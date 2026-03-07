Cien especialistas, cinco quirófanos y el apoyo de tres CCAA: así batió La Fe (Valencia) el récord de trasplantes en 24h

La experiencia y cohesión del equipo, junto con la solidaridad de profesionales y donantes, resultaron clave para el éxito de este reto sanitario sin precedentes en el hospital.

La coordinación logística requirió el apoyo de la Organización Nacional de Trasplantes y el traslado de órganos y equipos médicos desde otras regiones.

La operación incluyó dos trasplantes cardíacos, uno pulmonar, dos renales, uno cardiaco-renal combinado y otro hepatorrenal, entre otros, con la colaboración de equipos de tres comunidades autónomas.

El Hospital La Fe (Valencia) batió récord al realizar diez trasplantes en solo 24 horas, con la implicación de más de 100 profesionales y cinco quirófanos funcionando simultáneamente.

Cinco quirófanos trabajando sin descanso, un hospital al completo y el apoyo de tres comunidades autónomas. Y todo esto en sólo 24 horas. Hace unas semanas, La Fe (Valencia) marcó un récord histórico: logró diez trasplantes en el menor tiempo posible.

Más de 100 profesionales sanitarios trabajaron a contrarreloj para lograr que los pacientes no corrieran ningún tipo de riesgo durante las operaciones. Así, el equipo médico realizó diez trasplantes: dos cardíacos, uno pulmonar, dos renales, uno combinado cardiaco-renal y otro hepatorrenal.

Dos de ellos fueron combinados, una de las cirugías más complicadas debido a que se implantan dos o más órganos a la vez.

"A un paciente se le trasplantó el hígado y el riñón y al otro, el corazón y el riñón. Esto hay que hacerlo en dos tiempos. Son dos operaciones, primero uno y luego el otro, y los equipos se cambian. Es más laborioso y dura más horas", relata Ana Tur, coordinadora de la Unidad de Trasplantes del hospital, que estuvo presente durante las intervenciones.

En conversación con este diario, Tur cuenta que para lograr este extraordinario trabajo se necesitó la implicación de todo el centro. Desde equipos de coordinación, de explante e implante hasta enfermería y quirófanos. Hubo un momento en el que se hizo uso de cinco salas a la vez.

Gracias a la experiencia del hospital, el proceso se hizo en tiempo récord. De hecho, se desplegó todo un operativo en el que se precisó la ayuda de profesionales que se desplazaron sólo para ese momento.

"Aparte del servicio de coordinación, evidentemente, se implicaron los de cirugía cardíaca, plástica, hepática, el de urología, luego también vascular, traumatología, radiología y análisis físico. En realidad, un trasplante, es el ejemplo perfecto del sistema de cohesión de un hospital, porque prácticamente se ha movilizado todo el centro teniendo en cuenta también a las unidades de crítico", precisa la coordinadora.

Equipo médico de La Fe durante un trasplante cardíaco. Fotografía cedida a E.E

La parte invisible de todo esto es la participación de los servicios de biología y microbiología que juegan un papel importante en todo este engranaje.

Estos departamentos evitan posibles infecciones durante la intervención y aseguran la máxima compatibilidad entre el donante y el receptor.

En todo este proceso se implicó la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), encargada de la coordinación de la logística y traslado de los equipos de profesionales de extracción, y de los órganos, tejidos y células necesarias.

La institución gestionó el traslado de los tres equipos que se desplazaron a otras comunidades para extraer y trasladar los órganos de los donantes procedentes de otras regiones. Todo eso se logró en esas 24 horas.

Tres CCAA

Pero, La Fe no hizo todo el trabajo sola. Tres comunidades se volcaron para que todo saliera adelante, ya que tres de los donantes procedían de regiones diferentes.

En una tarde se realizaron tres intervenciones con los órganos de un único paciente procedente de otro hospital de la Comunidad Valenciana.

De manera paralela, varios equipos de cirugía cardíaca se desplazaron a otras comunidades para obtener los órganos. Uno de ellos estaba destinado a un paciente de La Fe que se encontraba en situación de código cero. Es decir, una persona cuya vida corre riesgo de muerte y que, ante la primera donación compatible, tiene prioridad absoluta.

Uno de los momentos más complicados, para Tur, fue cuando surgieron los diversos donantes de otras autonomías. "Teníamos que coordinarnos con los otros hospitales y los receptores que tenían que venir y prepararse. Ese fue el más crítico porque había que cuadrar perfectamente las extracciones. Y luego las familias de los donantes, evidentemente, tienen que esperar lo mínimo posible por respeto hacia ellos", cuenta.

Llegada de órganos para el comienzo de trasplantes en el Hospital La Fe (Valencia) Fotografía cedida a E.E

Todo esto, además, se tiene que hacer en el menor tiempo posible porque los órganos tienen un tiempo limitado. Por ejemplo, en el caso de un corazón hay cuatro horas para implantar el órgano. "Por eso, estas cirugías no tienen horario, se hace cuando surge el donante y en ese momento es cuando tienes que movilizar rápido a la gente".

"Con esta experiencia comprobamos la solidaridad no sólo de las personas sino también de los profesionales que acudieron rápido a nuestra llamada", precisa.

Riesgos

La especialista cuenta a este diario que todo este proceso salió adelante gracias al programa de trasplantes del centro.

"Está más que preparado porque contamos con un equipo que lleva más de 30 años realizando trasplantes, tiene mucha experiencia. Estamos acostumbrados a un ritmo de trabajo alto y hacer varias cirugías a la vez. Estos fueron más durante 24 horas, pero en un día solemos hacer también muchos".

Proceso de coordinación de trasplantes en el hospital. Fotografía cedida a E.E

No obstante, para Tur, es de especial importancia y supone un gran riesgo para estas intervenciones la falta de relevo generacional.

Actualmente, no hay muchos especialistas porque es un campo muy limitado. "No todos los hospitales trasplantan a nivel nacional. Dentro de los que sí lo hacen, hay equipos que están experimentados, pero dentro de la población es difícil encontrar", continúa.

"Reclamamos todos los recursos posibles porque hay que tener en cuenta que movilizas a muchísima gente sin ningún tipo de horario, eso interfiere en tu vida, en tu calidad de vida, y hoy en día la gente la verdad es que lo da todo, pero hay que tener en cuenta que tiene que haber un relevo generacional. Los nuevos profesionales tienen mucho en cuenta que es importante lo que interfiere en su vida, entonces me preocupa eso", termina la especialista.