Junta General de Accionistas de Grifols de 2026 del pasado 18 de junio. Europa Press

Grifols eleva un 28,4% su beneficio y aprueba un nuevo dividendo de 0,15 euros

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LO ESENCIAL escuchar / Las claves Grifols obtuvo un beneficio neto de 390 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que supone un incremento del 28,4% respecto al mismo periodo del año anterior. La compañía redujo su ratio de apalancamiento neto a 3,98 veces, consolidando la tendencia de reducción gradual de su endeudamiento. El consejo de administración aprobó el pago de un dividendo a cuenta de 0,15 euros por acción que se abonará a principios de diciembre. El desembolso total destinado al pago del dividendo ascenderá a unos 64 millones de euros, con BBVA como entidad agente de pagos. Preguntas ¿Por qué Grifols ha aprobado un dividendo a cuenta de 0,15 euros por acción para diciembre de 2026? Grifols aprobó el dividendo porque ha mejorado su rentabilidad y generación de caja en 2026, con beneficios y Ebitda al alza, y ha reducido su apalancamiento, lo que permite retomar la remuneración al accionista iniciada en 2025. ¿Qué datos financieros han sustentado el beneficio neto de 390 millones en los nueve primeros meses de 2026? El beneficio de 390 millones procede de unos ingresos de 5.614 millones (+4,6% a tipo de cambio constante) y un Ebitda ajustado de 1.392 millones (+5%) con un margen del 24,8%, impulsado por el crecimiento de la división Biopharma. ¿Qué impacto tiene sobre los accionistas que BBVA sea la entidad agente de pagos del dividendo? La designación de BBVA implica que ese banco gestionará el reparto y el cobro del dividendo, que representa un desembolso total cercano a 64 millones de euros para la compañía. ¿Cómo ha evolucionado el endeudamiento de Grifols y qué significa el ratio de apalancamiento de 3,98 veces? El apalancamiento neto bajó a 3,98 veces a cierre de septiembre desde 4,2 un año antes, reflejando esfuerzos continuados de la compañía por reducir su deuda y mejorar su solvencia financiera. ¿Qué continuidad tiene este dividendo respecto a la política de remuneración de Grifols iniciada en 2025? Este pago da continuidad a la política de remuneración al accionista retomada en verano de 2025 tras más de cuatro años congelada; en 2025 ya se abonó un dividendo a cuenta idéntico de 0,15 euros por acción apoyado en desapalancamiento y generación de caja.

Grifols cerró los nueve primeros meses del año con un beneficio neto de 390 millones de euros, un 28,4% más que en el mismo periodo del año pasado, según ha informado la compañía este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Los ingresos entre enero y septiembre fueron de 5.614 millones, un 4,6% más a tipo de cambio constante, impulsados por el crecimiento de Biopharma, y el Ebitda ajustado fue de 1.392 millones, un 5% más, con un margen del 24,8%.

A cierre de septiembre, el ratio de apalancamiento neto era de 3,98 veces, frente a las 4,2 del mismo momento del año pasado y las 5,1 de hace dos años, lo que refleja "los esfuerzos continuados de la compañía por reducir gradualmente su endeudamiento".

Por otro lado, el consejo de administración de la multinacional de hemoderivados acordó el reparto de un nuevo dividendo en su reunión del pasado viernes, 30 de octubre, y ha designado a BBVA como entidad agente de pagos.

Grifols abonará el próximo viernes, 4 de diciembre de 2026, un dividendo a cuenta de los resultados del ejercicio 2026 de 0,15 euros por cada una de las acciones que integran su capital social.

Asimismo, la sociedad ha designado a Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) como entidad agente de pagos para esta distribución, cuyo desembolso total asciende a unos 64 millones de euros.

De esta forma, el grupo dirigido por el consejero delegado, Nacho Abia, da continuidad a la política de remuneración al accionista que retomó en el verano de 2025 tras más de cuatro años congelada, desde 2021.

Resultados de 2025

En concreto, el consejo aprobó en julio del año pasado un primer dividendo a cuenta del ejercicio 2025 por ese mismo importe de 0,15 euros por acción, que fue abonado el 13 de agosto de 2025 apoyado en la mejora de los resultados subyacentes, la generación de caja y el desapalancamiento.

En esos seis primeros meses del año, el resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado alcanzó los 854 millones de euros (+2,4% a tipo de cambio constante), el flujo de caja libre se situó en 91 millones de euros y el apalancamiento financiero -la proporción entre la deuda y el Ebitda- se mantuvo ligeramente por encima de 4 veces.

En el conjunto de 2025, Grifols disparó su beneficio neto un 156,1%, hasta los 402 millones de euros, con un Ebitda de 1.825 millones de euros (+5,2%), y fijó como guía para 2026 un flujo de caja antes de fusiones y adquisiciones de entre 500 y 575 millones de euros y una mejora del Ebitda de entre el 5% y el 9%.