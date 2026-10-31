Más barato que una chocolatina: los antibióticos 'low cost' chinos acorralan la última fábrica de penicilina europea

El cierre dejaría a Europa dependiente de importaciones externas para la penicilina y principios activos, ya que la mayoría de estos compuestos se fabrican fuera de Europa, principalmente en China e India, aumentando riesgos de suministro.

¿Qué significaría para Europa el cierre de la planta de Kundl en términos de dependencia de antibióticos?

Sandoz rebajó sus previsiones de crecimiento de ventas tras limitaciones en suministro de genéricos y sufrió una caída en bolsa; la unidad de biosimilares creció pero quedó por debajo de objetivos, afectando expectativas anuales.

¿Qué consecuencias ya ha registrado Sandoz por esta competencia en sus resultados económicos?

Sandoz ha presentado una denuncia antidumping ante la Comisión Europea alegando precios por debajo de coste y subvenciones chinas; si prospera, podría imponer medidas arancelarias y proteger producción europea, pero la investigación exige pruebas de dumping, daño y causalidad y puede tardar.

¿Qué medidas ha tomado Sandoz ante la competencia china y qué efecto pueden tener en la UE?

El coste energético elevado aumenta el coste unitario de producción en Kundl y reduce su competitividad frente a fabricantes chinos con electricidad más barata, presionando los márgenes y la continuidad de la planta.

¿Qué impacto tiene en la viabilidad de la fábrica que la electricidad en la UE sea casi un 50% más cara que en China?

Porque las importaciones chinas han crecido hasta copar gran parte del mercado europeo y venden amoxicilina a precios muy por debajo de los europeos, lo que reduce ingresos y hace insostenible la producción local.

¿Por qué la planta de Sandoz en Kundl está en peligro por las importaciones de antibióticos chinos?

La farmacéutica ha rebajado sus previsiones de crecimiento de ventas para el año e independientemente advierte que revisará su presencia si la EMA retira los antibióticos de la lista de medicamentos críticos.

Sandoz ha presentado una denuncia antidumping ante la Comisión Europea, acusando a los productores chinos de operar con precios sistemáticos por debajo del coste mediante subsidios.

La planta de Sandoz en Kundl (Austria), la última fábrica de penicilina integrada en Europa, está en riesgo de cierre tras una inversión reciente de 200 millones de euros.

Las importaciones de penicilina china en la UE han pasado del 44% en 2018 al 86% en 2025, vendiéndose la amoxicilina un 47% por debajo del coste europeo.

El incremento de importaciones de antibióticos chinos low cost está acorralando la última fábrica de penicilina europea. Se trata de la planta de Kundl (Austria) de Sandoz, la única que produce estos medicamentos de principio a fin, incluyendo los principales principios activos.

Así, la producción de la planta se ha visto comprometida por la entrada masiva de antibióticos chinos. Según Eurostat, la participación del país asiático en las importaciones de penicilinas y sus derivados en la UE, no paran de crecer, pasando del 44% en 2018 al 86% en 2025.

En cambio, las exportaciones europeas de estos mismos productos apenas alcanzan una quinta parte de su máximo de comienzos de la década de 2000.

La farmacéutica suiza denuncia que los laboratorios chinos están vendiendo la amoxicilina un 47% por debajo de los precios europeos.

Esto beneficia a las administraciones públicas europeas ya que supone un ahorro del gasto, sin embargo, está amenazando de lleno la producción de la planta de Sandoz. Para la farmacéutica suiza está siendo cada vez más complicado soportar la presión de los costes.

La Agencia Internacional de Energía situó el año pasado los precios medios de la electricidad para las industrias de alto consumo energético en la UE en casi un 50% por encima de los de China, una carga que supone un duro golpe para una planta que consume tanta energía como la cercana ciudad de Innsbruck (Austria).

Todo esto ocurre en un momento en el que la planta de producción acaba de modernizarse. Tras la pandemia el Gobierno austriaco y el laboratorio anunciaron un plan de ampliación.

