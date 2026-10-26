Sanitas dispara un 33% el número de ensayos clínicos con un fuerte empuje de la neurociencia y la obesidad

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves La Fundación de Investigación e Innovación de Sanitas incrementa un 33% sus ensayos clínicos activos, previendo alcanzar los 32 estudios en 2026. Oncología y Hematología representan el 70% de la actividad científica, mientras que el área cardiometabólica ya concentra el 25% de los ensayos. Destacan avances en neurociencia como la medicina de precisión y terapias génicas, además de tratamientos innovadores para epilepsia, migraña y obesidad. Sanitas participa en investigaciones pioneras sobre el síndrome de Sjögren con una base de datos internacional de más de 20.000 pacientes. Preguntas ¿Por qué Sanitas ha incrementado un 33% sus ensayos clínicos este año? Sanitas amplió su red de investigación tras invertir en su Fundación de Investigación e Innovación y en la unidad de Valdebebas, lo que permitió lanzar seis ensayos nuevos ligados a áreas con mayor demanda científica como neurociencia y obesidad. ¿Qué consecuencias tiene para los pacientes que la Fundación de Sanitas llegue a 32 ensayos activos en 2026? Ya ocurrido: aumenta las oportunidades de acceso a tratamientos experimentales y a terapias de precisión en patologías como cáncer, neurología y cardiometabólicas; podría implicar también flujos mayores de pacientes hacia sus centros. Potencial: puede acelerar la disponibilidad local de nuevos fármacos si los ensayos avanzan favorablemente. ¿En qué áreas concretas está creciendo la investigación de Sanitas y por qué importa la neurociencia? Sanitas concentra esfuerzos en Hematología, Oncología, Ginecología, enfermedades autoinmunes, Neurociencia y patologías cardiometabólicas; la neurociencia importa porque combina avances moleculares y terapias sintomáticas, incluidas terapias génicas y fármacos de precisión que buscan corregir alteraciones genéticas o frenar síntomas como las crisis epilépticas. ¿Qué novedades ofrecen los ensayos de obesidad y patologías cardiometabólicas de Sanitas? Los estudios incorporan nuevos fármacos que no solo reducen grasa sino comorbilidades, normalizan el peso y mejoran vías metabólicas; algunos compuestos están cambiando el manejo clínico al disminuir riesgos cardiometabólicos asociados. ¿Qué investigaciones singulares realiza Sanitas en enfermedades autoinmunes como el síndrome de Sjögren? Sanitas lidera estudios en Sjögren y participa en ensayos de fase III; además, el Hospital Universitario Sanitas CIMA gestiona un gran registro internacional que permite analizar variaciones según el origen de los pacientes y acelerar el desarrollo de fármacos específicos.

La Fundación de Investigación e Innovación de Sanitas pisa el acelerador en su actividad científica. La entidad ha disparado un 33% sus ensayos clínicos activos este año, impulsados en gran medida por los avances en neurociencia y los nuevos abordajes frente a la obesidad y el riesgo cardiometabólico.

La entidad prevé cerrar el 2026 con 32 ensayos clínicos en activo, de los que seis de ellos se han puesto en marcha este año.

Con lo cual la actividad investigadora ha conseguido aglutinar más de 1.200 pacientes y ensayos. Así lo ha señalado Sonia Gutiérrez, vicepresidenta ejecutiva de la Fundación, en un desayuno informativo con la prensa.

Gutiérrez ha indicado que las principales áreas terapéuticas en las que se fundamentan los estudios son Hematología, Oncología, Ginecología, enfermedades autoinmunes, Neurociencia y patologías cardiometabólicas.

"El área de neurociencia está creciendo mucho y los ensayos cardiometabólicos ya tienen un 25% de peso en la Fundación", ha expresado.

Por su parte, Oncología y Hematología concentran el 70% de la actividad investigadora, según ha precisado José Francisco Tomás, jefe del Servicio de Hematología de los hospitales Blua Sanitas Valdebebas, Universitario Sanitas La Moraleja y Universitario Virgen del Mar.

