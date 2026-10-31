Contratos inflados, horas facturadas no realizadas y tubos a 2.700 euros: las anomalías en las cuentas del CNIO

José Manuel Bernabé, exgerente que dimitió tras una controversia laboral, recopiló información sobre sobrecostes en contratos menores y presentó denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción, que investiga actualmente.

¿Qué relación tiene José Manuel Bernabé con la investigación sobre las cuentas del CNIO?

La dirección, representada por la gerente Cristina Navarro, afirma que las deficiencias son formales y niega pagos por prestaciones inexistentes, atribuye la externalización a limitaciones en la tasa de reposición y al teletrabajo.

¿Qué explicación ofrece la dirección del CNIO ante las irregularidades señaladas por el Tribunal de Cuentas?

De 5.644 contratos menores de 2023 solo 26 tenían memorias justificativas, y el Tribunal analiza diez de ellas sin presupuesto estimado; además se detectaron contratos que superaron el límite legal acumulado y uno de 40 meses.

El Tribunal cruzó registros de acceso con facturas y halló que se registraron 3.777,85 horas reales frente a 10.400 horas facturadas en un contrato, y 623,78 frente a 4.620 en otro, lo que sugiere facturación de horas no prestadas.

¿Qué pruebas aporta el informe para afirmar que se facturaron horas no trabajadas en contratos del CNIO?

El Tribunal compara el pedido con el precio del catálogo del acuerdo marco y encuentra una diferencia significativa respecto a los 58,08 euros ofertados, lo que indica un sobreprecio puntual en ese pedido.

¿Por qué el Tribunal de Cuentas detecta un pago de 2.787,84 euros por unos tubos en el CNIO?

El centro suma miles de contratos menores sin memoria justificativa, mientras que la Fiscalía Anticorrupción investiga los sobrecostes tras una denuncia del exgerente.

Se identificó la facturación masiva de horas no trabajadas, hallando casos con miles de horas cobradas frente a unas pocas registradas en los accesos.

La auditoría detectó sobreprecios notables en materiales como tubos de cartón y reactivos, además de compras con costes superiores a los de catálogo.

Un informe del Tribunal de Cuentas sobre los ejercicios 2022 a 2024 del CNIO revela múltiples irregularidades en contratos de suministros y servicios.

El análisis del Tribunal de Cuentas de los ejercicios 2022, 2023 y 2024 del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) arroja una serie de irregularidades en los contratos de suministros y servicios que van desde sobreprecios a facturación de horas no trabajadas, pasando por adjudicaciones no justificadas, memorias económicas vagas o duplicidades en el abono de servicios.

Un ejemplo de esto es un acuerdo marco para la adquisición de tubos de cartón con la empresa 'S' (el informe no da los nombres reales). El precio ofertado en el catálogo es de 58,08 euros, antes del descuento.

Si bien la mayoría de los pedidos se han hecho al precio correcto, por uno de ellos se pagó 2.787,84 euros, "una diferencia muy significativa respecto del precio ofertado en el catálogo para este material", apunta la auditoría.

En las más de 200 páginas del informe se da cuenta detallada de una sucesión de irregularidades contractuales, generalmente por importes pequeños pero cuya acumulación puede generar una importante suma.

A finales del año pasado, el Patronato del CNIO (órgano rector, formado por representantes de los ministerios de Ciencia y Sanidad y agencias de investigación asociadas a ellos, así como de las comunidades autónomas) aprobó solicitar una auditoría de los ejercicios de 2022 a 2024 al Tribunal de Cuentas.

La petición partía de José Manuel Bernabé, exgerente del centro que dimitiría poco después tras, supuestamente, acosar a una subordinada.

Desde que se incorporó en septiembre de 2025, Bernabé se dedicó a reunir información sobre las cuentas del centro y sobrecostes en contratos menores, que presentó a la Fiscalía Anticorrupción, que está investigándolas actualmente.

Sobreprecios

El caso de los tubos no es único. Un contrato menor adjudicado a la empresa 'G' de unos kits reactivos pagaba un precio por ellos de 4.431,30 euros, 1.391,30 más que el precio fijado por el acuerdo marco.

