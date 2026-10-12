El sector farmacéutico sale de compras: las operaciones de M&A suman 116.000M con Lilly de protagonista

China se consolida como potencia en innovación biofarmacéutica y sus empresas representaron el 40% de todos los activos licenciados por las grandes farmacéuticas en 2025.

La oncología se mantiene como el área terapéutica principal representando el 41% de las transacciones, seguida de la inmunología y la neurología.

Lilly lidera la actividad del sector con más de nueve adquisiciones en lo que va de año, destacando su apuesta por la medicina preventiva y sus 12 acuerdos de licencia por 28.000 millones de dólares.

Las fusiones y adquisiciones en el sector farmacéutico han superado los 130.000 millones de dólares en la primera mitad de 2026, camino de convertirse en el mejor año para estas operaciones.

Las compras en la industria farmacéutica se están acelerando a pasos agigantados. En la primera mitad de 2026 (datos más recientes), las adquisiciones han superado los 130.000 millones dólares (unos 116.160 millones de euros al cambio actual). Y Lilly está de protagonista con más de nueve adquisiciones en lo que llevamos de año.

Con todo, el 2026 ya está cerca de convertirse en el mejor año para las fusiones y adquisiciones pudiendo superar al de la pandemia.

En este escenario, se prevé que el valor de las compras alcancen entre los 180.000 y 200.000 millones de dólares (unos 160.700 y 178.574 millones de euros). Estas son algunas de las conclusiones que se extraen de un reciente informe de Iqvia.

Esto equivale a un tamaño medio de operación de 3.100 millones de dólares, el segundo más alto desde 2021 y un aumento con respecto a los 2.700 millones de dólares de 2025, lo que implica que las operaciones están aumentando de tamaño.

Cabe señalar que el análisis sólo incluye transacciones que involucran a una empresa biofarmacéutica, con la adquisición de una participación mayoritaria en la entidad objetivo y un valor de la operación igual o superior a 250 millones de dólares.

La obesidad sigue teniendo un gran impulso. Las compañías se están lanzando a la carrera para lograr arrebatarle ese primer puesto a Lilly.

De hecho, recientemente Novo Nordisk -uno de sus grandes competidores- ha anunciado la compra de una píldora china para bajar de peso por 2.600 millones de dólares (unos 2.467 millones de euros).

No obstante, hay cinco grandes áreas terapéuticas en las que se han centrado las transacciones. Según su participación en el valor, son la oncología (un 41%), la inmunología (19%), la neurología (9%), salud de la mujer (9%) y enfermedades raras.

De hecho, el mercado de los tratamientos contra el cáncer ha recuperado su primer puesto. Es importante resaltar que la ausencia de las enfermedades cardiovasculares, renales y metabólicas entre las cinco principales áreas terapéuticas contrasta notablemente con su segundo puesto en 2025.

Más potentes

Entre los aspectos más destacados del primer semestre de 2026 se incluyen nueve importantes transacciones de fusiones y adquisiciones con valores superiores a 5.000 millones de dólares.

Por un lado, hay tres acuerdos con valores superiores a los 10.000 millones de dólares.

Resaltan la compra de Sun Pharma de Organon (compañía de salud femenina) por 11.800 millones de dólares; la adquisición de AbbVie de Apogee (biotecnológica estadounidense especializada en enfermedades inflamatorias e inmunológicas) por 10.900 millones de dólares y la fusión de GSK y Nuvalent (el laboratorio americano especializado en tratamientos contra el cáncer) por 10.600 millones.

A ellos se suman seis acuerdos por un valor comprendido entre 5.000 y 10.000 millones como el de Gilead y Arcell (7.800 millones); Lilly y Centessa (7.800 millones), Lilly y Kelonia (7.000 millones); Merck (6.700 millones); Biogen y Apellis (5.600 millones); y, por último, la compra de Tubulis por parte de Gilead (5.000 millones).

Lilly se ha consagrado como la empresa más activa en fusiones y adquisiciones de 2026, con nueve acuerdos superiores a los 250 millones de dólares cada una.

"La adquisición por parte de Lilly de un trío de compañías de vacunas el 26 de mayo de 2026, por un valor combinado de 3.800 millones, es particularmente destacable como una apuesta decisiva por los medicamentos preventivos", asegura el análisis de Iqvia.

