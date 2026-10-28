Así se vive la tragedia ferroviaria de Urda en los hospitales manchegos: "En una hora y media había más de 30 heridos"

Los heridos se han trasladado sobre todo a los hospitales de Toledo y Mancha Centro, con también derivaciones a Albacete y centros madrileños; en Urda se instaló un puesto médico avanzado y un albergue temporal con equipos psicosociales.

¿Cómo están distribuyendo los heridos entre hospitales y qué apoyo sociosanitario se ha habilitado en Urda?

Han llamado a personal de libranza y vacaciones para incorporarse, pedido doblar turnos si hace falta y suspendido consultas y programaciones no urgentes para liberar capacidad.

¿Qué cambios de personal y servicios han aplicado los hospitales manchegos por la tragedia ferroviaria en Urda?

La solidaridad ciudadana llenó las reservas y se han aumentado camillas en el punto de donación; no obstante, los hospitales advierten que la disponibilidad podría agotarse en días si continúan las necesidades.

¿Cómo han gestionado las reservas de sangre tras el accidente de Urda y qué riesgo queda abierto?

Mayoritariamente traumatismos; fuentes médicas dicen que el 90% de los heridos presentan lesiones traumáticas y mencionan casos de urgencias vitales como rotura de bazo.

¿Qué tipo de lesiones están atendiendo mayoritariamente en el Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan?

Porque el hospital ha reordenado recursos para dejar camas y quirófanos disponibles ante la llegada masiva de víctimas del accidente de Urda. Según fuentes del centro, se han reubicado pacientes de UCI y reservado quirófanos para la contingencia de las víctimas.

¿Por qué han habilitado quirófanos exclusivos y reubicado pacientes en la UCI del Hospital Universitario de Toledo?

La población ha respondido con una alta solidaridad en la donación de sangre, mientras se desplegaba un Puesto Médico Avanzado y un albergue de atención psicosocial en Urda.

El personal sanitario ha tenido que reforzar plantillas llamando a profesionales de libranza o vacaciones y pidiendo doblar turnos para hacer frente a la contingencia.

Los centros sanitarios han suspendido citas programadas, consultas no urgentes y quirófanos para liberar camas de UCI y recursos de urgencia ante la masiva llegada de pacientes con traumatismos.

Los hospitales de Castilla-La Mancha y Madrid se vuelcan en la atención a más de un centenar de heridos por el accidente ferroviario en Urda, que se ha cobrado la vida de al menos 68 personas.

Los hospitales se están volcando con los heridos tras la tragedia ferroviaria en Urda (Toledo) que ha acabado con la vida de al menos 68 personas. Los dispositivos de emergencia han trasladado a los heridos principalmente a los hospitales de Toledo y el General Mancha Centro de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), aunque también hay en el de Albacete y centros madrileños.

En cuestión de horas, los centros hospitalarios manchegos (por su cercanía al lugar de los hechos) han reorganizado por completo sus instalaciones para habilitar camas y las unidades de cuidados intensivos (UCIs). Así, han suspendido todas las citas programadas y las consultas no urgentes.

"A primera hora de la mañana, han llegado los heridos más graves a cuenta gotas. Hemos atendido urgencias vitales, por ejemplo, a personas que les había reventado el bazo. Después, han llegado de golpe todos los traumatismos que eran un poco más leves. En una hora y media teníamos más de 30 heridos", relatan fuentes médicas del Hospital Mancha Centro a este diario.

"De la noche a la mañana, de repente, dejas todo lo que tienes que hacer y ves cómo el hospital se vuelca con ello. El 90% de los heridos son por traumatismos.", cuentan.

En el caso de la farmacia hospitalaria ha tenido que dotarse de todo tipo de medicación que se utiliza en las urgencias.

Colas para donar sangre en el Hospital Mancha Centro Alcázar de San Juan. Fotografía cedida a E.E

Por ejemplo, de fibrinógeno (para detener el sangrado), sueros, expansores, anestésicos "porque la gente viene con mucho dolor, es inexplicable".

Dichas fuentes aseguran que gracias a la solidaridad de la población las reservas de sangre están llenas. "Tenemos sangre suficiente, aunque puede ser que mañana haga falta".

Hospital de Toledo

Los centros manchegos han reforzado sus plantillas mediante llamamientos al personal que se encontraba de libranza o de vacaciones para incorporarse de inmediato.

En el caso del Hospital Universitario de Toledo ha pedido a los profesionales doblar turnos en caso de que fuera necesario.

De hecho, las personas que se encontraban en la UCI se han reubicado en otras áreas para dejar camas libres para los heridos.

"Me consta que el hospital se ha reorganizado, se han dejado quirófanos exclusivos para la contingencia de lo que necesiten las víctimas. Se ha organizado preventivamente para todo lo que pueda venir y tener la máxima capacidad de acoger a a heridos y también familiares", cuenta José Manuel Martínez Sesmero, farmacéutico del Hospital Universitario de Toledo.

"En farmacia, estamos haciendo un análisis de la situación de disponibilidad de medicamentos que obviamente se van a necesitar en más cantidad. Por ejemplo, hipnóticos, sedantes, analgésicos de todo tipo", aclara.

Lo mismo ha ocurrido en Ciudad Real. Fuentes del hospital cuentan a este diario que la sala de hemodinámica (un quirófano de alta tecnología para diagnosticar y tratar enfermedades del corazón mediante catéteres sin cirugía abierta) ha suspendido su programación "para poder habilitar más camas para la UCI".

"Las urgencias pediátricas también se han habilitado para atender a víctimas. Y en el punto de donación de sangre se han establecido más camillas en el pasillo con biombos para poder donar simultáneamente más personas", indican.

Como alternativa para no colapsar las urgencias, la gerencia del hospital de Ciudad Real ha enviado un comunicado informando a la plantilla que el Punto de Atención Continuada (PAC) estará operativo con cinco equipos completos.

"Hemos tenido que desviar a las personas al PAC en lugar de a las urgencias de hospital", señalaba la gerencia esta mañana.

La Comunidad de Madrid también ha atendido a víctimas que se han desplazado a diversos hospitales de la capital (La Paz, 12 de Octubre, Getafe, Puerta de Hierro, La Princesa, Fundación Jiménez Díaz, Fuenlabrada, Torrejón, Rey Juan Carlos, Infanta Sofía, Villalba y Clínico San Carlos.

Por otro lado, en el municipio toledano de Urda, se ha habilitado un albergue para los viajeros afectados en el pabellón polideportivo, en el que al cierre de esta edición ya no hay personas. También se han desplegado varios equipos de atención psicosocial de Cruz Roja y del Colegio de Trabajadores Sociales.

Hasta el lugar del siniestro se han desplazado efectivos de la Guardia Civil, Bomberos del Consorcio Provincial de Toledo y Ciudad Real, Albacete, Madrid, voluntarios de las agrupaciones de Protección Civil y recursos sanitarios del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam).

Además, hay desplegado un Puesto Médico Avanzado para la realización del triaje de las personas afectadas, la primera atención sanitaria y el traslado de heridos a centros hospitalarios.

Por su parte, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha confirmado que en estos momentos el número provisional de personas fallecidas es de 68, 44 de las cuales viajaban en el Iryo y 24 en el AVE de Renfe. Y más de un centenar de heridos de diversa consideración.