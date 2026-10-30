"Lo das todo y no los puedes salvar": las críticas horas de los médicos que atendieron a las víctimas de la tragedia de Urda

Esperan un aumento de secuelas psicológicas que empezarán a aflorar en los próximos días entre víctimas y profesionales que vivieron la catástrofe.

El hospital movilizó todos sus recursos y muchos profesionales doblaron o prolongaron guardias, con algunos trabajando más de treinta y cinco horas para atender la afluencia de heridos.

¿Cómo afectó la tragedia de Urda a la carga de trabajo y horarios del personal sanitario del Hospital de Toledo?

Más de mil trescientos efectivos y siete helicópteros medicalizados acudieron al lugar, permitiendo transfusiones in situ y el traslado rápido de heridos graves a hospitales manchegos.

¿Qué tipo de lesiones y procedimientos atendieron los médicos en los hospitales de la zona tras Urda?

Porque llegaron en pocas horas decenas de heridos graves que necesitaron reanimación, quirófano y camas de ingreso, por lo que se liberaron áreas como Pediatría y Ginecología y se reacondicionó urgencias para atender el volumen y la gravedad.

¿Por qué tuvieron que reorganizarse de forma excepcional los hospitales de Ciudad Real tras el accidente de Urda?

Decenas de profesionales sanitarios fuera de servicio acudieron voluntariamente a reforzar las plantillas, llegando a cumplir guardias de más de 35 horas continuadas.

Hospitales manchegos de Ciudad Real, Toledo y Alcázar de San Juan reorganizaron sus urgencias y duplicaron servicios para atender de urgencia amputaciones y politraumatismos.

Más de 1.300 efectivos, entre sanitarios, Guardia Civil y la UME, se movilizaron en la catástrofe, utilizando helicópteros medicalizados para realizar transfusiones 'in situ'.

El accidente ferroviario en Urda (Toledo) deja al menos 69 fallecidos y un centenar de heridos, muchos de ellos en estado de extrema gravedad.

"Es un momento en el que llega un paciente inestable y te pones en piloto automático. La parte emocional la aparcas y empiezas a actuar de forma protocolizada porque la vida de esa persona está en juego. Lo más impactante es que lo das todo y no los puedes salvar".

Las primeras horas después del accidente ferroviario en Urda (Toledo) fueron críticas para los médicos de urgencias, un trabajo a contrarreloj donde cada minuto fue crucial.

La tragedia ferroviaria se ha cobrado al menos 69 vidas y dejado un centenar de heridos, muchos de ellos en estado muy grave.

Hasta el lugar de los hechos se trasladaron más de 1.300 efectivos (profesionales sanitarios, Guardia Civil, personal de la UME) y siete helicópteros medicalizados que lograron hacer transfusiones in situ y, con ello, salvar la vida de muchos heridos.

Inmediatamente, las víctimas más graves se trasladaron a los hospitales manchegos cercanos a la zona como el de Toledo, el Mancha Centro de Alcázar de San Juan o el de Ciudad Real. En estas críticas horas, los profesionales sanitarios tuvieron que lidiar con reanimaciones de pacientes inestables, multitud de politraumatismos y amputaciones.

Nancy Vera es médica de Urgencias en el Hospital General Universitario de Ciudad Real. El pasado miércoles, se encontraba librando en casa, pero tras el accidente la dirección del hospital pidió voluntarios para reforzar las plantillas.

"En cuanto me enteré, pues decidí incorporarme y realmente la situación era terrible. Lo más impactante fue ver a mis compañeros que estaban haciendo toda una labor asistencial. Hubo una gran reanimación de pacientes inestables, amputaciones. Y ver al resto de profesionales cómo intentaban estabilizar a las víctimas y salvarles la vida te dejaba en shock", relata a este diario.

Cuenta que la coordinación del hospital fue totalmente excepcional. "Desde el minuto cero se reacondicionó el servicio de urgencias, liberando espacios para poder capacitar las áreas y prepararnos para la llegada de pacientes porque realmente no sabíamos cuántos iban a llegar y cuál era su estado de gravedad", precisa.