Finalmente, la fábrica está en peligro de cierre tres años después de que se hayan invertido más de 200 millones de euros de los que 50 millones provinieron de fondos públicos.

Esta planta se ha convertido en un punto clave en el creciente debate sobre la autosuficiencia occidental en medicamentos esenciales debido a que varias fábricas similares han cerrado sus puertas y trasladado la producción a China por la rapidez y el abaratamiento de los costes.

"Si la planta quebrara, Europa dependería totalmente de China", declaró a Reuters Stephanie Jedner, directora de la planta de Kundl.

Tras la expansión de China a escala mundial, Sandoz presentó en mayo una denuncia antidumping ante la Comisión Europea, argumentando que los productores chinos se benefician de precios por debajo del coste.

Aseguran que existen "claros indicios de prácticas que distorsionan el mercado", incluyendo "precios sistemáticos por debajo del coste", algo que es posible gracias a las subvenciones que el Gobierno de China le entrega a su tejido industrial.

La empresa alega que hasta el 90 % de los principios activos de los antibióticos a nivel mundial se producen actualmente fuera de Europa, principalmente en China o en India, utilizando productos químicos chinos.

La Comisión de momento no ha abierto una investigación formal (aunque lo está estudiando), y el momento de una posible decisión sigue siendo incierto debido a la gran cantidad de denuncias pendientes.

Según el procedimiento de la UE, la Comisión debe primero establecer pruebas suficientes de dumping, daño a la industria nacional y un vínculo causal antes de abrir un caso.

Recorte de previsiones

Sandoz no ha presentado las mejores perspectivas para el cierre del año.

El fabricante rebajó sus previsiones de crecimiento de ventas para todo el año después de que las limitaciones de suministro de genéricos lastraran los resultados de su tercer trimestre. Esto provocó una caída de las acciones de hasta un 8% en la sesión consecutiva a la presentación de resultados.

La compañía ahora prevé que las ventas netas crezcan entre un 5% y un 6% a tipos de cambio constantes, frente al crecimiento de 7% y un 9% previsto anteriormente.

Sin embargo, la farmacéutica mejoró sus objetivos de rentabilidad para 2026. Ahora prevé un margen Ebitda de entre el 23% y el 23,5%, superando la subida de unos 100 puntos básicos que estimaba inicialmente.

Las ventas netas del tercer trimestre, y en particular las de la unidad de biosimilares de Sandoz, no alcanzaron las expectativas de los analistas.

Este segmento generó 998 millones de dólares (884 millones de euros al cambio actual), un aumento del 17% a tipos de cambio constantes en comparación con el mismo período del año anterior, pero por debajo de los 1.020 millones de dólares (903 millones) que los analistas habían pronosticado en un consenso recopilado por Vara Research.

Si bien la empresa aunque se ha expandido en el mercado europeo, ha afirmado que las condiciones del mercado en Alemania resultaron más difíciles de lo previsto.

En base a la competencia China, Sandoz ha vuelto a recordar en la presentación de resultados que la demanda antidumping sigue activa.

De hecho, para el laboratorio suizo, supone un gran respaldo que otra empresa haya presentado una demanda. "Está claro que no somos la única empresa que se siente así", añadió Richard Saynor, consejero delegado de Sandoz, sin mencionar el nombre de la otra compañía.

Además, a ello se suma un nuevo varapalo para el laboratorio: la intención de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés) de retirar los antibióticos de su lista de medicamentos críticos.

Un batacazo más que puede poner en riesgo la planta de Kundl. Así lo señaló en respuesta a Bloomberg y Reuters en plena recta final de la revisión anual de la lista por parte de la EMA, cuya nueva versión está prevista para diciembre.

"Si Europa toma esta decisión, creo que eso nos dará derecho a reconsiderar nuestra posición en cuanto a estar plenamente integrados verticalmente en Europa", dijo Saynor.