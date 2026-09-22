Sanidad convoca un Consejo Interterritorial extraordinario en el que se debatirá su nuevo decreto de listas de espera

Se destinarán 50 millones de euros a las comunidades y al INGESA para formación, donación de médula y sangre, trasplantes y vigilancia sanitaria.

El decreto busca mejorar la transparencia, homogeneizar el tratamiento de datos y actualizar la normativa vigente desde 2003.

Sanidad convoca un Consejo Interterritorial extraordinario el 2 de octubre para debatir su nuevo Real Decreto de listas de espera.

El nuevo Real Decreto en el que está trabajando Sanidad para mejorar la transparencia de las listas de espera en el Sistema Nacional de Salud (SNS) será el principal objeto de debate del próximo Consejo Interterritorial (CISNS) extraordinario convocado para el próximo 2 de octubre.

Según la orden del día a la que ha tenido acceso este diario, el departamento de Mónica García ha decidido adelantar la documentación disponible con antelación para que ese día se disponga de tiempo suficiente para "su análisis".

En esa cita, el Ministerio de Sanidad debatirá el Proyecto de Real Decreto con el objetivo de poder aprobarlo y que se establezcan cuanto antes medidas homogéneas en el tratamiento de dicha información.

Con esta nueva norma se pretende actualizar un reglamento que data de 2003.

Así, el proyecto establece que el tiempo de espera empezará a contar desde la fecha de la indicación por parte del médico, aunque el paciente podrá ser incorporado al registro hasta cinco días naturales después.

La fecha de inscripción no modificará el inicio del cómputo de la espera, con independencia de que exista o no una cita disponible en la agenda.

El nuevo modelo abarcará las consultas externas hospitalarias, las pruebas diagnósticas y terapéuticas y las intervenciones quirúrgicas programadas, con datos desagregados por prioridad o gravedad clínica.

Son 15 las pruebas diagnósticas y terapéuticas incluidas. Aumentan de 15 a 25 los procedimientos y procesos quirúrgicos sometidos a un seguimiento específico.

Además se incorporará, por primera vez, información común sobre las listas de espera en Atención Primaria

Reparto de fondos

Otro de los puntos del día será el reparto de 50 millones de euros a las comunidades autónomas y al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) para desarrollar programas de cohesión, formar a los profesionales sanitarios para favorecer el uso racional de los medicamentos.

También irán dirigidos al Plan Nacional de donación de médula ósea, el Plan Nacional de sangre de cordón umbilical y el Programa marco de calidad y seguridad para la obtención y trasplante de órganos humanos y el Programa para la optimización de los sistemas de información que gestiona la Organización Nacional de Trasplantes, en el ejercicio presupuestario 2026.

Todo se enmarca en la aplicación de la Disposición Adicional Sexta del Texto Refundido de la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios.

El Consejo Interterritorial dedicará un espacio a analizar el acuerdo de distribución de fondos dirigidos a estrategias frente a enfermedades raras o neurodegenerativas (incluido ELA).

Además, se debatirá la entrega de 3 millones de euros entre las autonomías y Ceuta y Melilla para la protección de la salud y la prevención (medidas y planes frente al tabaquismo, vigilancia de cribados).

A esta se sumará una partida de 7 millones de euros dirigida al Sistema de Vigilancia del cáncer, enfermedades raras, salud mental, resistencias antimicrobianas, salud laboral y desarrollo del Sistema de Vigilancia de las Infecciones Asociadas a la Asistencia Sanitaria (SIVAIN).

Por último, Sanidad tiene previsto aprobar otra partida de 5 millones de euros destinada nuevamente a SIVAIN y al equipamiento de donación de plasma.