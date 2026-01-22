El hospital de Calahorra de La Rioja reduce un 90% las listas de espera de oftalmología gracias a un sistema de IA

El sistema mejora el confort del paciente y la eficiencia, permitiendo cribados rápidos y soluciones inmediatas en el 41,6% de los casos.

El hospital de Calahorra (La Rioja) ha reducido un 90% las listas de espera de oftalmología gracias a la implantación de un sistema de Inteligencia Artificial (IA) llamado 'Doria'.

Esta herramienta fue incorporada en Calahorra en el mes de octubre, siendo en estos momentos el tercer hospital de toda España que dispone de ella, ha asegurado el Gobierno en un comunicado este jueves.

En apenas dos meses y medio de funcionamiento, ha logrado reducir las listas un 90%, con datos tan evidentes como haber pasado de 2.100 pacientes en espera el 15 de octubre a 222 el 31 de diciembre de 2025.

Y de registrar una demora en la atención de más de un año en el pasado verano a 37 días en la actualidad.

Este equipo de alta tecnología robotizada ofrece una revisión muy completa de la visión del paciente al realizar una variedad de pruebas oftalmológicas a las que aplica algoritmos de IA, ofreciendo un informe con imágenes, datos y valoraciones para su posterior dictamen médico a cargo del oftalmólogo.

Se trata de un sistema dotado de la tecnología más avanzada, de modo que logra diagnósticos más precisos, facilitando la toma de decisiones, y una atención más ágil.

Permite un examen ocular sin necesidad de dilatar la pupila del paciente, logrando así mayor confort, más independencia a la hora de acudir a la consulta y reducir el tiempo de ejecución de la prueba.

Su acción permite cribar la patología más banal de la que se requiere mayor atención, mejorando la eficiencia asistencial a través de diagnósticos más tempranos.

En concreto en estos meses de funcionamiento en el hospital de La Rioja Baja, el 41,6% de los pacientes atendidos solucionaron el problema tras la valoración del robot y su posterior validación por el oftalmólogo, no existiendo patología o detectándose únicamente un defecto de refracción que concluyó con su correspondiente graduación para llevarla a la óptica.

'Doria' realiza más de 100 mediciones de distintos parámetros que facilitan el diagnóstico al oftalmólogo. La prueba incluye datos de agudeza visual y anamnesis (información detallada de síntomas, historia clínica, antecedentes…)

Tiene una alta capacidad de atención. Es capaz de hacer 20 pruebas en seis u ocho minutos a 500 y 600 pacientes al mes.

Además, esta tecnología es un instrumento que está al servicio del especialista, ya que al final del proceso es el médico el que confirma o no el diagnóstico de la herramienta y propone un plan terapéutico.

La incorporación de la IA para abordar las patologías oculares es parte de la estrategia que el Servicio Riojano de Salud ha impulsado con el fin de mejorar la calidad en la atención en una de las especialidades con mayor lista de espera del Sistema Nacional de Salud, muy ligada al envejecimiento de la población.

A este objetivo se suma también la incorporación de optometristas, como nuevo perfil profesional, y la implementación de consultas de teleoftalmología.