"Vinieron pacientes muy graves que requirieron primera asistencia a nivel de reanimación y luego se fueron directamente al quirófano de inmediato. Hubo un triaje después que fue espectacular. Y lo bueno es que cuando vinieron los heridos todos sabíamos lo que teníamos que hacer".

De hecho, se liberaron áreas como Pediatría, Ginecología para dar más espacio y atender más rápido a todos los pacientes. Se duplicaron servicios de Radiología, todos los profesionales que actuamos en urgencias estuvimos bien organizados "y la verdad es que fue un trabajo que estuvo a la altura de las circunstancias".

"En mi caso, me fui al área de Traumatología y empezamos a recibir multitud de politraumatismos. Todos estábamos en el área recibiendo a los pacientes con los diferentes tipos de trauma, pidiendo planta para ingresarles, gestionando las pruebas que fueran necesarias y estabilizando la unidad".

La médica de urgencias cuenta a este diario que compañeros de otras áreas también se sumaron a la causa. "No sólo estábamos médicos de urgencias como es lógico, había rehabilitadores, traumatólogos, intensivistas, estuvimos cubiertos desde el primer instante", añade.

En Ciudad Real, se incorporaron todos los especialistas que ofrecen servicio en el hospital, ya que el resto se encargó de tratar las otras urgencias que había como los ictus o infartos.

"Estaba desde el residente hasta los adjuntos, el rehabilitador, todo un equipo atendiendo a los pacientes".

"Doblamos incluso horas, porque se preveía que vinieran pacientes más graves. Es cierto que a partir de las 7 la presión empezó a desescalar y a las 8 o 9 ya estábamos cada uno en su puesto habitual como si fuera una guardia normal", cuenta Vera.

Indica que lo más difícil de todo es ver "cómo haces todo por el paciente y no lo puedes salvar. Es un momento de impotencia porque contamos con todos los medios y protocolos. Y realmente la situación de la víctima es de tremenda gravedad".

Toledo

En el Hospital Universitario de Toledo se vivió una situación muy similar: el centro movilizó todos sus recursos para acoger a los heridos.

Miguel Ángel González-Canomanuel, es médico de urgencias del Hospital de Toledo y delegado de CSIF. En esos momentos, se encontraba en funciones sindicales y cuando llegó el preaviso de la catástrofe se desplazó al hospital para unirse a sus compañeros.

"Empezamos a habilitar los espacios para atender a la cantidad de gente que iba a venir. De normal, los servicios de urgencias están saturados y tenemos un montón de pacientes pendientes de ingreso, entonces todas estas personas se tuvieron que recolocar para dejar cuatro espacios para atender a los pacientes del accidente.

"La organización se distribuyó en una sala de reanimación para pacientes críticos, después unos boxes también para reanimación y tratamiento de enfermos en situación grave pero no tan crítica. Por otro lado, había una sala grande para enfermos traumatológicos y aparte los pediatras también organizaron un espacio de atención", cuenta.

Después estaba la zona del triaje, que era "la recepción de los heridos que se encargaba de distribuir y organizar".

"Eso se hizo en los primeros momentos y lo que más costó organizar. Se invirtió una gran cantidad de tiempo y en ese tiempo se fue implicando todo el hospital, bajaron profesionales de todos los servicios a ayudar y se empezó a correr la voz, incluso ya empezaron a venir personas desde casa que no estaban de servicio para ayudarnos".

De hecho, muchísimos profesionales que terminaban su guardia decidieron quedarse. "Algunos compañeros estuvieron más de 35 horas trabajando. La gente sabía que esto era una catástrofe y que había que dar todo".

La mayoría de víctimas que recibió el Hospital de Toledo fueron heridos muy graves que llegaron en UVI medicalizadas y helicópteros sanitarios. "Llegaron bastantes UVIs con enfermos que presentaban una patología importante", relata.

"Otro factor muy importante son las secuelas psicológicas de este accidente que van a empezar a aflorar en los próximos días", añade.

Aparte del trabajo de los profesionales sanitarios y el resto de efectivos movilizados, los españoles han vuelto a mostrar una ola de solidaridad. Desde particulares hasta empresarios y vecinos de Urda que se trasladaron hasta el siniestro para poder ayudar a las víctimas en la medida de lo posible.