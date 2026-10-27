Watson, investigador que tiene la clave para mejorar las terapias contra el cáncer: "La metástasis ya no limita la vida"

Señala que las biopsias son una foto limitada porque la biología tumoral varía entre focos y en el tiempo, y que la falta de rebiopsias y la imperfección de los biomarcadores dificultan predecir y gestionar la resistencia; por eso ve prometedores los biomarcadores en sangre como el ADN tumoral circulante.

Watson afirma que Interpath-001 ha demostrado que las vacunas oncológicas pueden reducir el riesgo de recidiva y lo compara con los primeros ensayos transformadores de inhibidores de puntos de control, abriendo el campo de las vacunas terapéuticas.

La vacuna está en ensayo clínico fase 1 con siete pacientes ya vacunados y expansión prevista; funciona instruyendo al sistema inmune para reconocer mutaciones comunes en tumores de Lynch y eliminar lesiones precancerosas antes de que se conviertan en cáncer.

¿En qué fase está la vacuna de ARNm frente al síndrome de Lynch que lidera Watson y cómo funciona?

Propone identificar la vía biológica activada por el CMV y desarrollar fármacos o moléculas que la estimulen, o usar otro agente que reproduzca la misma activación inmunitaria sin administrar un virus patógeno.

Watson explica que las células inmunitarias expuestas al CMV adoptan un estado de activación distinto y expresan genes que aumentan la producción de sustancias tóxicas para células tumorales, lo que potencia la eficacia de la inmunoterapia.

¿Por qué Robert Watson dice que haber pasado una infección por citomegalovirus (CMV) mejora la respuesta a la inmunoterapia en melanoma?

Los análisis de sangre para detectar ADN tumoral circulante y el estudio del microambiente tumoral serán clave para personalizar los tratamientos futuros.

Las inmunoterapias y las vacunas de ARN mensajero están transformando el abordaje del cáncer, logrando respuestas a largo plazo incluso en etapas metastásicas.

Robert Watson señala que haber pasado infecciones como el citomegalovirus potencia la eficacia de la inmunoterapia al activar las células inmunitarias.

Robert Watson es uno de los jóvenes investigadores más prometedores en la oncología mundial. Profesor clínico en el Departamento de Oncología de la Universidad de Oxford, ha demostrado que las personas con melanoma que habían contraído en el pasado una infección por citomegalovirus (un virus común que causa, por lo general, síntomas leves) tenían mayores beneficios con la inmunoterapia: mayor supervivencia y menos efectos secundarios.

Además, participa en el desarrollo de una vacuna de ARN mensajero frente al síndrome de Lynch, una condición genética que aumenta de forma notable el riesgo de padecer un cáncer a quien la tiene, y ha trabajado en los ensayos clínicos de la prometedora vacuna de MSD y Moderna frente al melanoma.

Watson, que se encuentra en Madrid con motivo del congreso de la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO), es investigador principal del Proyecto CRIS de Nuevas Estrategias Inmunitarias frente al Cáncer, desarrollado conjuntamente por la Universidad de Oxford y la fundación española Cris Contra el Cáncer.

Si la infección por citomegalovirus (CMV) es inocua y potencia la inmunoterapia, ¿no sería mejor que todos la contrajéramos?

Es una muy buena pregunta. Sería bastante difícil convencer a alguien de administrarle un virus patológico, pero creo que Ben Fairfax [profesor de la Universidad de Oxford] y su equipo están explorando si eso es algo que podríamos hacer. Es interesante... No necesariamente tiene que ser el CMV.

Lo que es interesante —y ya hemos comenzado a hacerlo— es desentrañar los mecanismos de cómo haber tenido CMV confiere un beneficio. Y ver si hay algo en esa vía biológica sobre lo que podamos intervenir farmacológicamente o estimular mediante un medicamento, en lugar de usar un virus. Es decir, en vez de tener que administrar el virus, descubrir qué es exactamente lo que hace.

¿Cuáles son las principales hipótesis sobre estos mecanismos?

Estas células inmunitarias que ya han estado en contacto con el virus tienen un estado de activación diferente. Su perfil de expresión génica es distinto. Producen más sustancias químicas que son tóxicas para las células cancerosas y para las células infectadas por virus.

Por tanto, encontrar la forma de activar ese mecanismo, tanto en personas que han tenido el virus como en las que no, sería la clave. Si logramos demostrar que este mecanismo es realmente importante en el rechazo a células tumorales por parte de estas células inmunitarias y conseguimos activarlo mediante un fármaco o una molécula, sería algo sumamente prometedor.

Ha comentado que tal vez no solo funcione con el CMV, sino con otro tipo de virus.

El CMV fue el primero, el grupo ahora está estudiando el de Epstein-Barr y otros más. Lo ventajoso del CMV, desde el punto de vista de la investigación, es que, por ejemplo, en Europa y América, aproximadamente el 50% de las personas ha tenido la infección. Esto te proporciona una muestra excelente porque, al estar tan equilibrada la población, se puede estudiar con bastante facilidad: la mitad de los sujetos no lo tendrán y la otra mitad sí, lo que permite comparar los grupos fácilmente.

