Gedeon Richter teme un nuevo desabastecimiento de Lenzetto en plena crisis de tratamientos para la menopausia

Hay alternativas comerciales en parches y geles y la Aemps ya señala recuperación progresiva; además, comunidades como Cataluña barajan autorizar formulaciones magistrales en oficinas de farmacia si la crisis persiste.

La compañía ha invertido en una nueva planta y en una línea de producción específica, y está incorporando proveedores y opciones de fabricación adicionales, aunque admite que la entrada en funcionamiento lleva tiempo por exigencias regulatorias.

¿Qué está haciendo Gedeon Richter para evitar que vuelva a ocurrir un desabastecimiento en 2027?

El desabastecimiento en cadena ya ha afectado a alternativas en geles, pastillas y parches, provocando tensiones en todas las categorías de tratamiento y recuperación escalonada de algunas presentaciones.

¿Qué consecuencias ha tenido la falta de Lenzetto para otras presentaciones de terapia hormonal?

Gedeon Richter prevé que el suministro se restablezca y el aerosol llegue a las farmacias a partir de la segunda quincena de noviembre tras ocho meses de faltas.

La farmacéutica atribuye la escasez a un problema industrial con el envase dosificador microdifusor y al aumento global de la demanda que superó la capacidad de fabricación, no a fallos de seguridad, eficacia o calidad.

Las autoridades sanitarias y farmacéuticos recuerdan que existen alternativas en gel o parches, y se contempla la formulación magistral si la escasez escala.

La falta del producto no se debe a motivos geopolíticos ni a fallos de calidad, sino a la falta de capacidad industrial para fabricar su envase dosificador.

La farmacéutica húngara advierte de que la fuerte demanda global podría provocar nuevos problemas de desabastecimiento hasta 2027.

Gedeon Richter prevé restablecer el suministro del espray para la menopausia Lenzetto a partir de la segunda quincena de noviembre tras ocho meses de escasez.

La escasez de Lenzetto, un espray indicado para la menopausia y también para la hormonación de las mujeres trans, ha provocado un desabastecimiento en cadena que ya salpica a sus alternativas en geles, pastillas y parches.

El suministro de este aerosol producido por Gedeon Richter estará muy pronto restablecido tras ocho meses de faltas. La farmacéutica húngara prevé que esté disponible en las farmacias a partir de la segunda quincena de noviembre.

No obstante, teme que estos problemas de desabastecimiento vuelvan a ocurrir en 2027.

"Haremos todo lo posible por garantizar un suministro continuo durante el resto del año y a lo largo del próximo año. No obstante, debido a las limitaciones a nivel mundial, es posible que no siempre podamos satisfacer plenamente la demanda local", admite el laboratorio a este diario.

"Nuestro objetivo es poder atender progresivamente la demanda de los pacientes a medida que se disponga de capacidad de fabricación adicional", continúa.

Cabe recordar que la escasez de este producto no se debe principalmente a las tensiones geopolíticas (Estrecho de Ormuz, guerra Ucrania), sino a que al fabricante no ha podido dar abasto a nivel industrial para abastecer la alta demanda global de estos dispositivos.

En concreto, la carestía de Lenzetto es por un problema de producción con el envase dosificador específico que necesita. Ha habido tensión mundial en la cadena de suministros para fabricar y ensamblar los dispositivos difusores microdosificadores de estradiol.

Asimismo, lo confirma la farmacéutica a este diario: "La escasez no se debe a ningún problema relacionado con la seguridad, la eficacia o la calidad del producto. El motivo es que la demanda de terapias hormonales para la menopausia aumentó a un ritmo que superó las previsiones en múltiples mercados".

"La capacidad de fabricación y el suministro del dispositivo utilizado para administrar el medicamento (aplicador) no pudieron seguir de inmediato el ritmo de este aumento", precisa la compañía.

Por eso, "estamos maximizando el uso de nuestras capacidades de fabricación existentes, al tiempo que incorporamos proveedores y opciones de fabricación adicionales".

Así, el laboratorio ha destinado nuevas inversiones para ampliar su capacidad de producción abriendo una nueva planta de fabricación y una línea de producción concreta para este tratamiento.

"No obstante, la entrada en funcionamiento de estas nuevas capacidades requiere tiempo debido a la complejidad de estos proyectos y a las estrictas exigencias regulatorias que rigen la industria farmacéutica para garantizar la seguridad de los pacientes", aclara.

"Debido a las particularidades de la industria farmacéutica, estos procesos requieren un tiempo y unos conocimientos especializados considerables, ya que la ampliación de la capacidad de fabricación de medicamentos sólo puede llevarse a cabo garantizando el cumplimiento de todos los requisitos de calidad y regulatorios necesarios".

Por otro lado, aclara a este medio que los márgenes o los precios de mercado no influyen en su capacidad para acelerar la producción.

"Ya estamos maximizando nuestra capacidad de producción a través de nuestra infraestructura actual y de nuestros acuerdos de colaboración".

Alternativas

Igualmente, las agencias regulatorias como la española (Aemps) y farmacéuticos llaman a la calma, ya que hay alternativas de otros productos pese a la crisis de suministro en todas las categorías de tratamiento.

"De las alternativas disponibles en parches y gel, en la opción de los parches se observa una recuperación progresiva de su distribución en la red de oficinas de farmacia", expresó la Aemps como ya contó este diario.

Lo mismo añadió a este diario Juan Pedro Rísquez, vicepresidente del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos. "Hay que trasladar también cierta tranquilidad, es decir, que existen alternativas de las presentaciones que están con escasez y si el problema escalara siempre existirá la posibilidad de que se autorice la formulación magistral de este tipo de medicamentos".

La formulación magistral es una de las medidas que está barajando Cataluña si la crisis de desabastecimiento continúa. En este caso autorizará a estos profesionales para que elaboren los medicamentos en las propias farmacias.