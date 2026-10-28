La huelga médica sobrevive en cuatro CCAA a las puertas de las elecciones: 50.000 sanitarios, llamados a secundarla

En las cuatro comunidades que mantienen paros están llamados 49.343 facultativos en 2024, que suponen el 42% de los médicos públicos españoles, según el Registro Estatal de Profesionales Sanitarios.

Ya se han establecido servicios mínimos que mantienen el 100% en unidades críticas y el 50% en centros de salud, y la Administración acordó la implantación de 35 horas a partir del 1 de enero de 2027 tras las denuncias sindicales.

¿Qué consecuencias ha tenido ya la huelga en la asistencia sanitaria en la Comunidad Valenciana?

La huelga catalana, convocada por Metges de Catalunya, es indefinida y afecta a 11.712 profesionales con demandas como jornada máxima diaria de 12 horas y aumento salarial del 20%; la madrileña es por bloques y afecta a más de 20.000 médicos con reivindicaciones centradas en el Estatuto Marco y 35 horas.

¿Qué diferencia hay entre la huelga de Cataluña y la de Madrid?

Exigen un Estatuto Marco médico estatal, jornada ordinaria de 35 horas, fin de guardias de 24 horas, tablas retributivas similares al promedio del espacio Schengen y límites en las agendas.

Porque los médicos canarios mantienen reclamaciones específicas y aseguran que la Consejería no les ha convocado, por lo que extendieron el paro hasta el 6 de noviembre.

Los sindicatos médicos han convocado también una manifestación nacional para el 21 de noviembre previa a los comicios para presionar a los partidos políticos.

Entre las principales demandas destacan la jornada de 35 horas, un grupo profesional propio, la limitación de agendas para evitar la sobrecarga y mejoras retributivas en las guardias.

A pesar de la suspensión del paro nacional tras adelantarse las elecciones generales, las movilizaciones autonómicas se mantienen con paros y huelgas indefinidas.

Casi 50.000 médicos de la sanidad pública están convocados a la huelga en Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana y Canarias.

Este miércoles 28 de octubre, casi 50.000 médicos de la sanidad pública están llamados a hacer huelga, con reivindicaciones propias pero similares en cada una de las cuatro comunidades donde hay paros.

La jornada del día 28 había sido la elegida para mantener un paro nacional indefinido contra el nuevo Estatuto Marco, que se encontraba en tramitación parlamentaria.

Tras adelantarse las elecciones generales al próximo 29 de noviembre y disolverse las Cortes, el Estatuto decayó y el Comité de Huelga optó por suspender la convocatoria, pero en varias comunidades se han mantenido las movilizaciones autonómicas.

Madrid, Cataluña y Comunidad Valenciana inician este miércoles huelgas en distintas modalidades. Se unen a Canarias, que comenzó el día 16 de octubre y que ha decidido extender el paro hasta el próximo 6 de noviembre (en un principio estaba planteado finalizarlo el pasado lunes 26).

Según el Registro Estatal de Profesionales Sanitarios, en la sanidad pública de las cuatro autonomías trabajan, en 2024, un total de 49.343 facultativos, el 42% de los médicos españoles en activo, y que están llamados a secundar la huelga.

Madrid

Desde las 8 de la mañana de este miércoles hasta las 8 del sábado 31 de octubre tiene lugar el paro médico, que afecta a algo más de 20.000 profesionales. Es el primer bloque de huelgas de los cuatro previstos. De los tres restantes, dos tendrán lugar en noviembre y otro en diciembre.

La Consejería de Sanidad madrileña ha fijado unos servicios mínimos del 100% en el SUMMA 112; en hospitales, los efectivos disponibles en fin de semana; en Atención Primaria, dos médicos de familia y un pediatra por centro y turno. El Comité de Huelga los ha calificado de abusivos.

Entre las reivindicaciones de los médicos madrileños está la promulgación de un Estatuto Marco Médico y Facultativo (cuya prerrogativa sería estatal) que, además, recoja la jornada ordinaria de 35 horas semanales, la eliminación de las guardias de 24 horas y unas tablas retributivas mínimas que el promedio de médicos y facultativos del espacio Schengen.

