El Servicio Navarro de Salud reclama 25 millones al cártel de los pañales para adultos

Impidió que la administración obtuviera los ahorros del suministro directo, lo que aumentó el gasto público en productos para la incontinencia y pudo limitar recursos para otras partidas sanitarias.

¿Cómo afecta a los ciudadanos que el cártel impidiera el suministro directo por el canal institucional?

La demanda está siendo gestionada por el despacho Eskariam, según indica la propia nota del Servicio Navarro de Salud.

Cataluña ya ha interpuesto una reclamación judicial por el mismo cártel, y otras autonomías como Extremadura, Aragón y Galicia están preparando reclamaciones similares. (Apoyo en la cobertura propia: artículo procesado).

¿Qué consecuencias ya ha tenido esta acción para otras comunidades autónomas?

La demanda apunta a la fijación concertada del precio de venta de laboratorio y de los márgenes de distribución en farmacia, y a una estrategia para impedir o retrasar el suministro directo por el canal institucional.

¿Qué prácticas concretas del cártel alega la demanda que encarecieron los pañales para la sanidad navarra?

Porque la CNMC sancionó en 2016 a un cártel de fabricantes que durante 17 años fijó precios y márgenes, lo que provocó un sobrecoste en las compras de la sanidad navarra que la administración cuantifica en 25 millones.

¿Por qué reclama el Servicio Navarro de Salud 25 millones al cártel de los pañales para adultos?

Navarra se suma a Cataluña en las reclamaciones judiciales contra este cártel sancionado por la CNMC, mientras Extremadura, Aragón y Galicia ultiman sus demandas.

El cártel impidió y retrasó el suministro directo a través del canal institucional, lo que privó a la administración navarra del ahorro correspondiente.

Las empresas implicadas fijaron precios artificiales y márgenes de distribución durante 17 años, provocando un sobrecoste en el aprovisionamiento de la sanidad navarra.

El Servicio Navarro de Salud ha presentado una demanda por 25 millones de euros contra el cártel de fabricantes de pañales para adultos para recuperar las cantidades abonadas indebidamente.

El Servicio Navarro de Salud ha presentado una demanda de juicio ordinario por los daños y perjuicios derivados del cártel de fabricantes de absorbentes para la incontinencia de orina o pañales para adultos, que fue sancionado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en 2016.

Las empresas que formaron parte de este cártel estuvieron 17 años fijando los precios de los pañales en cantidades artificiales. Y les reclama 25 millones de euros.

La administración navarra quiere que le sean devueltas cantidades indebidamente abonadas a las empresas cartelistas.

El Sistema Navarro de Salud se suma a Cataluña, que ya ha interpuesto reclamación judicial por las acciones de este cártel. Otras regiones como Extremadura, Aragón y Galicia están dando pasos para hacerlo próximamente.

La propia resolución de la CNMC sobre el cártel recogía a Navarra como una de las regiones afectadas por las prácticas anticompetitivas.

Según se expone en la demanda, el cártel desplegó dos conductas complementarias que encarecieron el aprovisionamiento de pañales por parte del servicio sanitario navarro: la fijación concertada del precio de venta de laboratorio y de los márgenes de distribución en el canal farmacia, y una estrategia para impedir o retrasar el suministro directo a través del canal institucional, lo que privó a la sanidad navarra del ahorro asociado al suministro de pañales por dicho canal.

Esto provocó un sobrecoste para la sanidad navarra como consecuencia del cártel, que asciende a 25 millones de euros.

"La adquisición de los productos y servicios necesarios para prestar asistencia sanitaria es imprescindible y, al mismo tiempo, especialmente compleja. Pero cuando a esa necesidad y, en ocasiones, a la urgencia, se suman prácticas ilícitas que distorsionan la competencia, las administraciones sanitarias", lamenta Jon Guajardo Remacha, director gerente del Servicio Navarro de Salud.

La demanda está siendo gestionada por el despacho Eskariam.