Una medida aparentemente contraria a la corriente principal en el contexto de los recientes obstáculos políticos a los que se han enfrentado las vacunas.

Además de las fusiones y adquisiciones, la compañía estadounidense firmó 12 acuerdos de licencia en el primer semestre de 2026 por 28.000 millones de dólares.

Estas abarcan una amplia gama de áreas terapéuticas, incluidas la oncología, la inmunología y la inflamación, el metabolismo (como la diabetes y la obesidad) y las enfermedades genéticas.

En conjunto, estos acuerdos amplían y profundizan la cartera de productos de la compañía americana e incluyen apuestas por plataformas de innovación novedosas, como terapias génicas, CAR-T, terapias multiespecíficas, activadores de células T y de anticuerpos conjugados.

Expansión de China

China se ha consolidado firmemente como una potencia en innovación biofarmacéutica como un lugar clave para la realización de ensayos clínicos, mientras que Europa se ha quedado rezagada.

La rapidez, sobre todo en las primeras etapas del desarrollo de fármacos, se ha convertido en un sello distintivo de la innovación biofarmacéutica en China. De hecho, sus bajos costes de producción han situado al país como el segundo mayor productor mundial de medicamentos innovadores, sólo por detrás de EEUU.

Además, un entorno político flexible y favorable ha ayudado a los innovadores biotecnológicos chinos a avanzar rápidamente hacia la fase clínica y a generar datos de prueba de concepto con celeridad para minimizar los riesgos de sus proyectos.

Todo ha impulsado el auge de las empresas chinas como fuentes principales de activos de alta calidad, convirtiéndoles en pioneros en algunas categorías. De hecho, representaron el 40% de todos los activos licenciados por las grandes farmacéuticas en 2025.

El valor total agregado de los acuerdos de concesión de licencias terapéuticas -excluyendo las transacciones centradas en la IA- que involucran activos de origen chino alcanzó los 92.000 millones de dólares. Es decir, el 88% del total de 2025.

Esto representa la continuación de una marcada tendencia alcista en las licencias de China a nivel internacional, donde el valor total de los acuerdos se duplicó con creces entre 2024 y 2025.

El alcance de las licencias de China también se está expandiendo más allá del enfoque de un sólo principio activo. Las farmacéuticas occidentales están trasladando todo el ciclo completo de desarrollo de medicamentos y firmando acuerdos de colaboración con biofarmacéuticas chinas.

En lo relativo a la financiación, se ha vuelto a despertar el apetito de los inversores.

Actualmente, el mercado ha mostrado una mayor disciplina financiera y está invirtiendo de forma muy selectiva, centrándose en proyectos con gran potencial, incluyendo activos diferenciados, clínicamente validados y de primera categoría, con una clara trayectoria regulatoria y catalizadores creíbles a corto plazo tras la salida a bolsa.

Por ejemplo, 12 de las 13 salidas a bolsa hasta la fecha correspondieron a empresas de biotecnología con activos en fase 2 o fases posteriores de ensayos clínicos.

El índice biotecnológico estadounidense XBI aumentó aproximadamente un 30% durante la primera mitad de 2026 y un 84% en los últimos 12 meses, superando así significativamente al mercado bursátil en general.

La ventana para las salidas a bolsa (IPO, por sus siglas en inglés) se ha reabierto.

Trece empresas de biotecnología salieron a bolsa en los parqués estadounidenses durante el primer semestre de 2026. Esta cifra ya supera el total de las 11 de 2025, pero aún están lejos de los máximos de 2020 y 2021, que registraron 79 y 104, respectivamente.

De las 13 que salieron a bolsa hasta la fecha registrada, 11 recaudaron más de 250 millones, la mayor cantidad desde 2022.

El 16 de abril de 2026, Kailera (especializada en obesidad y trastornos metabólicos) recaudó 625 millones de dólares. La mayor cifra de la historia registrada de una empresa biotecnológica.

Este récord se superó sólo dos meses después, cuando Parabilis Medicines (especializada en oncología) recaudó la suma de 670 millones de dólares y vio cómo sus acciones se disparaban un 58%, alcanzando una capitalización de mercado de 3.700 millones de dólares al cierre del día.