También piden límites en las agendas médicas, que el precio de la hora de guardia sea, al menos, el 175% de la ordinaria y la creación de una categoría profesional superior para el médico.

Cataluña

Al contrario que en Madrid, la huelga que se inicia este miércoles en Cataluña, convocada por el sindicato mayoritario (Metges de Catalunya), tiene carácter indefinido y afecta a 11.712 profesionales, según el Registro Estatal.

Da comienzo con una gran manifestación que llega hasta la sede del Departamento de Salud de la Generalitat. Entre las reivindicaciones planteadas está una jornada máxima diaria de 12 horas, la creación de un grupo profesional propio y regular la jubilación anticipada.

Además, quieren limitar a un máximo de 25 actos asistenciales las agendas de los médicos, como una forma de protegerlos frente a sobrecargas. Reclaman un incremento del 20% del salario y un precio de la hora extra que sea el 175% de la hora normal.

El ambiente negociador no ha sido el mejor. La última reunión fue el 13 de octubre, con Trabajo, porque Salud se desligó de la cita, argumentando que dichas reivindicaciones quedan fuera de sus competencias. Metges respondió pidiendo la dimisión de la consejera, Olga Pané.

Comunidad Valenciana

En la Comunidad Valenciana se da un caso especial. La Consejería de Sanidad llegó a un acuerdo con los facultativos el pasado julio y el sindicato mayoritario, CESM-CV, no se ha sumado a la huelga indefinida, que está convocada por el Sindicato Médico Avanza.

Este último sostiene que la aplicación de los acuerdos se está retrasando, y que sólo su denuncia ha movido a la Administración autonómica a fijar las instrucciones para la implantación de las 35 horas semanales a partir del 1 de enero de 2027.

También denuncia que quedan pendientes las condiciones y voluntariedad de las guardias, la retribución de la jornada complementaria, los descansos y las soluciones a la sobrecarga asistencial, entre otras cosas.

Hay 11.495 médicos en activo en la comunidad, según el Registro Estatal, y los servicios mínimos establecen que, en hospitales, las urgencias serán las de un domingo, mientras que se mantiene el 100% en unidades como las de Diálisis, Radioterapia, UCI, quirófanos (en cirugías programadas) y hospital de día, entre otras. En centros de salud, los servicios mínimos son del 50%.

Canarias

Los médicos del archipiélago canario fueron los primeros de este ciclo de movilizaciones, comenzando la huelga el pasado 16 de octubre. Están llamados a secundarla los 5.113 médicos de la sanidad pública: CESM-Canarias ha estimado un seguimiento del 46% en los primeros días, mientras que la Consejería de Sanidad lo ha cifrado en el 10%.

En un principio, estaba prevista que la huelga finalizara el pasado 26 de octubre, pero han decidido extenderla hasta el 6 de noviembre, ya que "la consejería no nos ha convocado pese a que digan en los medios que quiere reunirse", explica a EL ESPAÑOL-Invertia Levy Cabrera, secretario general de CESM-Canarias.

Este martes convocaron una gran manifestación en Las Palmas de Gran Canaria, tras la cual se reunieron a decidir los siguientes pasos "para ver si seguimos con el formato de huelga indefinida permanente".

Las peticiones de los facultativos canarios son similares a las de sus compañeros en las otras comunidades, especificándolas para la realidad de las islas.

Entre otras cosas, reivindican la convocatoria de ofertas públicas de empleo, ya que "sólo ha habido una en 26 años y el Estatuto Marco fija una cada dos".

Además , demandan la mejora del precio de guardia, que está en 23 euros y el gobierno autonómico la ha elevado a 40,73 euros "pero sólo en el tramo nocturno, con lo que nos quedamos durante el día por debajo de la retribución de los MIR", señala Cabrera.

Aparte de las huelgas autonómicas, los sindicatos médicos han convocado concentraciones el próximo 21 de noviembre como medida de presión a los partidos de cara a las elecciones del 29 de noviembre y para que el futuro Gobierno no se olvide de las reivindicaciones del colectivo.