El concurso de la mutualidad de los militares queda desierto y la sanidad de 530.000 personas está en el aire a partir de 2027

Las actuales prestadoras son SegurCaixa Adeslas y Asisa; Asisa ha anunciado que no volverá a concursar por Isfas y Adeslas afirma que sus proyecciones muestran que la financiación prevista para 2027 no alcanza el equilibrio necesario.

¿Quiénes son las aseguradoras que actualmente prestan servicio a Isfas y qué han dicho sobre su decisión?

Defensa puede replantear los pliegos, mejorar la financiación o negociar soluciones alternativas (por ejemplo, ampliar condiciones o explorar fórmulas de colaboración) para atraer ofertas antes de 2027.

¿Qué puede hacer el Ministerio de Defensa ahora para evitar un vacío en la atención de Isfas en 2027?

Asisa afirma que la financiación propuesta para Isfas es insuficiente y está por debajo de la financiación per cápita del sistema público, y que las coberturas exigidas harían inviable la sostenibilidad económica; por eso acepta solo Mugeju.

¿Qué ha dicho Asisa sobre por qué rechaza renovar con Isfas pero sí con Mugeju?

Ya ocurrido: la declaración de concurso desierto deja en el limbo la cobertura sanitaria de 530.000 personas a partir de 2027 porque no hay nueva adjudicataria garantizada cuando caduque el concierto actual.

¿Qué consecuencias ya ocurridas tiene que el concurso de Isfas se declare desierto para los 530.000 mutualistas?

Las aseguradoras han considerado que la oferta planteada por Defensa —un concierto de un año con una subida de primas del 2%— no garantiza financiación suficiente ni permite mantener la calidad asistencial, por lo que no presentaron ofertas.

¿Por qué el concurso de Isfas ha quedado desierto para la asistencia sanitaria de las Fuerzas Armadas?

En contraste con Isfas, la mutualidad de la Justicia (Mugeju) sí mantendrá su cobertura al haber aceptado Adeslas y Asisa la propuesta planteada para 2027.

A pesar de la negativa, las aseguradoras garantizan la prestación del servicio actual hasta finales de 2026 y dejan la puerta abierta a que el Gobierno mejore las condiciones de la licitación.

La decisión deja en el aire la atención sanitaria de 530.000 beneficiarios a partir de 2027, al rechazar Adeslas y Asisa la subida de primas del 2% planteada por Defensa por considerarla insuficiente.

El concurso de asistencia sanitaria para la mutualidad de las Fuerzas Armadas (Isfas) ha sido declarado desierto tras no recibir ofertas de ninguna aseguradora.

Se han cumplido las peores perspectivas. Ninguna aseguradora ha presentado oferta alguna al concurso para la asistencia sanitaria de la mutalidad de las Fuerzas Armadas, es decir, el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (Isfas).

Este periódico ha tenido acceso a la correspondiente acta de la Mesa de Contratación, que ha declarado el concurso desierto.

Esta situación deja en el limbo la asistencia sanitaria de 530.000 personas, que depende de Isfas, a partir de 2027. Al menos por ahora.

El Ministerio de Defensa había planteado un concierto de un año de duración con una subida de primas del 2% para sustituir el que está ahora mismo en vigor y que caduca a finales de 2026.

Sin embargo, las aseguradoras han considerado insuficiente la propuesta y han decidido no optar a ella. Incluidas las compañías que todavía prestan servicios sanitarios a Isfas, que son SegurCaixa Adeslas y Asisa.

"Las proyecciones realizadas sobre la cartera de SegurCaixa Adeslas muestran que la financiación prevista para 2027 no alcanza el equilibrio necesario para asumir un nuevo concierto", indica la aseguradora.

"La decisión se ha adoptado con criterios técnicos y económicos, tras analizar el efecto del nuevo esquema de primas que diferencia la financiación por edad", añade.

"Las condiciones establecidas en la licitación son insuficientes y no permiten mantener la actual calidad asistencial", indica, por su parte, Asisa.

Con todo, ambas aseguradoras afirman que seguirán prestando sus servicios con completa normalidad en las próximas semanas, hasta que termine el actual concierto. Y dejan la puerta abierta a que el Ministerio de Defensa haga una mejora de su oferta. Fuentes del sector asegurador indican que todavía hay tiempo para resolver esta situación.

Estas fuentes aseguran que nadie quiere tensiones como las que sucedieron con la crisis de Muface.

Sin embargo, por ahora, la atención sanitaria en 2027 de 530.000 pacientes que dependen de Isfas está en el aire.

En cambio, Mugeju, la mutualidad de los funcionarios del Ministerio de Justicia, ha superado el trance. Tanto SegurCaixa Adeslas como Asisa sí han decidido aceptar la propuesta de esta mutualidad.

Una propuesta que, por cierto, se mueve en unas cifras similares: el concierto será sólo para 2027 y supondrá una subida de primas del 2%.