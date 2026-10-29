Marea humana tras la tragedia ferroviaria en Urda: más de 6.000 personas donan sangre en las primeras 24 horas
"Y siguen viniendo, la gente está respondiendo muy bien".
En Madrid, hay colas para donar de más de 40 minutos.
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Más de 6.000 personas han donado sangre en Castilla-La Mancha y Madrid en las primeras 24 horas tras el trágico accidente ferroviario en Urda.
En la Comunidad de Madrid se han registrado 4.100 donaciones de sangre, mientras que en Castilla-La Mancha la cifra supera las 2.000.
El presidente manchego, Emiliano García-Page, ha hecho un llamamiento a la población para continuar donando en los próximos días debido a la caducidad de las plaquetas.
Más de 500 vecinos de Urda y unos 1.300 efectivos se han movilizado para atender a los heridos y brindar auxilio en el lugar de los hechos.
Porque el choque dejó decenas de muertos y cientos de heridos que necesitan transfusiones inmediatas, y las autoridades sanitarias lanzaron llamamientos públicos para cubrir las reservas. El presidente de Castilla‑La Mancha pidió seguir donando por la caducidad de las plaquetas.
En las primeras 24 horas se registraron algo más de dos mil donaciones en Castilla‑La Mancha y alrededor de cuatro mil cien en la Comunidad de Madrid.
Ya ha permitido atender la demanda urgente de transfusiones y ha obligado a redistribuir quirófanos y recursos; en Madrid se han formado colas de más de cuarenta minutos por la afluencia.
Los vecinos y establecimientos coordinaron ayudas inmediatas: más de 500 personas se movilizaron, el pabellón municipal se habilitó como hospital de campaña y se repartieron comidas, mantas y primeros auxilios.
Porque las plaquetas y otros componentes sanguíneos caducan en días, por lo que las reservas deben reponerse de forma continuada para atender a los heridos graves y a posibles necesidades posteriores.
Una vez más, una tragedia ha sacado a la luz la solidaridad humana de los españoles al igual que ocurrió con la catástrofe de la dana de Valencia (que este jueves se cumplen dos años del trágico suceso) y el accidente ferroviario en Adamuz.
Una marea humana se ha volcado con las víctimas del accidente de tren en Urda (Toledo) que ha dejado al menos 69 muertos y más de un centenar de heridos.
Así, más de 6.000 personas se han acercado a los hospitales de Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid para donar sangre en las primeras 24 horas tras el incidente.
En concreto, más de 2.000 personas han donado sangre en la comunidad manchega y en el caso de Madrid se ha registrado 4.100 donaciones.
"Y siguen viniendo más, la población está respondiendo muy bien", señalan fuentes del Gobierno de Castilla-La Mancha a este diario.
Lo mismo está pasando en la región madrileña. Este jueves se están registrando colas de más de 40 minutos.
Igualmente, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha pedido a la población que siga donando en los próximos días "porque va a ser necesario".
"Aprovecho para decirle a la gente que tenga interés que pedimos de verdad que sigan donando en los siguientes días por la caducidad de las plaquetas. Y, por tanto, se va a seguir necesitando sangre", ha indicado.
El presidente manchego ha agradecido la colaboración de los 1.300 efectivos movilizados. "A todos los servicios sanitarios, a los operativos, a la Guardia Civil, a la UME, al conjunto de todas las personas que han participado". También, ha trasladado "un agradecimiento personal a toda la gente que a título personal ha ayudado y se ha acercado al lugar de los hechos a colaborar", ha indicado Page.
Urda
Los vecinos de Urda se han volcado con los afectados por el accidente acercándose al lugar de los hechos para ayudar a las víctimas (comida, mantas, curas de primeros auxilios). En concreto, se movilizaron más de 500 personas de la localidad manchega.
En las primeras horas tras el accidente, el pabellón municipal de Urda (Toledo) se convirtió en un hospital de campaña.
La colaboración se extendió entre particulares y establecimientos (restaurantes, farmacéuticos, sanitarios) con toda una respuesta en cadena.