En cambio, con el virus de Epstein-Barr, la mayoría de la gente lo ha tenido (el 90% o más). Por tanto, se necesita un tamaño de muestra gigantesco, porque el subgrupo de personas que no lo ha tenido es tan reducido que hace falta analizar muchísimas muestras para alcanzar cifras estadísticamente significativas. Resulta algo más complejo de estudiar desde esa perspectiva.

No obstante, creo que los virus nos están demostrando que este tipo de estimulación inmunitaria crónica es fundamental. Las vacunas contra el cáncer son algo en lo que estoy trabajando ahora y resultan fascinantes. No solo enseñan a los linfocitos T qué deben buscar, sino que les proporcionan una estimulación sostenida en el tiempo. Considero que ese es un mecanismo crucial y las vacunas contra el cáncer podrían aportar ese mismo estímulo.

¿De qué forma pueden estos hallazgos cambiar nuestra visión del cáncer y la forma en que lo tratamos?

Creo que ese estudio, el 'Interpath-001' [presentado en ESMO y cuyos datos se filtraron la semana pasada], es asombroso y tuve la fortuna de participar. Yo lo compararía con los ensayos iniciales de inhibidores de puntos de control inmunitario de hace diez o quince años. No solo fue trascendental para los pacientes con melanoma, sino que abrió por completo el campo demostrando que podíamos utilizar el sistema inmunitario para tratar el cáncer.

Empezó en melanoma, pasó a pulmón, a endometrio, y hoy en día abarca la mayoría de los tumores. El beneficio de estos fármacos está en todas partes. Tardó quince años en lograrlo, pero todo partió de esa prueba de concepto inicial. Ahora estamos viviendo lo mismo con las vacunas oncológicas: ese primer estudio positivo ha demostrado al mundo que funcionan, que se puede vacunar y reducir el riesgo de recidiva.

Lo que resulta tan fascinante de las inmunoterapias es la capacidad de obtener respuestas a largo plazo, algo que prácticamente nunca habíamos logrado con fármacos. Tradicionalmente, el cáncer no se curaba con medicamentos: se curaba con cirugía o con radioterapia, pero una vez diseminado o en sangre, no era curable; se podía controlar, pero era una enfermedad terminal.

Hoy en día eso ya no es del todo cierto, porque en algunos casos, gracias a la inmunoterapia, se puede curar el cáncer incluso con metástasis a distancia. Eso ha transformado el paradigma. Antes, cuando recibías a un paciente nuevo en consulta con enfermedad metastásica, tenías que decirle: "Lo lamento, pero esto va a limitar su tiempo de vida". En la actualidad, eso no es necesariamente así.

Pero el problema es que llega un momento en que la inmunoterapia deja de funcionar, e incluso los biomarcadores no predicen con exactitud cómo responderá un paciente concreto.

Ese es precisamente el gran reto. Las biopsias son imperfectas. Con frecuencia disponemos de una única biopsia; si un paciente tiene el cáncer diseminado en tres o cuatro localizaciones distintas, sabemos que la biología de cada una de esas zonas difiere notablemente.

Por si fuera poco, esos marcadores evolucionan en el tiempo; si se repiten las biopsias, la expresión de los biomarcadores varía. Esa instantánea aislada aporta una información bastante limitada.

No solemos volver a biopsiar a los pacientes cuando la enfermedad progresa. En un escenario ideal debería hacerse, pero es muy invasivo y no siempre factible. Si alguien presenta metástasis óseas, una biopsia ósea guiada por TC es un procedimiento complejo, doloroso y con riesgos.

Ahí es donde entran con fuerza los biomarcadores en sangre. El ADN tumoral circulante también está en pleno desarrollo; sigue siendo una tecnología incipiente y las técnicas no son perfectas aún pero, a medida que la secuenciación se vuelve más sensible y económica, extraeremos más información de la sangre. Llegará el punto en que, ante una progresión de la enfermedad, en lugar de recurrir solo a pruebas de imagen, bastará un análisis de sangre para caracterizar el tumor y orientar el tratamiento.

En los últimos diez o quince años, la visión del cáncer ha ido pasando de comprender su biología a centrarse en el microambiente tumoral. ¿Es este el futuro de la oncología? ¿Sabemos ya lo suficiente sobre una y debemos priorizar la otra?

Ambas son sumamente importantes. Queda muchísimo por aprender sobre la propia biología tumoral. Pensemos en los genes tumorales y en los inhibidores de RAS: la gran noticia en ASCO este año fue este fármaco, daraxonrasib, que demostró avances increíbles en cáncer de páncreas. El gen RAS se conoce como diana terapéutica y se ha intentado atacar desde hace décadas, pero es ahora cuando por fin disponemos de un fármaco eficaz.

