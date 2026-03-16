El paracetamol protagoniza 1 de cada 3 visitas a urgencias pediátricas por errores en la dosificación de medicamentos

El exceso de vitamina D es otra causa importante de intoxicaciones, especialmente en bebés menores de dos meses.

Los errores de dosificación afectan especialmente a menores de un año, que representan el 27% de estos incidentes.

El 80% de los casos de intoxicación por analgésicos y antitérmicos en niños corresponde al paracetamol, sobre todo por dosis superiores a las recomendadas.

El paracetamol está implicado en 1 de cada 3 visitas a urgencias pediátricas por errores de dosificación de medicamentos en España.

Es el medicamento más consumido en nuestro país, uno de los más conocidos y mejor tolerados. Pero la confianza que tenemos en el paracetamol, a veces, pasa factura: es el fármaco más presente en las urgencias pediátricas por errores de dosificación.

Un análisis de las visitas a las urgencias pediátricas españolas por intoxicaciones ha revelado que una de cada tres relacionadas con fármacos se debe a errores en la administración de analgésicos y antitérmicos.

Y, en el 80% de los casos, ese fármaco era el paracetamol.

El trabajo, publicado en la revista Anales de Pediatría, recoge datos de 58 servicios de urgencia pediátrica de 15 comunidades autónomas entre los años 2008 y 2023.

Hasta 2014, la muestra se limitaba a un día al mes, pero, a partir de ahí, se hacía en tres días.

De las 3.429 visitas a exposiciones a sustancias potencialmente tóxicas, 289 (el 8,4%) se debían a errores en la administración de los fármacos.

En el 35,6% de los casos, los protagonistas eran los analgésicos y antitérmicos, con el paracetamol dominando.

Las intoxicaciones detectadas responden, sobre todo, a dosis superiores a las recomendadas para el peso del bebé, administradas en forma de solución oral.

De hecho, los autores, recalcan que la existencia en España de muchas concentraciones distintas del medicamento puede "inducir a la administración de una dosis incorrecta".

Aunque el paracetamol es un medicamento bien conocido y seguro, administrado en niños y bebés a dosis superiores de las recomendadas (por ejemplo, por fiebre), "puede dar lugar a hepatoxicidad grave, habiéndose descrito casos mortales en la infancia".

Tras los analgésicos, la clase de fármacos más observada en las visitas a urgencias fueron los antihistamínicos (10,7% del total de errores en la administración), los psicofármacos (8,9%) y los antibióticos (7,2%).

Exceso de vitamina D

También hubo un número importante de visitas a urgencias por dosis incorrectas de vitaminas (el 6,9%), principalmente por la vitamina D. En los menores de dos meses, este compuesto protagonizó el 40% del total de casos registrados.

Aquí los autores, pertenecientes al Grupo de Trabajo de Intoxicaciones de la Sociedad Española de Urgencias Pediátricas, recuerdan que, aunque parezca inocua, un exceso de vitamina D puede producir hipercalcemia y daño renal.

El paciente pediátrico es especialmente vulnerable al contacto con sustancias tóxicas debido a que sus órganos no están completamente desarrollados, tienen un menor peso corporal y menor reserva fisiológica.

Esto es importante porque la mayoría de casos registrados en este trabajo se referían a menores de 1 año: fueron el 27% de todos los errores de dosis identificados.

Es más, este tipo de errores suponen el 37,9% de las intoxicaciones en menores de un año, pero el 85,5% en los menores de tres meses.

Del total de consultas a urgencias por errores en la dosificación de fármacos, solo el 17,1% presentó síntomas: principalmente, somnolencia y vómitos.

Se realizaron pruebas complementarias al 41,8% de los pacientes, siendo el 62,21% de ellas tests sanguíneos y electrocardiogramas.

En 42 de los pacientes se les hizo pruebas de niveles de drogas en sangre. La mayoría de estos casos (39) estaban referidos al paracetamol.

Los autores, liderados por Johanna Ramírez-Romer, de las urgencias pediátricas del Hospital de Cruces (Bilbao), indican que el 28,7% de los pacientes recibió tratamiento en el servicio de urgencias.

Fue necesario sondaje nasogástrico en el 28,6% de las intervenciones, el lavado gástrico al 3,5% de ellas y un 3,8% (11 pacientes) recibieron antídoto.

Casi el 40% requirió, al menos, unas horas de estancia hospitalaria y el 31,5% estuvo en observación.

Solo fue necesario ingresar en planta al 6,9%, y en UCI al 1,4% (4 casos).

Afortunadamente, todos evolucionaron favorablemente.

Por otro lado, más del 90% de los errores en la dosificación se dio en el hogar del paciente y solo hizo falta transporte especializado (ambulancia no medicalizada) en menos del 5% de los casos.

Los responsables del trabajo destacan que, aunque los errores en la medicación son un motivo importante de las consultas pediátricas, es la primera vez que se hace un análisis exhaustivo en nuestro país de este tipo de intoxicaciones.