1.

Los especialistas insisten en que estas pastillas son fármacos para una enfermedad crónica que requieren supervisión médica, ejercicio y nutrición, pidiendo ademá una financiación controlada.

Los expertos señalan que el formato oral ayuda a frenar el hambre emocional, reduciendo el consumo de alcohol, grasas y ultraprocesados, e impulsando hábitos alimentarios más saludables.

La llegada a España de las píldoras para la obesidad, como Wegovy oral y Foundayo, revolucionará el tratamiento al ofrecer una alternativa más cómoda y accesible que los inyectables.

El impacto de las píldoras para adelgazar está a punto de hacer su efecto. El próximo martes Novo Nordisk presenta su pastilla -Wegovy oral- contra la obesidad y la diabetes en España, y la versión de Lilly -Foundayo- también está a la vuelta de la esquina después de la reciente aprobación de comercialización por parte de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés).

Los expertos auguran que estas pastillas generarán toda una revolución en el mercado de la obesidad desde un acceso más temprano para prevenir futuras comorbilidades, hasta dejar a un lado el alcohol e impulsar dietas más sanas.

La terapia oral ofrece muchas más facilidades al paciente que el inyectable porque "el tratamiento es mucho más cómodo y accesible. Tiene un efecto muy potente en la prevención de la obesidad y de sus posibles complicaciones". Así lo señala a este periódico Cristóbal Morales, endocrino del Hospital Vithas de Sevilla y especialista en la investigación de los fármacos GLP-1.

"Estamos viendo en regiones donde ya se han comercializado (Reino Unido, Estados Unidos) que hay menos consumo de alcohol y de ciertas comidas que resultan más apetecibles. Hay una tendencia muy fuerte hacia patrones dietéticos más sanos. También, es cierto que todo esto debe complementarse con actividad física", indica el experto.

Morales asegura que si las inyecciones ya han demostrado que podían frenar el apetito y alterar el gasto en alimentación, sustituir la aguja por una pastilla democratiza el acceso, acelera su uso diario y potenciará de forma exponencial ese impacto en los hábitos de consumo.

De hecho, "esta es una tendencia que ya se está identificando desde la industria alimentaria que es bastante potente y se está adaptando a cambiar la calidad de alimentos para que sean más agradables y más apetecibles".

El especialista indica que actualmente en España hay un consumo creciente de estos tratamientos. Sin embargo, los inyectables no cubren ciertas necesidades a las que pretenden dar solución las pastillas.

Efecto

Los fármacos orales van mucho más allá del peso: se centran en la salud metabólica y en la prevención de las complicaciones de la obesidad.

La píldora es mucho más eficaz disminuyendo el hambre emocional y cerebral. Elimina la sensación de comer por placer ciertos productos adictivos (grasas, azúcares, ultraprocesados). "Y hay un comportamiento alimentario que sorprende mucho y se inclina más hacia alimentos más saludables, más frescos y con menos grasas", especifica.

Obviamente, el especialista vuelve a recordar que el fármaco es el inicio pero no la solución.

"Tenemos que incorporar el seguimiento médico para luchar contra la enfermedad crónica, hábitos saludables de ejercicio y de nutrición. Y esto es importante que el paciente lo sepa, porque ahora pueden ser más accesibles y podemos tener la tentación de me tomo una pastilla y no me cuido. No debería ser así ".

"¿Qué ocurre y por qué estamos tan contentos con la terapia oral? Porque son fármacos modificadores de la enfermedad y sus complicaciones. Tenemos datos muy positivos sobre la reducción de infartos, mejoría de la apnea del sueño y el alivio de problemas mecánicos. Esto lo que pide a gritos es que haya una financiación controlada, igual que pasa en otros países", precisa el experto.

"Hay que hacer un esfuerzo para que sean más accesibles porque sabemos que a veces el código postal impacta más que el código genético y hay una gran desigualdad en salud en función de tu renta, de tu nivel socioeconómico. Por eso, se pide rebajar los precios de los medicamentos porque estos no son tratamientos de un mes, de operación bikini, son terapias a largo plazo como enfermedad crónica que es".

Igualmente, indica como ha repetido la Organización Mundial de la Salud (OMS) en repetidas ocasiones, que se debe hacer un uso responsable. "No podemos frivolizar, no es un tema estético. No se puede ofrecer por teleconsulta y vender por páginas ilegales que incitan al consumo desproporcionado", expresa.

Este es un tratamiento médico "no hay que olvidarlo" y que necesita como es lógico un abordaje médico.

Ventas

En Estados Unidos -que aceleró la aprobación de estos fármacos orales ya que se empezó a comercializar a principios de año- se ha disparado su consumo.

Lo más llamativo es que la demanda estadounidense parece estar demostrando que la vía oral no es simplemente una alternativa marginal a las inyecciones: en el caso de Wegovy (de Novo Nordisk), ya supone aproximadamente un tercio de las recetas de la marca.

La píldora está abriendo el paso para atraer nuevos pacientes. Jamey Millar, vicepresidente ejecutivo de operaciones en EEUU señaló que cerca del 80 % de los usuarios de las pastillas son pacientes sin experiencia previa con GLP-1, es decir, personas que nunca antes se habían tratado con un medicamento GLP-1.

Por su parte, las recetas iniciales de Foundayo -que se empezó a comercializar en abril de este año- se han quedado por detrás de Wegovy oral.

Sin embargo, los analistas confían en que la píldora de Lilly se convierta en un motor relevante a medida que empiece a comercializarse en más mercados internacionales.

Esta es una tendencia que ya se ha podido observar en los resultados financieros del tercer trimestre. Las ventas de Foundayo alcanzaron los 184 millones de dólares, casi el doble que en el trimestre de su lanzamiento. Hasta septiembre, alrededor del 40 % de los pacientes que comenzaban un tratamiento oral para la obesidad elegían esta marca.

No obstante, los datos de consumo de otros mercados, especialmente de EEUU, no son directamente extrapolables a España.

En nuestro país, el sistema sanitario y el modelo de financiación son diferentes. Los fármacos para la obesidad no están financiados por el Sistema Nacional de Salud (SNS), sólo lo están para la diabetes tipo 2 . Esto hace que el acceso y el consumo dependan en mayor medida del pago de los propios pacientes.

Además, hay un control más exhaustivo, por parte de los médicos, para recetar estas terapias. Veremos, una vez inicie su comercialización en nuestro país, si el fenómeno desata un impacto tan profundo como el ya registrado en otros mercados.