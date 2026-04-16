Las listas de espera vuelven a batir un nuevo récord con 853.509 pacientes sin operar, casi 7.0000 más que en 2024

En consultas externas, el tiempo medio de espera es de 102 días y la especialidad con mayor demora es Traumatología, con 132 días.

Cirugía Plástica es la especialidad con mayor espera, con 269 días, mientras que Madrid tiene la menor demora media (50 días), muy por debajo de Andalucía y Cataluña.

Aunque el número de pacientes aumenta, el tiempo medio de espera bajó de 126 a 121 días; un 21,6% lleva más de seis meses esperando.

La lista de espera para operaciones en la sanidad pública alcanzó un récord con 853.509 pacientes pendientes, casi 7.000 más que el año anterior.

La sanidad pública vuelve a batir un récord histórico de pacientes en lista de espera que ya se superó en 2023. A cierre de 2025 (datos más recientes) había 853.509 personas sin operar, es decir, 6.926 más que en el mismo periodo del año anterior.

No obstante, se ha conseguido reducir los tiempos de espera pasando de 126 días en 2024 a 121 a cierre del año pasado.

En concreto, un 21,6% de los pacientes lleva más de seis meses esperando una operación. Así lo señalan los datos que recientemente ha publicado el Ministerio de Sanidad.

Hay un total de 4.925.648 pacientes, 853.509 para una cirugía y 4.072.139 para ver al especialista.

Por especialidades, Cirugía Plástica sigue siendo la que mayor tiempo medio de espera acumula con 269 días, 11 más que en diciembre de 2024. Le sigue Neurocirugía con 172 días, en este caso ha logrado rebajar la espera 19 días. Y Angiología y Cirugía Vascular acumula una espera media de 151 días, 16 más.

Las que menos tiempo de espera acumulan son: Cirugía cardíaca (77 días) y Dermatología (64 días) y Oftalmología (77 días).

Por autonomías, la Comunidad de Madrid es la región española con menor tiempo de demora media para una intervención quirúrgica al finalizar diciembre, con una media de 50 días.

En concreto, en la sanidad madrileña hay que aguardar 50 días, frente a los 121 que de media hay que esperar en el conjunto del Sistema de Salud (SNS), es decir, 71 días menos.

Además, son 123 menos que la media en Andalucía (173) y 92 menos que en Cataluña (142), las que encabezan la lista de mayores demoras medias.

Procesos quirúrgicos

Los 11 procesos quirúrgicos que se monitorizan agrupaban en diciembre 2025 un total de 295.275 pacientes (34,6% del total), lo que supone una disminución de 1.621 respecto al mismo periodo en 2024.

El tiempo medio de espera disminuye en ocho de los once procesos situándose en 93 días. Destaca la reducción de 8 días en la colecistectomía y la corrección de Hallux valgus (juanetes) y en 5 días la artroplastia de cadera.

Por otro lado, la artroplastia de rodilla, cirugía cardiaca valvular, by-pass coronario e histerectomía, que suman un total de 37.140 pacientes (4,4% del total de la lista), con 2.407 pacientes menos que en diciembre de 2024.

El tiempo medio de espera de estos procesos es de 54 días para el by-pass coronario, 71 días para la cirugía cardíaca valvular, 105 días para la prótesis de rodilla, y 114 días para la histerectomía.

En cuanto a consultas externas, 84,42 de cada 1.000 personas estaban registradas en una lista de espera para una primera consulta en Atención Especializada hospitalaria. Dicha tasa es superior en 1,2 puntos a la de diciembre de 2024.

El tiempo medio de espera de estos pacientes es de 102 días, 3 días menos que en el corte de diciembre de 2024. La proporción de pacientes que tenían una fecha de cita asignada para más de 60 días es del 61,5%.

Las especialidades con mayores tiempos de espera son: Traumatología con 132 días y Dermatología con 127 días. Frente a las que menos como es el caso de Cirugía General con un promedio de espera de 61 días, Ginecología con 64 días y Cardiología con 68 días.