Otro ejemplo más: en la compra de 17 unidades de otros reactivos a la empresa 'L', se facturaron 2.103 euros por unidad en lugar del precio del catálogo de 1.836,53 euros, generando un sobrecoste para el CNIO de 4.529,99 euros.

El informe del Tribunal de Cuentas registra 5 incidencias de materiales adquiridos a precios superiores a los de catálogo en el animalario, 12 incidencias en productos de oficina e informática y 36 en reactivos y fungibles.

Los sobreprecios no son las únicas irregularidades detectadas por la auditoría.

Se especifican varios casos de facturación por horas no trabajadas, como el caso de otra empresa, esta vez dedicada a la prestación de servicios.

Al comprobar los registros de acceso al CNIO, el tribunal contabilizó 3.777,85 horas trabajadas durante el primer año de ejecución del contrato y los diez meses de prórroga, pero el total de horas facturadas ascendía a 10.400 horas, "lo que, salvo prueba en contrario, pone de manifiesto que pudieron facturarse servicios no prestados".

En otro caso similar, se facturaron 4.620 horas frente a las 623,78 registradas realmente en un servicio de asistencia técnica para el área de administración. Una vez más, "podría ser indicio de que se facturaron más horas de las efectivamente realizadas".

Un caso más especifica un importe: 36.720 euros, IVA no incluido, "por prestaciones sin cobertura en el objeto del contrato".

Buena parte de los contratos contaban con justificaciones genéricas, sin determinar con precisión la necesidad de externalizar servicios continuados, como los de recepción, apoyo administrativo, digitalización de documentos o secretaría, ni evaluaba la capacidad de los recursos humanos propios disponibles en plantilla.

Además, se realizaban prospecciones de mercado y solicitudes previas de ofertas sin publicarlas en el perfil del contratante ni incorporar los informes exigidos por la Ley de Contratos del Sector Público.

Estas vaguedades eran especialmente acusadas en los contratos menores, aquellos que se pueden licitar sin publicidad ni licitación pública previa.

De los 5.644 contratos menores registrados en 2023, sólo 26 contenían memorias justificativas. De estos, el organismo fiscalizador tomó 10 para analizarlos en profundidad: ninguno contenía un presupuesto estimado.

Además, pese a que este tipo de contratos no puede tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga, hubo uno que duró 40 meses.

Por otro lado, en relación con los servicios de mensajería suscritos en 2022 y 2023, "la mayor parte de los contratistas excedieron en términos acumulados el límite de 15.000 euros establecido por la Ley para los contratos menores".

Alegaciones del CNIO

El informe del Tribunal de Cuentas apunta también a un posible solapamiento de contratos en ciertas tareas, al identificar coincidencias en la composición de los equipos asignados a la prestación de servicios de cada contrato, lo que puede implicar duplicidades.

Por otro lado, se aprecia una quiebra en la trazabilidad de los pedidos, siendo imposible vincular un volumen significativo de productos solicitados con los catálogos y especificaciones ofertados por los adjudicatarios.

En un número significativo de supuestos habría pedidos "con precios no coincidentes con los fijados en los catálogos" sin justificación de las modificaciones, "lo que constituye un incumplimiento de las condiciones pactadas".

El informe incluye las alegaciones del propio CNIO, firmado por su directora gerente, Cristina Navarro, que se incorporó en abril de este año, después de la salida de José Manuel Bernabé, y que, por tanto, no trabajaba en el centro en el periodo que examina la auditoría.

En ellas, sostiene que las deficiencias identificadas se corresponden a problemas formales pero no a pagos por prestaciones inexistentes. Y que el recurso constante a la contratación externa se debe a las restricciones legales en la tasa de reposición que impedían ampliar la plantilla del centro de otra forma.

También sostiene que las duplicidades mencionadas no son tales y que la coincidencia de documentación común no implicaba identidad de tareas. Asimismo, los descuadres entre las horas registradas en los tornos de acceso y las facturadas se deben a la implantación del teletrabajo, reconociendo únicamente una deficiencia en su acreditación formal.