Se logró resolver la química para inhibir esa proteína eficazmente, pero surgen resistencias. En esos pacientes con cáncer de páncreas la supervivencia se ha duplicado, pero sigue rondando los 14 meses de media; no están curados, el tumor genera resistencia.

Es fundamental entender por qué se generan esas resistencias, cuál debe ser el siguiente paso y qué inhibidor administrar primero. Cuando se ha analizado esto en detalle, se comprueba que el orden secuencial de los fármacos es determinante: administrar el fármaco A seguido del B, frente al fármaco B seguido del A, puede arrojar supervivencias a largo plazo totalmente distintas, y eso depende de la biología del tumor y los mecanismos de resistencia.

Por otra parte, tienes toda la razón en que el microambiente tumoral es fundamental. Para la inmunoterapia se requiere una diana antigénica. Conocer el microambiente tumoral implica saber cómo se expresan esos antígenos y cómo van a penetrar los fármacos o las células inmunitarias en el tumor. De nada sirve tener la diana perfecta dentro del tumor si este está rodeado de tejido fibrótico, sin aporte sanguíneo ni oxígeno; las células inmunitarias no podrán entrar, o si entran, morirán al instante por falta de nutrientes y aminoácidos. Se necesitan ambos enfoques.

¿Qué papel le queda a la quimioterapia frente a todas estas nuevas modalidades de tratamiento?

La quimioterapia siempre va a conservar su lugar, pero la veremos relegada a etapas cada vez más tardías del curso terapéutico del paciente, como último recurso. Si observamos el cáncer de mama hoy en día, la quimioterapia se utiliza mucho más tarde: primero se recurre a hormonoterapia, terapias dirigidas, conjugados anticuerpo-fármaco, y, solo después, a la quimioterapia clásica.

Su función principal será controlar síntomas cuando el tumor crece muy rápido, ya que actúa con mucha mayor rapidez. Si un paciente tiene una afectación ósea masiva con intenso dolor, o metástasis hepáticas graves, la quimioterapia permite frenar la enfermedad con celeridad. Las terapias dirigidas y, en particular, las inmunoterapias tardan semanas en surtir efecto, y hay pacientes que no disponen de ese margen de tiempo).

Siempre tendrá su espacio, pero mucho menos en primera línea, lo cual ayuda enormemente a preservar la calidad de vida. Además, aunque hay personas jóvenes afectadas, el cáncer es en gran medida una enfermedad asociada al envejecimiento, fruto del daño celular acumulado a lo largo de la vida en pacientes de 70 u 80 años. Si logramos posponer la necesidad de quimioterapia durante 10 años, muchos de ellos fallecerán por otras causas ajenas al tumor. Es lo que ocurre habitualmente en el cáncer de próstata: muchos pacientes mueren con cáncer de próstata y no a causa de él, y ese es el objetivo que debemos perseguir en muchas otras neoplasias.

¿En qué fase se encuentra la vacuna contra el síndrome de Lynch y cómo funciona?

Ese es mi foco principal de investigación en este momento. Mantenemos una excelente colaboración con Moderna, la empresa biotecnológica especializada en vacunas de ARNm, que ha desarrollado esta vacuna. El síndrome de Lynch es una afección oncológica hereditaria que afecta a 1 de cada 200 o 300 personas, unas 200.000 personas en el Reino Unido. Es la condición hereditaria predisponente a cáncer más común, con un riesgo acumulado a lo largo de la vida de padecer cáncer que puede alcanzar el 70%.

Debido a sus características genéticas, las personas con síndrome de Lynch presentan mutaciones en regiones muy específicas de su genoma. Si tomas muestras tumorales de cinco pacientes diferentes con este síndrome, hallarás las mismas mutaciones en todos ellos, independientemente de si el tumor se localiza en colon, endometrio o tracto digestivo superior.

Estas mutaciones dan lugar a la síntesis de proteínas anómalas idénticas en un gran número de tumores asociados a Lynch, constituyendo la diana vacunal idónea. Es posible entrenar al sistema inmunitario para reconocer dichas proteínas mediante un producto estandarizado, sin necesidad de fabricar una vacuna personalizada para cada individuo.

Con una formulación universal se instruye al sistema inmunitario para eliminar las lesiones en fase precancerosa. Antes de que se desarrolle un cáncer invasivo, se forman crecimientos como los pólipos colónicos; en cuanto el pólipo muta y expresa estas proteínas anormales, el sistema inmunitario lo erradica, impidiendo la génesis del cáncer. Esa es la hipótesis central.

La vacuna surge de la colaboración entre la Universidad de Oxford y Moderna. Actualmente tenemos en marcha el ensayo clínico de fase 1, con siete pacientes ya reclutados y habiendo recibido la vacuna. Prevemos reclutar a unos 20 participantes en esta primera etapa. Tras ella, iniciaremos una fase de expansión a principios del próximo año, que incluirá hasta 80 personas en 12 centros de todo el Reino Unido.