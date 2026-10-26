La contratación de detectives para investigar las bajas médicas se dispara un 30% en los últimos años

Las listas de espera en Atención Primaria han crecido, lo que retrasa revisiones y convierte bajas temporales en prolongadas; eso obliga a las empresas a asumir costes y a recurrir a soluciones externas.

¿Cómo ha influido la situación de la Atención Primaria en el aumento de las bajas y en la carga sobre las empresas?

Para la empresa puede justificar sanciones o despido y ahorrar costes por absentismo; para el trabajador puede implicar sanciones laborales y consecuencias ante la Seguridad Social.

¿Qué consecuencias tiene para la empresa y para el trabajador que una agencia pruebe fraude en una baja médica?

No pueden grabar en espacios no públicos sin consentimiento y deben respetar el derecho a la intimidad; además, para que su informe valga en juicio la agencia debe estar registrada en el Registro Nacional de Seguridad Privada.

¿Qué límites legales tienen las agencias al investigar a un trabajador en baja?

Recogen seguimientos con vídeo y fotos, informes periciales y pruebas de consumo de alcohol vinculadas a la medicación, que algunos magistrados ya aceptan como acreditación.

El auge se explica por el aumento de bajas por incapacidad temporal tras la pandemia y el mayor gasto público en IT, lo que ha llevado a las empresas a buscar pruebas de fraude. Apoyo: AIReF cifra el gasto público en incapacidad temporal en 16.500 millones en 2024, con un fuerte incremento en la última década.

¿Por qué se ha disparado la contratación de detectives para investigar bajas médicas un 30%?

Entre las investigaciones destacan las de salud mental, donde se aportan pruebas como el consumo de alcohol o la realización de otros trabajos o deportes.

Las bajas por incapacidad temporal supusieron un gasto público de 16.500 millones de euros en 2024 y generan a las empresas un coste directo de 17.000 millones.

En el 80% y 90% de los casos investigados por los detectives se terminan confirmando las sospechas de absentismo laboral injustificado.

La contratación de agencias de detectives por parte de las empresas para investigar posibles fraudes en bajas médicas se ha incrementado un 30% desde la pandemia.

"Nos contratan cuando las empresas tienen sospechas de que algo no va bien y en el 80-90% de los casos se confirman esos casos de absentismo laboral". La explosión de bajas médicas ha impulsado que cada vez más compañías recurran a agencias de detectives para investigar si realmente el trabajador está haciendo un fraude o no.

Así, la contratación de estos servicios se ha disparado un 30% en los últimos años, sobre todo desde la pandemia, según aseguran desde el sector a este diario.

Y todo tiene su sentido. El vertiginoso aumento de estos servicios es consecuencia del incremento de bajas por incapacidad temporal (IT), que elevó el gasto público a 16.500 millones de euros en 2024, un 200% más que hace diez años, según los últimos datos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

Aparte, en las empresas tiene un coste directo de 17.000 millones de euros y uno indirecto que se refleja en las sustituciones y organización de la plantilla.

"Hasta el 80% de las bajas son de corta duración (de menos de un mes), lo que significa que el impacto recae directamente sobre la empresa, que asume el coste los primeros 15 días y sufre una grave distorsión en su organización diaria", añadió Bernardo Pérez-Navas Pérez, abogado experto en derecho laboral, durante su participación en una jornada sobre IT en el Ateneo de Madrid.

Por este motivo, cada vez más empresas acuden a estas agencias como solución al absentismo, a pesar del riesgo de deteriorar la confianza con el trabajador y rozar los límites del derecho a la intimidad.

Las agencias investigan servicios de todo tipo, desde bajas musculoesqueléticas hasta de salud mental, las más complicadas de probar en un juicio, claro.

Salud mental

Desde Investigaciones ARA explican que la forma más sólida que tiene un investigador para demostrar el fraude en una baja por salud mental es evidenciar el consumo de alcohol, una práctica estrictamente contraindicada con la medicación prescrita.

