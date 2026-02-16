Sanidad plantea unificar las listas de espera sanitarias y desvelar las demoras en Atención Primaria

El Ministerio destaca el impacto negativo de las demoras crecientes en la accesibilidad y la equidad del sistema sanitario.

El objetivo es mejorar la transparencia, la rendición de cuentas y la capacidad de análisis de los tiempos de espera y sus causas.

El nuevo sistema incluirá datos sobre demoras en ámbitos hasta ahora ignorados, como Atención Primaria y salud mental.

El Ministerio de Sanidad planea unificar y modernizar el sistema de información de las listas en el Sistema Nacional de Salud (SNS). El objetivo es evitar la heterogeneidad que hay respecto a estos datos entre comunidades autónomas.

También revela las demoras que sufren los pacientes españoles en áreas que ahora son ignoradas como Atención Primaria y salud mental.

Así lo indica la documentación que ha facilitado el departamento que dirige Mónica García. Sanidad pretende abordar estas medidas mediante un real decreto, según indica en el texto puesto en consulta pública.

En el documento, Sanidad recalca que los cambios que propone tienen que ver con la evolución de los modelos asistenciales y la incorporación de nuevas modalidades de atención sanitaria y el desarrollo.

Asimismo, están la madurez de los sistemas de información clínica y administrativos, y una creciente demanda social de transparencia y rendición de cuentas.

De esta manera, Sanidad persigue solventar "la falta de cobertura de determinados ámbitos asistenciales relevantes, como la Atención Primaria y las consultas de salud mental".

Busca también arreglar "la insuficiente capacidad para analizar los flujos de entrada y salida de pacientes y las causas subyacentes de la demora".

Diferencias entre CCAA

"La existencia de diferencias en la interpretación y aplicación de criterios entre comunidades autónomas dificultan la comparación homogénea de la información", avisa Sanidad

El departamento denuncia que el marco vigente no incorpora "de forma sistemática" indicadores avanzados "ni mecanismos que permitan una explotación más completa de la información con fines de planificación, evaluación y rendición de cuentas".

Además, Sanidad ha señalado que existe un incremento progresivo de la demora en el acceso a las consultas de Atención Primaria.

Esto provoca un "impacto directo sobre la accesibilidad, la continuidad asistencial y la resolución temprana de los problemas de salud". Ante ello, ha insistido en la necesidad de disponer de información homogénea y comparable sobre los tiempos de acceso.

El incremento sostenido de la demanda asistencial en el ámbito de la Salud Mental ha sido enfatizado por este departamento ministerial, que ha añadido que ello, también, repercute en la salud y bienestar de la ciudadanía y en la equidad del sistema.

Es por eso que dicen que es pertinente la medición de los tiempos de espera para las consultas en este ámbito.