España invierte 429 millones de euros en formar a enfermeras especialistas en Atención Primaria que no pueden ejercer

El informe propone actualizar la normativa estatal, transformar plazas genéricas en especializadas y aumentar la oferta formativa para alcanzar las 4.000 plazas EIR anuales en 2030.

La ratio de enfermeras en Atención Primaria es de 0,7 por cada 1.000 habitantes, lejos del estándar recomendado de 1 a 1,2, y se necesitarían 100.000 enfermeras más para igualar la media europea.

Solo cuatro comunidades (Aragón, Galicia, Comunidad Valenciana y Madrid) han avanzado realmente en la profesionalización de estas enfermeras, generando desigualdad territorial.

España ha invertido 429 millones de euros en la formación de casi 18.000 enfermeras especialistas en Atención Primaria que actualmente no pueden ejercer por falta de plazas y reconocimiento profesional.

La sanidad española ha invertido 429 millones de euros en formar a casi 18.000 enfermeras especialistas en Atención Primaria que, en la actualidad, no pueden ejercer sus competencias por falta de plazas estructurales y reconocimiento profesional.

Así lo denuncia el reciente informe La Enfermera Familiar y Comunitaria: pieza clave para la sostenibilidad y liderazgo de la Atención Primaria en España, elaborado por la Federación de Asociaciones de Enfermería Familiar y Comunitaria (Faecap).

Una de las principales causas, según arroja el estudio, es que la implementación de la especialidad sigue siendo desigual por comunidades autónomas.

Aunque en muchos territorios se ha creado formalmente la categoría profesional, ese hecho no siempre se ha traducido en puestos estructurales específicos, reconocimiento retributivo, bolsas propias de contratación o procesos selectivos adaptados a la especialidad.

De hecho, sólo cuatro regiones (Aragón, Galicia, Comunidad Valenciana y Madrid) han avanzado de forma real en la profesionalización de esta especialista.

“Nos encontramos con un mapa territorial muy dispar que genera inequidad y dificulta el aprovechamiento real del potencial de estas profesionales. Resulta impactante que, tras el importante esfuerzo realizado para formar y acreditar a casi 18.000 especialistas, todavía no se hayan desarrollado las estructuras asistenciales que permitan el ejercicio pleno de sus competencias”, apunta Esther Nieto, presidenta de la federación en un comunicado.

Este trabajo sitúa además la tasa actual de enfermeras en Atención Primaria en 0,7 por cada 1.000 habitantes. Estas cifras están lejos del estándar de 1 a 1,2 que se considera necesario para "garantizar una atención integral, continuada y de calidad", señala el documento.

Además, el informe denuncia que se tardarán entre 22 y 29 años en alcanzar la ratio media europea ya que hacen falta 100.000 enfermeras adicionales, según cifras del Ministerio de Sanidad.