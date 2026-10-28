Patronal y sindicatos acercan posturas en el convenio de farmacias: ambas partes valoran una subida salarial del 15%

Falta cerrar definitivamente el capítulo salarial y el resto de condiciones laborales; fuentes señalan que, si se acuerda el salario, se podrá firmar pronto y la decisión final se comunicará el 4 de noviembre.

¿Qué falta para que el nuevo convenio de oficinas de farmacia entre en vigor y cuándo se decidirá la propuesta final?

Las propuestas de la patronal sobre turnos más largos y acumulación de descansos generaron rechazo sindical; por ahora las partes han aparcado la flexibilización y han dejado la jornada como en el convenio anterior mientras siguen negociando el salario.

¿Cómo ha influido la disputa sobre la jornada y la flexibilización en el avance del convenio de oficinas de farmacia?

Fefane es la federación que representa a parte de los farmacéuticos y ha participado en las rondas de negociación defendiendo mantener incrementos salariales similares a los del convenio anterior; su representante Zigor Etxabe ha intervenido públicamente en el proceso.

¿Quién es Fefane y qué papel ha tenido en estas negociaciones del convenio de farmacias?

Ya acordado provisionalmente, los salarios subirían casi un 4% anual, lo que mejoraría poder adquisitivo; en lo que podría ocurrir, la subida definitiva depende de que se cierre el resto del convenio y de la aprobación final prevista el 4 de noviembre.

¿Qué consecuencias tiene para los trabajadores que el convenio plantee un incremento salarial del 15% en cuatro años?

Porque en la mediación del SIMA las partes buscaron un punto intermedio entre la oferta patronal del 14% y la demanda sindical del 16% ligada al IPC, y tras ceder la patronal se fijó una propuesta conjunta cercana al 15% en cuatro años.

¿Por qué la patronal FEFE y los sindicatos han aceptado negociar una subida salarial del 15% en el convenio de oficinas de farmacia?

Se ha decidido dejar sin cambios la flexibilización de la jornada laboral tras no lograr acuerdos sobre los turnos propuestos por la patronal.

Los sindicatos proponen renunciar a la reducción de la jornada laboral a cambio de maximizar el incremento de los sueldos.

Ambas partes valoran una subida salarial del 15% en cuatro años, casi un 4% anual, superando el 14% inicial de la patronal.

La patronal farmacéutica (FEFE) y los sindicatos retoman el diálogo en el SIMA tras meses de estancamiento y acercan posturas para el nuevo convenio.

Buena sintonía en el convenio de oficinas de farmacia. La Federación Empresarial de Farmacéuticos (la patronal) y los sindicatos (CCOO, UGT, CIG y Fefane) han retomado el diálogo meses después de la ruptura de relaciones en verano.

En una cita a través del SIMA (el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje) han logrado acercar posturas y ya valoran una subida salarial del 15% en cuatro años, que equivaldría casi a un incremento del 4% anual. Así lo confirman fuentes cercanas a la negociación a este diario.

Este ha sido uno de los grandes puntos de conflicto que ha retrasado la firma del nuevo convenio que debería haber entrado en vigor en enero.

La patronal ofrecía una subida del 14% en cuatro años mientras que, por su parte, los sindicatos reclamaban un aumento del 16% conforme a la evolución del Índice de Precios de Consumo (IPC).

Esta diferencia de 1,5 puntos ha mantenido la tensión estos meses con los sindicatos totalmente en contra de ceder a las pretensiones de FEFE.

"Es lo mínimo que pedimos. Lo mismo que se subió en los tres años del convenio anterior", señaló en una entrevista con este diario Zigor Etxabe, miembro de Fefane, que ha estado presente en el proceso de negociación.

Además, ha habido acercamientos en otros puntos como es en el caso de la jornada laboral.

Según ha podido saber este diario, las organizaciones sindicales han propuesto a FEFE no reducir las horas de la jornada laboral como habían acordado ya en su momento a cambio de que la patronal acepte una subida salarial del 15,5%.

Cabe destacar que uno de los acuerdos a los que se llegó a través del SIMA es la reducción de jornada a partir de 2027 y 2028. En concreto, seis horas cada año. Finalmente, los sindicatos han decidido declinar ese pacto.

Después de esto, FEFE ha cedido subir hasta un 15% los salarios en cuatro años.

Otro de los puntos de fricción que han decidido no tocar ha sido la flexibilización de la jornada.

En verano, según los sindicatos, la patronal propuso turnos de más de 9 horas y que los descansos obligatorios se acumulasen en periodos de más de cuatro semanas.

Una propuesta totalmente abusiva para la parte social.

"A nosotros nos parece que roza la ilegalidad. Por ejemplo, sería que te acumulan el turno de noche con el de mañana y luego te den cuatro libres. No obstante, va a haber semanas que no vas a ser persona. No vas a trabajar en condiciones", precisó Etxabe a este diario.

Ambas partes han decidido aparcar este asunto y dejarlo como estaba en el anterior convenio tras no haber podido llegar a un acuerdo.

Ahora, cada una por su lado, están debatiendo las propuestas a la espera de una decisión final. Esta respuesta se comunicará el próximo 4 de noviembre.

Fuentes cercanas a la negociación, aseguran que si el concepto salarial logra cerrarse se podrá llegar pronto a un acuerdo final.

FEFE

La patronal ha reconocido esta buena sintonía en un comunicado.

"FEFE confía en que esta disposición se traduzca en avances concretos que permitan alcanzar un acuerdo equilibrado, que responda a las necesidades tanto de las oficinas de farmacia como de sus trabajadores", indica.

La Federación reitera su voluntad de seguir negociando para lograr la firma del convenio lo antes posible en beneficio de todos.