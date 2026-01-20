HM Hospitales crea la primera unidad integral de Atención al Superviviente Oncológico en la sanidad privada

Cada paciente tendrá un médico de referencia que coordinará su atención, adaptando el seguimiento a sus necesidades individuales.

El programa piloto se inicia en pacientes que han superado cáncer de mama o tumores digestivos y se extenderá progresivamente a otros centros y tipos de cáncer.

HM Hospitales pone en marcha la primera unidad integral de atención al Superviviente Oncológico en la sanidad privada española.

Se trata de una iniciativa pionera pensada para acompañar y dar respuesta a las necesidades específicas de las personas que han superado un proceso oncológico y que se encuentran en fase de seguimiento tras finalizar sus tratamientos con intención curativa, según informa el grupo hospitalario en un comunicado.

Esta nueva unidad nace con el objetivo de ofrecer una atención centrada en el paciente, estructurada, coordinada y personalizada, que va más allá de las revisiones oncológicas convencionales.

Así, permitirá abordar de manera especializada las secuelas físicas, psicológicas y sociales derivadas del cáncer y de sus tratamientos, a través de un acompañamiento cercano que cuida tanto la salud física como el bienestar emocional y social.

Entre ellas se encuentran el manejo de secuelas físicas y funcionales, la rehabilitación y el ejercicio terapéutico, la atención a la salud sexual y reproductiva, el apoyo psicológico, los cuidados estéticos, la nutrición, así como el seguimiento específico de pacientes que han superado un cáncer en la infancia.

“El número de supervivientes de cáncer no deja de crecer y, sin embargo, sus necesidades específicas a largo plazo siguen siendo, en muchos casos, una realidad insuficientemente atendida”, explica Antonio Cubillo Gracián, jefe del Servicio de Oncología Médica de HM CIOCC.

Bajo el paraguas del Centro Integral Oncológico Clara Campal, la unidad comenzará su actividad con un programa piloto dirigido a personas que han superado un cáncer de mama o tumores digestivos. Estos son dos de los tipos de cáncer más frecuentes y con una alta tasa de supervivencia.

La iniciativa se pondrá en marcha de forma progresiva a lo largo de los primeros meses de 2026 en los distintos centros hospitalarios del Grupo en la Comunidad de Madrid.

El primero en implantar este nuevo modelo será el Hospital Universitario HM Sanchinarro y le seguirán el de HM Montepríncipe, HM Madrid y HM Torrelodones. Su objetivo es extender posteriormente el modelo de atención a otros tipos de cáncer y a más centros del grupo, para poder acompañar así a un mayor número de pacientes en su etapa de recuperación y seguimiento.

Enfoque multidisciplinar

La nueva Unidad se articula bajo un modelo multidisciplinar, en coordinación constante con especialidades como ginecología, urología, endocrinología, nutrición, rehabilitación, fisioterapia, oftalmología, otorrinolaringología, psicooncología o unidades especializadas en ostomías, entre otras.

“El valor diferencial de esta unidad reside en la coordinación”, subraya Cubillo. “No se trata solo de derivar a distintos especialistas, sino de priorizar, ordenar y dar respuesta a las necesidades del paciente de forma coherente y personalizada, evitando fragmentaciones en la atención”, aclara.

Además, cada paciente contará con un médico de referencia dentro de esta, encargado de coordinar su atención en estrecha colaboración con su oncólogo habitual y con el resto de los especialistas implicados.

“La duración del seguimiento no es uniforme, sino que se adapta a la situación y a las necesidades de cada persona”, señala Cubillo. “Nuestro enfoque es claramente individualizado: no se trata de aplicar un programa cerrado, sino de acompañar al paciente el tiempo que sea necesario, ofreciéndole orientación clínica y apoyo coordinado en cada etapa”.

Por su parte, Carlota Santolaya, coordinadora de la Unidad Integral de Atención al Superviviente Oncológico y experta internacional en el abordaje del superviviente de cáncer, subraya la necesidad de estructurar esta etapa asistencial.

“Durante años, el foco de la oncología ha estado puesto, con razón, en curar la enfermedad. Hoy sabemos que sobrevivir al cáncer también implica afrontar secuelas físicas, emocionales y sociales que requieren una atención específica y planificada. Esta Unidad nace para dar respuesta a esa realidad, con un modelo coordinado, basado en la evidencia y centrado en las personas, que acompaña al paciente en una etapa clave de su vida”.

Con todo, la Unidad Integral de Atención al Superviviente Oncológico se concibe también como una plataforma para el desarrollo de proyectos de investigación clínica, orientados a optimizar el abordaje de las necesidades más frecuentes de esta población en crecimiento y contribuyendo así a generar conocimiento y mejorar los estándares de atención en oncología a largo plazo.