Por qué la masculinidad tóxica en redes o 'machosfera' es un problema de salud para los propios hombres

Lorente vincula esa pasividad a normas socioculturales que perpetúan roles de poder masculino y a que las mismas élites masculinas no han impulsado políticas para abordar determinantes sociales que afectan la salud.

Ha contribuido a una menor esperanza de vida, una tasa de mortalidad estandarizada por edad 38% superior y 16% más años de vida ajustados por discapacidad en hombres respecto a mujeres, según trabajos citados.

Porque normaliza la invulnerabilidad y el rechazo a la atención sanitaria, lo que retrasa o impide consultas y tratamientos y aumenta conductas de riesgo que deterioran la salud física y mental.

El fomento de la invulnerabilidad y el rechazo a pedir ayuda provocan una mayor tasa de mortalidad estandarizada y el retraso en la búsqueda de atención médica.

Tres estudios de 'The Lancet' vinculan la masculinidad tóxica y la 'machosfera' con un empeoramiento directa de la salud física y mental de los propios hombres.

La llamada paradoja de la salud masculina contrapone la ventaja de los hombres en las relaciones de género con una menor esperanza de vida y una mayor carga de discapacidad respecto a las mujeres, especialmente en hombres marginados por razones sociodemográficas.

Tres trabajos publicados en The Lancet analizan esta paradoja y cómo las redes que fomentan la masculinidad tóxica (las normas culturales que asocian ser hombre con el dominio, la agresión, el estoicismo extremo y el rechazo a todo lo considerado como femenino) redundan en una salud más pobre para los hombres, haciendo un llamamiento a políticas que aborden esta circunstancia.

Esta masculinidad tóxica se ha visto potenciada a través de la llamada manosfera (de man, 'hombre' en inglés) o machosfera, las redes digitales que promueven ideas de misoginia, victimización masculina y antifeminismo. Estas redes monetizan la inseguridad masculina mediante algoritmos lucrativos, se muestra permisiva ante la violencia de género y rechaza la atención médica y a la salud mental por vincularla a la debilidad.

La machosfera afecta a la salud de varias maneras, ya que fomenta la insatisfacción y la soledad, la difusión de estándares corporales hipermasculinos e inalcanzables que genera estrés psicológico, perpetúa los estigmas e impone normas de invulnerabilidad que los distancian de profesionales sanitarios.

También promueve conductas físicas de riesgo, como el consumo indiscriminado de esteroides o suplementos; fomenta la violencia al redirigir las frustraciones socioeconómicas hacia las mujeres, aceptando los mitos vinculados a la violencia de género y aísla socialmente a los varones, privándoles de redes de apoyo saludables.

"Lo sorprendente es que un impacto tan objetivo, recogido en indicadores como los años de vida ajustados por discapacidad, superan en un 16% a los de las mujeres, una expectativa de vida más baja y una tasa de mortalidad estandarizada por edad un 38% más alta que la de las mujeres, no haya sido objeto de atención y políticas por parte de aquellos hombres que históricamente han ocupado las posiciones de poder institucional, desde las que se podrían haber desarrollado las medidas necesarias para mejorar la salud de los hombres", señala Miguel Lorente, profesor titular de Medicina Legal de la Universidad de Granada, en declaraciones al Science Media Centre.

"La lectura de los trabajos lleva a preguntarse sobre las razones de esa 'pasividad' en responder ante un problema tan grave y con consecuencias tan amplias y profundas, pues como se recoge, el impacto negativo en la salud de los hombres conduce a problemas sociales de mayor intensidad, los cuales a su vez afectan más a la salud de los hombres y, en general, la de toda la sociedad. Y las razones se deducen de la propia relación que describen los trabajos entre los factores socioculturales y el deterioro de la salud de los hombres, relación que tiene un doble impacto, a nivel social y a nivel individual".

El experto, que no ha participado en el estudio, indica que, en el plano social, la idea de una "masculinidad viril, protectora, proveedora y estoica facilita la aparición de estrés psicosocial en distintas circunstancias y conduce a hábitos nocivos para la salud, como el consumo de sustancias tóxicas, la asunción de riesgo en diferentes contextos o el recurso a la violencia".

En el plano individual, apunta, supondría que, cuando el problema de salud ya está presente, "el comportamiento se caracteriza por buscar atención clínica más tarde y menor adherencia al tratamiento o abandono de este".

Los expertos que han contribuido a los trabajos de The Lancet apuntan una serie de intervenciones que para contrarrestar el efecto tóxico de estas narrativas.

Entre ellas, fomentar políticas de empleo y de reincorporación de los jóvenes al sistema educativo, garantizar el acceso equitativo a los servicios de salud mental, el desarrollo de competencias socioemocionales en la escuela y fomentar las habilidades relacionales para generar resiliencia frente a las estrategias de resentimiento.

Por otro lado, indican la necesidad de fomentar narrativas de masculinidades saludables, en la que los propios jóvenes participen en su diseño, y el combate a los mitos incentivados por la machosfera mediante líderes comunitarios para prevenir la radicalización digital.

Los autores recuerdan, además, que es necesario crear políticas de salud pública con competencias explícitas para los hombres, invertir en investigación y vigilar los ecosistemas sociales para evaluar el impacto real de este tipo de intervenciones.

Pero, como apunta Miguel Lorente, "ni en España ni en la mayoría de los países existen estrategias específicas para abordar los problemas de salud de los hombres y su relación con los determinantes sociales, no solo reducidos al plano individual bajo un enfoque clínico".