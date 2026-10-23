Sanidad activará "todas las herramientas y servidores públicos" para rastrear los casos de virus shamonda

Es un patógeno descrito desde los años sesenta que afecta principalmente al ganado bovino (y también ovejas y cabras) y se transmite mediante picaduras de jejenes; hasta 2026 nunca se había identificado en Europa antes de su detección el pasado verano.

Por ahora el riesgo para la población general se considera bajo: la OMS dijo que es poco probable que dé lugar a una propagación amplia y la persona afectada tenía inmunodepresión grave, pero Sanidad ha reforzado el rastreo por precaución.

Ya se han confirmado infecciones en ganado bovino en Córdoba, Toledo, Cantabria, Madrid, Ávila y Girona, lo que implica vigilancia sanitaria en explotaciones y posibles medidas de control para reducir picaduras de jejenes y pérdidas productivas.

Porque se han detectado casos en ganado bovino en varias provincias españolas y tras confirmarse en Francia el primer caso humano mortal en una persona inmunodeprimida, Sanidad busca vigilar la posible aparición de infecciones humanas y su diseminación.

El Ministerio de Sanidad desplegar! "todas las herramientas y servidores p!blicos" para rastrear el virus shamonda en Espa!a, detectado en ganado bovino de varias provincias.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado este viernes que el ministerio va a poner "todas las herramientas y servidores públicos" para vigilar el virus shamonda y rastrear cada uno de los casos, detectados ya en ganado bovino de Córdoba, Toledo, Cantabria, Madrid, Ávila y Girona.

El jueves se confirmó en Francia el primer caso mundial de infección humana por este patógeno, según el último informe de actualización sobre la situación de este virus, en un hombre "con inmunodepresión grave" que terminó falleciendo, aunque hasta ahora no se consideraba una enfermedad transmisible a las personas.

La ministra de Sanidad ha explicado, en declaraciones a los medios antes de una reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que están en contacto con el resto de ministerios y con sus homólogos de la Unión Europea, recoge EFE.

García ha subrayado que la persona fallecida en Francia "estaba inmunodeprimida" y que el virus afecta "al ganado bovino". "Seguiremos informando y seguiremos haciendo lo que hemos hecho siempre, lo que hicimos con el hantavirus y lo que hemos hecho con todas las enfermedades emergentes y todas las infecciones emergentes", ha asegurado.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), por su parte, aún no ha realizado una evaluación formal sobre el riesgo que comporta este primer caso entre humanos, aunque por ahora considera poco probable que se extienda. "Se trata de un caso humano y, por el momento, es poco probable que dé lugar a una propagación más amplia", ha dicho en rueda de prensa el portavoz de la OMS Christian Lindmeier. La portavoz ha explicado que la transmisión del virus que, como este, se produce por jejenes (pequeños insectos capaces de causar picaduras) "suele disminuir durante los meses más fríos del año".

El patógeno afecta principalmente al ganado bovino, aunque también ha sido detectado en ovejas y cabras. Los animales infectados pueden presentar "síntomas como fiebre, diarrea, decaimiento y disminución de la producción láctea", explicó a principios de mes el Gobierno de Cantabria. La transmisión entre animales se produce por las picaduras de los citados jejenes.

Este virus se conoce desde los años sesenta del siglo XX, cuando se observó en Nigeria. Después, se detectó en Japón y en Sudáfrica, pero nunca se había identificado en Europa hasta este año. Fue detectado por primera vez en Europa el pasado verano —precisamente en Francia— y desde entonces ha sido identificado en explotaciones ganaderas de Austria, Bélgica, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, España y Suiza.