"Los magistrados están cambiando de criterio y aceptando estas pruebas. Antes, la base para acreditarlo se resumía en la premisa de que, si podías hacer vida normal, podías trabajar. Pero en temas de salud mental eso es enormemente difícil de demostrar", aclara la agencia.

Hasta un 60% del trabajo que entra en la oficina es de investigaciones de bajas médicas. Lo mismo aseguran desde Aldebarán Detectives, que sitúa la cifra en torno al 75%. "Nos estamos focalizando mucho en este tipo de servicios", precisan desde la agencia.

"Nosotros vemos casos de todo tipo. Hemos visto gente que alega que está de baja por salud mental y luego está trabajando en un bar de copas o limpiando casas. Entonces, esto ya no es sólo ilegal de cara a tu empresa, sino que va en contra de la Seguridad Social", señalan.

Ahora mismo, es complicado llevar a cabo este tipo de servicios porque, a nivel legal, el trabajador no tiene por qué indicar a su empresa el motivo de la baja.

No tienen que decir si es un problema en la cabeza, una rotura de rodilla o una operación. Entonces, para hacer esto bien cuando hay una baja, se trata siempre de hacer un balance.

Y eso ya depende del investigador que evalúa si esta persona cojea, si coge peso, si conduce, si se tira en paracaídas, si va en motocicleta, si va al gimnasio a hacer mancuernas o si se va a jugar al fútbol.

"Por ejemplo, hay gente que alega 'tengo la rodilla súper hinchada y no puedo moverme'. Esto lo ponemos en el contexto de una trabajadora de un restaurante que la veíamos todos los días cómo se iba a su club a jugar al fútbol. Y luego a jugar al baloncesto", precisan.

¿Cómo es el trabajo diario de este tipo de servicios? Según cuentan las agencias, se documenta en un informe ratificable todo lo acontecido durante el seguimiento junto con las tomas de vídeo, documentos fotográficos y cámara oculta.

"Con esta última hay que tener especial cuidado porque hay que recordar que no se puede -por el derecho a la intimidad- grabar a alguien sin su consentimiento en espacios que no sean públicos", aclaran.

Cabe matizar que a efectos legales y judiciales, el detective privado actúa como perito en el juicio, aportando su testimonio, el informe y las pruebas obtenidas con carácter de prueba pericial cualificada.

Y para dar validez a la investigación en un despido o sanción laboral, la agencia debe estar legalmente registrada en el Ministerio del Interior e incluida en el Registro Nacional de Seguridad Privada (RNSP).

Médicos de Atención Primaria

Según los especialistas, las bajas médicas se han disparado por diferentes motivos. Entre ellos, por el aumento de población activa, el envejecimiento de la fuerza laboral (especialmente de la generación baby boom, con bases de cotización y prestaciones más elevadas), la cronificación de patologías y la explosión de problemas de salud mental.

Así lo señaló en la jornada de IT, Carmen Mancheño, médica especialista en Medicina del Trabajo y responsable de incapacidad temporal y derechos de las personas trabajadoras de CCOO.

A todo esto se suma la incapacidad del sistema para revisar las altas y bajas a tiempo, debido a la falta de recursos asistenciales, según aseguró en esa jornada José María Morán Llanes, médico inspector y exjefe de la Inspección Sanitaria de Madrid.

Y no hay más que verlo en las cifras. "Las listas de espera de Atención Primaria se han disparado un 60% en cinco años. En cambio, hemos pasado de 19 millones de trabajadores en 2019 a 21 en 2024/2025, un incremento sólo del 10,5%", denunció.

Así, muchas de las incapacidades temporales se acaban convirtiendo en bajas de larga duración (más de 365 días) que tienen que ser controladas por los médicos inspectores de la Seguridad Social.

Todo ello generando un cuello de botella que se está volviendo insostenible para los especialistas.