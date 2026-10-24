El consumo total de alimentos ultraprocesados no influye en el riesgo de cáncer de colon pero sí el tipo de producto

Fueron 461.682 adultos de entre 50 y 71 años sin cáncer al inicio, y se les siguió casi diecinueve años, periodo en el que se registraron 10.075 casos de adenocarcinoma colorrectal.

¿Quiénes fueron los participantes del estudio NIH-AARP y cuánto tiempo se les siguió?

Sustituir el diez por ciento del peso de los ultraprocesados por alternativas más sanas se asoció con una reducción del dos por ciento en la incidencia de cáncer colorrectal en el estudio.

¿Cuánto reduciría el riesgo de cáncer colorrectal sustituir parte de los ultraprocesados por alimentos más sanos?

Significa que, independientemente del porcentaje de ultraprocesados, los patrones dietéticos con baja ingesta de fibra, granos enteros, lácteos y calcio se asociaron con mayor incidencia de cáncer colorrectal; la calidad global de la dieta importa más que el procesamiento total.

¿Qué significa que una "dieta de mala calidad general" aumentó el riesgo de cáncer colorrectal aunque no cambie el consumo total de ultraprocesados?

Los productos basados en carne o pescado reconstituido o procesado se asociaron de forma clara con un mayor riesgo de desarrollar cáncer colorrectal en el seguimiento.

¿Qué tipo de ultraprocesados sí se asoció con mayor riesgo de cáncer colorrectal en el trabajo del NIH-AARP?

Porque en esa cohorte de 461.682 participantes los efectos protectores de algunos ultraprocesados (p. ej. panes o cereales con granos enteros, lácteos ricos en calcio) compensaron el efecto dañino de otros (carnes procesadas), de modo que no se observó una asociación global significativa.

¿Por qué el estudio NIH-AARP concluye que el consumo total de ultraprocesados no aumenta el riesgo de cáncer colorrectal?

Sustituir solo un 10% de la masa de ultraprocesados por opciones no ultraprocesadas más saludables reduce un 2% la incidencia de adenocarcinoma colorrectal.

Una dieta de baja calidad general sí incrementa de forma significativa el riesgo de desarrollar este tipo de cáncer, al margen del nivel de procesamiento industrial de los alimentos.

Los ultraprocesados a base de carnes o pescados procesados aumentan el riesgo, mientras que los que aportan fibra, granos enteros, calcio y lácteos muestran un efecto protector.

Un seguimiento a más de 400.000 personas durante dos décadas revela que el consumo total de ultraprocesados no influye directamente en el cáncer colorrectal, pero sí el tipo específico de producto.

El consumo de ultraprocesados, en términos absolutos, no se asocia con una mayor incidencia de cáncer colorrectal en una cohorte de más de 400.000 ciudadanos estadounidenses que ha sido seguida durante casi dos décadas.

Los resultados de este seguimiento han sido publicados en la revista PLOS Medicine y sugieren que no todos los alimentos ultraprocesados tienen el mismo efecto sobre el organismo y que habría que distinguir unos de otros.

Investigadores del Instituto Nacional del Cáncer, perteneciente a los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, liderados por Erikka Loftfield, especialista del Programa de Salud Poblacional del Instituto de Investigación Médica QIMR Berghofer, indican que estos productos pueden tener tanto componentes protectores contra el cáncer (como fibra, granos enteros, calcio y productos lácteos) como de riesgo (carnes procesadas).

No obstante, el análisis sí ha revelado que una dieta de mala calidad general sí incrementa significativamente la probabilidad de desarrollar cáncer colorrectal.

Los investigadores evaluaron los datos de 461.682 participantes del estudio NIH-AARP Diet and Health Study. Estos tenían entre 50 y 71 años y estaban libres de cáncer al inicio de la investigación.

Tras un seguimiento de casi 19 años, se habían diagnosticado 10.075 casos de adenocarcinoma colorrectal.

A lo largo de este tiempo habían medido la dieta de los participantes, clasificándola según el nivel de procesamiento. Actualmente, los alimentos ultraprocesados suponen más de la mitad de las reservas energéticas de los adultos de EEUU.

Efecto protector y dañino

Ajustaron esta clasificación según edad, sexo, etnia, nivel educativo, estado de salud percibido, antecedentes familiares de cáncer y hábitos de vida como el tabaquismo, el consumo de alcohol y la actividad física.

El consumo total de alimentos ultraprocesados no mostró una asociación significativa con la incidencia del cáncer colorrectal, en general, ni con una ubicación tumoral en concreto, en particular.

La explicación que dan los autores del trabajo es que unos alimentos contrarrestaban el efecto de otros. Por un lado, los ultraprocesados que aportaban granos enteros, fibra, lácteos y calcio se asociaron con una menor incidencia de cáncer colorrectal.

Entre estos alimentos estarían los panes ultraprocesados, cereales para el desayuno, postres o bebidas lácteas congeladas.

Por el otro lado, aquellos productos basados en carne o pescado reconstituido o procesado se asoció de forma clara con un mayor riesgo de desarrollar cáncer colorrectal.

Los autores destacan que gran parte de los componentes protectores del cáncer provenía de ultraprocesados: el 82,8% de los granos enteros, el 33,5% de la fibra dietética, el 31,7% del calcio y el 23,5% de los lácteos. También estaba procesada el 74,3% de la carne consumida.

Por otro lado, comprobaron que una baja calidad dietética general se asoció con un mayor riesgo de cáncer colorrectal, tanto si se consumían pocos o muchos ultraprocesados.

Lo positivo es que sustituir tan solo un 10% del peso de los alimentos ultraprocesados por otros más sanos se asociaba con una reducción del 2% de la incidencia del cáncer colorrectal.

Por tanto, concluyen los investigadores, las recomendaciones nutricionales vigentes para prevenir el cáncer colorrectal, como el consumo de fibra, granos enteros, lácteos y calcio, siguen vigentes independientemente del grado de procesamiento industrial de los alimentos.