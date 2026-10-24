La persona fallecida por el virus Shamonda se infectó a finales de junio: cronología del primer caso conocido en humanos

Tras descartar patógenos habituales, secuenciaron el líquido cefalorraquídeo y el 5 de octubre identificaron un Orthobunyavirus similar a Shamonda; luego desarrollaron una PCR específica que confirmó el virus en sangre, heces, secreciones respiratorias y LCR.

¿Cómo se detectó que la encefalitis del paciente estaba causada por Shamonda?

Ya ocurrido: los autores advierten que la presencia de Shamonda en humanos plantea un riesgo potencial para transfusiones de sangre y trasplantes de órganos. Posible: hará falta evaluar cribados y medidas de seguridad específicas en donaciones y bancos de órganos.

¿Qué implicaciones tiene este caso de Shamonda para las transfusiones y trasplantes?

La secuencia pertenece al clado SHAV-EU1 y presenta diez mutaciones totales, de las cuales cinco son únicas del virus hallado en el paciente en comparación con las secuencias animales disponibles.

¿Qué diferencias genéticas tiene el virus detectado en el humano respecto al Shamonda encontrado en el ganado?

El análisis retrospectivo detectó Shamonda en plasma desde el 2 de julio, y los autores estiman que la infección pudo producirse entre mediados de junio y el 1 de julio.

Fue un paciente de alrededor de 60 años con leucemia prolinfocítica de células T que recibió un trasplante de progenitores hematopoyéticos y estaba severamente inmunodeprimido cuando desarrolló encefalitis y falleció tras retirar el soporte vital.

¿Quién fue la persona que murió por el virus Shamonda en Francia?

Las autoridades sanitarias consideran el contagio un evento inusual e inesperado, descartando en principio la transmisión directa entre humanos.

El virus detectado pertenece al clado SHAV-EU1 del ganado bovino, pero presenta cinco mutaciones específicas en el paciente cuya relevancia aún se desconoce.

Los análisis retrospectivos revelan que el paciente ya estaba infectado desde al menos el 2 de julio, aunque los síntomas neurológicos graves comenzaron en septiembre.

Un paciente de unos 60 años e inmunodeprimido en Francia ha sido el primer caso conocido de fallecimiento en humanos por el virus Shamonda.

La persona fallecida por el virus Shamonda en Francia, primer caso conocido en humanos, ya estaba infectada desde finales de junio, revela el análisis de muestras que se tomaron con anterioridad a su hospitalización.

El análisis genómico del virus mostró que está emparentado con el clado SHAV-EU1, detectado por primera vez este verano en ganado bovino en Europa, pero tiene 5 mutaciones propias, si bien se desconoce si estas han conferido al virus una mayor capacidad para infectar personas.

Un grupo de clínicos e investigadores, liderado por las doctoras Margot Bonnet, Hélène Labussière-Wallet y Pauline Dumez, del Hospital de Lyon Sur, ha detallado en una comunicación a la revista Eurosurveillance, del Centro Europeo para el Control de Enfermedades, el camino seguido hasta detectar la presencia del virus.

El paciente (del que se desconoce el género) tenía alrededor de 60 años y había sido diagnosticado en noviembre de 2025 de leucemia prolinfocítica de células T, un tipo de cáncer de la sangre.

Había recibido diversos tratamientos para el cáncer y, el 26 de agosto, fue sometido a un trasplante de progenitores hematopoyéticos, lo que se conoce normalmente como trasplante de médula.

Tanto la enfermedad como los tratamientos habían dejado al paciente con una inmunosupresión severa, lo que podría haber facilitado la expansión del virus.

Como parte de la preparación para el trasplante, la persona llevaba hospitalizada desde el 18 de agosto, pero no sería dada de alta. El 23 de septiembre (el día 0, para los investigadores) comenzaron los síntomas neurológicos: ceguera cortical aguda y confusión, evolucionando a fiebre, meningismo y convulsiones. Al día siguiente, entró en coma.

Le tomaron muestras e hicieron pruebas para distintos patógenos, desde el herpes simple al virus del Nilo Occidental, pasando por enterovirus, citomegalovirus, sarampión o virus de Epstein-Barr.

Solo se había detectado una infección por legionela en julio y una coinfección por el virus del herpes simple desde principios de septiembre.

Orthobunyavirus

El 25 de septiembre, segundo día tras la aparición de los síntomas, se tomó una muestra de líquido cefalorraquídeo. Los clínicos decidieron secuenciarla al completo: una vez descartados los sospechosos más habituales, buscaban una pista, por pequeña que fuera, que les pudiera dirigir al causante de la encefalitis que había fulminado al paciente.

El 5 de octubre, los resultados arrojaron un nombre: Orthobunyavirus, un género de virus que se propaga por insectos como mosquitos o jejenes (pequeñas moscas mordedoras) y que infecta a animales vertebrados y, alguno de ellos como el Oropouche, a humanos.

Este Orthobunyavirus era similar al virus Shamonda del clado SHAV-EU1, detectado por primera vez en julio en ganado de Alemania, Suiza y el este de Francia y que, posteriormente, se ha expandido a otros países, incluido España.

Tan nueva era esta variante del virus Shamonda que la primera secuencia genómica subida a repositorios internacionales databa de agosto, poco más de un mes antes de este análisis.

Rápidamente, desarrollaron un test PCR específico y confirmaron la presencia del virus en sangre, heces y secreciones respiratorias, así como muestras de líquido cefalorraquídeo extraídas al inicio de los síntomas neurológicos.

El sospechoso ya estaba identificado, pero era tarde: el 9 de octubre, al comprobar el grave deterioro cerebral, los clínicos y la familia decidieron retirarle el soporte vital a la persona, muriendo poco después.

Biopsias del tejido cefalorraquídeo mostraron una alta carga viral, mayor que la observada en los animales adultos pero comparable a la descrita en fetos bovinos.

Al analizar retrospectivamente muestras que conservaba el hospital de Lyon Sur, los investigadores detectaron la presencia de Shamonda en el plasma del paciente desde el 2 de julio.

Dado que esta es la muestra más antigua analizada de momento, no es posible determinar la fecha exacta del contagio inicial.

Los autores ven posible que se infectara entre mediados de junio y el 1 de julio. De hecho, el 19 de junio, el paciente tuvo diarrea, que podría corresponderse con los primeros síntomas del virus.

Mutaciones en el genoma

La secuenciación trajo otra sorpresa: el virus SHAV-EU1 detectado contiene 10 mutaciones en su genoma, de las que cinco son propias del paciente, si se compara con las secuencias animales disponibles hasta el momento.

No obstante, los autores recalcan que "se desconoce si estas mutaciones pueden conferir una mayor infección a las células humanas".

También apuntan que la transmisión entre humanos parece improbable, pero sí que puede haber un problema potencial en las transfusiones de sangre o los trasplantes de órganos.

La presencia del virus Shamonda en humanos ha sido "un evento inusual e inesperado, puesto que hasta el momento se consideraba que podía afectar exclusivamente a animales", señala el informe de situación del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad español.

Sin embargo, las zoonosis (el salto de un patógeno de animales a humanos) son cada vez más frecuentes. Por eso, las autoridades sanitarias están aplicando a la vigilancia de estas alertas un enfoque 'one health', que se define por su extensión a la salud ambiental y animal.