Asisa renovará el concierto de atención sanitaria de la mutualidad de Justicia pero no el de las Fuerzas Armadas

El ministerio puede replantear los pliegos, negociar mejoras de financiación o abrir alternativas de colaboración público-privada para atraer aseguradoras; esa vía es la que pide Asisa a Defensa.

¿Qué opciones tiene el Ministerio de Defensa si el concurso de Isfas queda desierto?

Asisa cita financiación por debajo de la per cápita del SNS, coberturas más exigentes en algunos aspectos y condiciones que no permiten mantener la asistencia sin poner en riesgo la sostenibilidad económica.

¿Qué argumentos técnicos esgrime Asisa sobre la insuficiencia de la licitación de Isfas?

Ya ocurrido: la decisión aumenta el riesgo de que el concurso de Isfas quede desierto y deje a los 530.000 mutualistas sin nueva adjudicataria; podría obligar a Defensa a replantear la licitación.

¿Qué consecuencias tiene para los mutualistas de Isfas que Asisa renuncie al concierto?

Asisa afirma que los pliegos de Isfas no garantizan financiación ni condiciones suficientes para mantener la calidad asistencial; por eso seguirá sólo con Mugeju.

¿Por qué Asisa ha decidido renovar el concierto con Mugeju pero no con Isfas?

SegurCaixa Adeslas aún no ha hecho comentarios sobre su participación a la espera de que se desvelen las ofertas presentadas.

La decisión de Asisa abre la posibilidad de que la licitación de Isfas quede desierta, afectando a 530.000 personas.

La aseguradora rechaza continuar con la mutualidad de las Fuerzas Armadas (Isfas) alegando una financiación insuficiente y condiciones que no garantizan la calidad asistencial.

Asisa renovará su acuerdo para seguir prestando asistencia sanitaria a la mutualidad de Justicia (Mugeju).

El futuro de la asistencia sanitaria de las mutualidades del personal de Justicia (Mugeju) y de las Fuerzas Armadas (Isfas) se va aclarando. Los conciertos en vigor terminan a finales de este año y ambas han lanzado las correspondientes licitaciones, con sus ofertas económicas (una subida aproximada del 2% de las primas).

El periodo de presentación de ofertas terminó este lunes y, por ahora, sólo Asisa ha anunciado que aceptará renovar con una de estas mutualidades, Mugeju.

Sin embargo, al mismo tiempo, ha renunciado volver a participar con Isfas.

Según indica en un comunicado, la compañía ha analizado con detalle los pliegos para adherirse a los conciertos de las mutualidades administrativas en 2027 y "ha decidido continuar prestando asistencia sanitaria únicamente a los funcionarios de Mugeju".

Asisa asegura haber valorado "todos los factores que son decisivos para poder mantener la calidad de la asistencia en cada una de las mutualidades (financiación, coberturas, oferta de servicios, gobernanza, etcétera)".

Factores que, en el caso de Isfas, no se cumplen. "Las condiciones establecidas en la licitación son insuficientes y no permiten mantener la actual calidad asistencial", afirma la aseguradora y prestataria de servicios de salud.

"La falta de una financiación adecuada, que además sigue siendo muy inferior a la financiación per cápita del sistema público, junto a unas coberturas más exigentes en algunos aspectos que las que presta el propio Sistema Nacional de Salud (SNS), hacen imposible para Asisa mantener la adhesión al concierto sin poner en serio riesgo la sostenibilidad económica del modelo", añaden estas desde la compañía.

La compañía pide a Defensa que replantee "las condiciones de la licitación en el caso de Isfas y explorar nuevas soluciones y alternativas para mantener un modelo que ha sido a lo largo de su historia un ejemplo de colaboración público-privada".

"Así lo demuestra el alto nivel de aceptación por parte de los funcionarios militares, que mayoritariamente eligen a una aseguradora privada para cuidar su salud", añade.

La aseguradora indica además que en las próximas semanas seguirá "prestando con total normalidad asistencia a los mutualistas de Isfas en el marco del actual concierto" en los términos en los que se ha pactado para este año.

La otra aseguradora que atiende a los mutualistas de Mugeju e Isfas es SegurCaixa Adeslas. Y rehúsa hacer comentarios hasta que Mugeju e Isfas desvelen qué ofertas han recibido en sus espacios de contratación. Algo que no ha ocurrido todavía.

Escaso interés

Cabe recordar que, excepto Asisa y Adeslas (que han venido analizando los pliegos en las últimas semanas), el mercado asegurador había mostrado escaso interés por los conciertos de Mugeju e Isfas.

Y la decisión de Asisa abre la posibilidad de que el de Isfas quede desierto, como ocurrió en 2024 con Muface.

A día de hoy, el concierto sanitario de Isfas atiende a 530.000 personas y el de Mugeju a 153.000.