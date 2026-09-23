Los MIR del Hospital de Ceuta denuncian que les hacen cubrir plazas correspondientes a médicos especialistas

La carta critica la narrativa oficial de normalidad en la asistencia sanitaria, destacando la elevada presión y falta de recursos humanos.

El Sindicato Médico de Ceuta respalda la reivindicación, recordando que los MIR aún están en formación y requieren supervisión adecuada.

Los residentes exigen que su trabajo en puestos de guardia responda a criterios de voluntariedad y colaboración, no como sustitución estructural.

Los MIR del Hospital Universitario de Ceuta denuncian que están cubriendo plazas que deberían ocupar médicos especialistas.

Los médicos residentes (MIR) del Hospital Universitario de Ceuta han enviado una carta a la Dirección Médica del centro y a los responsables de las urgencias para denunciar que están cubriendo puestos estructurales que corresponden a médicos especialistas.

La carta, firmada por la totalidad de los residentes, señala "nuestra preocupación en relación con la reciente reorganización de los dispositivos asistenciales que implica la reubicación de residentes para la cobertura de determinados puestos de guardia correspondientes a plazas estructurales de plantilla orgánica, cuya cobertura ordinaria corresponde a facultativos especialistas adjuntos".

Aunque se muestran "plenamente conscientes del contexto excepcional que atraviesa actualmente la ciudad de Ceuta, con una situación de elevada presión asistencial", señalan que la respuesta a la situación "no debería implicar la utilización de médicos residentes como sustitutos estructurales de puestos correspondientes a facultativos especialistas de plantilla".

También lanzan una pulla a los responsables del Ministerio de Sanidad, que llevan afirmando desde el inicio de la crisis que no hay colapso, pero "los profesionales que desarrollamos nuestra actividad asistencial diariamente somos conocedores de la elevada presión existente sobre los dispositivos sanitarios, así como de la necesidad de adoptar medidas extraordinarias de refuerzo".

Los MIR ceutíes solicitan a la Dirección del hospital "que se revise la asignación de residentes en puestos de guardia", que los refuerzos asistenciales realizados por residentes respondan a "voluntariedad, adecuación de competencias y finalidad colaborativa extraordinaria, y no a la sustitución de necesidades estructurales de plantilla" y que se adopten "medidas específicas de refuerzo de recursos humanos que permitan afrontar la situación asistencial actualmente".

"No podemos ser partícipes de una sobrecarga asistencial que perjudica nuestra formación y nuestra salud tanto física como mental. Queremos soluciones y garantías de que no seremos utilizados para cubrir huecos asistenciales por falta de personal facultativo".

El Sindicato Médico de Ceuta ha respaldado las reivindicaciones de los médicos residentes del hospital. "Un residente es médico, pero todavía está formándose como especialista", apunta en un comunicado.

"Su periodo de residencia tiene una finalidad docente, con una adquisición progresiva de competencias y responsabilidades y bajo los correspondientes principios de supervisión y tutorización".

El sindicato también reprocha a Sanidad y al Ingesa (el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, responsable de la sanidad ceutí y dependiente del ministerio) la narrativa de normalidad en la atención sanitaria de la ciudad autónoma.

"Si los recursos humanos son suficientes y no existe la situación de saturación que denuncian los profesionales, ¿por qué es necesario colocar a médicos residentes en puestos de guardia correspondientes a plazas estructurales de especialistas?"