En neurociencia la investigación se basa en dos pilares: en los avances moleculares y genéticos y en conocer y corregir los síntomas que provocan estas enfermedades.

En primer lugar, se están llevando a cabo ensayos clínicos de medicina de precisión. Es decir, se están probando una serie de fármacos que lo que hacen es bloquear o corregir la alteración genética causante de la enfermedad, "el gen malo".

"En otras enfermedades lo que hacemos es reactivar o compensar un gen que no funciona correctamente, porque el gen bueno no se ha desarrollado bien y lo que hacemos con estos tratamientos es modificarlo", ha expresado Víctor Gómez Mayordomo, neurólogo y codirector del Instituto de Neurociencias Clínicas del Hospital Sanitas Valdebebas.

Otras de las grandes novedades de la medicina de precisión son las terapias génicas.

Estos tratamientos introducen un gel funcional directamente en el tejido cerebral para que se exprese en las neuronas. Es una terapia innovadora que sólo se ofrece en dos centros en España.

En el segundo bloque "nos centramos en fármacos dirigidos a tratar los síntomas de los pacientes. Somos pioneros en epilepsia, donde intentamos frenar las crisis con un tipo de fármacos de precisión que resultan mucho más efectivos que los tradicionales", ha precisado el especialista.

"También contamos con ensayos clínicos para la migraña, donde ya existen moléculas de precisión que atacan directamente las células del dolor, acaban con él y consiguen devolverle una mayor calidad de vida a nuestros pacientes".

Endocrinología

Christian Alvarado, especialista en Endocrinología y Nutrición y director médico de las Unidades de Obesidad de los hospitales Universitario de la Zarzuela, la Moraleja y Virgen del Mar, ha señalado que los nuevos fármacos están logrando grandes avances.

"Es que estamos viendo como los nuevos tratamientos no sólo reducen grasa sino también comorbilidades y se están utilizando para muchas vías metabólicas. Vienen a cubrir una necesidad muy importante y a normalizar el peso y mejorar la salud de las personas", ha precisado Alvarado.

En Hematología, los estudios se centran en enfermedades como linfomas, mieloma múltiple y las leucemias agudas. Francisco Tomás también ha hecho hincapié en el trabajo en terapias CAR-T.

Además, hay estudios en marcha para mejorar la calidad de vida de las pacientes de cáncer de mama, ha explicado Óscar Torres Lantada, jefe de sección de Ginecología del Hospital Universitario Sanitas La Zarzuela y responsable de su Unidad de Mama.

Parte de esos estudios van dirigidos a los tumores hormonodependientes. En este ámbito, el especialista destaca la llegada de fármacos que actúan por vías no hormonales: "Nos abren una gran oportunidad de tratamiento. Participamos en dos ensayos muy seguros que no sólo mejoran la calidad de vida de las pacientes, sino que reducen notablemente sus síntomas.

Hay determinados síntomas como los sofocos que se potencian con el tratamiento tradicional.

Por eso, los nuevos ensayos con fármacos de "vía no hormonal" atacan el tumor sin suprimir esas hormonas, evitando los sofocos y mejorando la calidad de vida de las pacientes.

La Fundación de Investigación de Sanitas también es pionera en la investigación de Sjögren, una enfermedad autoinmune que padecen 125.000 personas en España. Se trata de una patología que provoca sequedad en ojos y boca, pero además otro tipo de síntomas como cansancio y puede llegar a afectar a otros órganos como el pulmón.

El Hospital Universitario Sanitas CIMA de Barcelona es el único a nivel mundial que cuenta con una base de datos con más de 20.000 pacientes de 27 países diferentes.

"No hay ningún registro así, gracias a esto estamos viendo como la enfermedad se manifiesta diferente dependiendo del origen de la persona", ha explicado Pilar Brito, directora médica del centro privado catalán.

"Por primera vez, tenemos fármacos de estudio en fase III y en los próximos años podremos tener algún fármaco para la enfermedad. Actualmente, estamos participando en dos ensayos y pondremos en marcha dos más".