La Paz, el Gregorio Marañón y el Clínic lideran la lista de mejores hospitales públicos en España

El Hospital La Paz, el General Universitario Gregorio Marañón y el Clínic de Barcelona, encabezan la lista de centros públicos con mejor reputación en España en 2025.

Así, lo señala el reciente informe de Merco Salud, presentado este lunes en la Organización Médico Colegial (OMC).

Este estudio analiza la reputación de la sanidad española, incluyendo hospitales públicos y privados. Para ello, se han realizado 11.010 encuestas a los diferentes actores del sistema sanitario. Además, se han evaluado 145 servicios clínicos, analizados en indicadores objetivos de calidad y gestión clínica.

De este modo, La Paz, que vuelve a situarse a la cabeza, lidera la tabla con 10.000 puntos. Le sigue el Gregorio Marañón (8.399) y del Clínic de Barcelona (8.316).

Completan los cinco primeros puestos el Hospital Universitario 12 de Octubre (8.176) y el Universitari Vall d'Hebron (8.071). A continuación se sitúan el Universitari i Politècnic La Fe (6.733), el Universitario Ramón y Cajal (6.701), el Universitario Virgen del Rocío (6.058), el Universitario Fundación Jiménez Díaz (5.640) y el Universitario Puerta de Hierro Majadahonda (5.306).

Hospitales privados

En el ranking de hospitales privados repite en la primera posición la Clínica Universidad de Navarra también con 10.000 puntos. Completan la lista el Hospital Universitario Sanitas La Zarzuela (6.676), el Universitario HM Sanchinarro (6.533), el Universitario Quirónsalud Madrid (5.580) y el Universitario HM Montepríncipe (5.509).

Les siguen el Universitario Sanitas La Moraleja (5.488), el Centro Médico Teknon - Quirónsalud (5.469), el Ruber Internacional (5.450), La Luz Quirónsalud (5.354) y Vithas Valencia 9 de Octubre (5.291).

En cuanto a los servicios públicos, La Paz lidera el ranking en 16 especialidades clínicas, seguida por el Gregorio Marañón y Vall d'Hebron (Barcelona), que encabezan seis cada uno.

Por su parte, el Clínic de Barcelona, destaca en cinco especialidades. El 12 de Octubre lidera tres, mientras que los hospitales Ramón y Cajal, Clínica Universidad de Navarra, Bellvitge y HM Sanchinarro encabezan una especialidad cada uno.

Los diez principales servicios clínicos mejor puntuados en hospitales públicos quedan organizados de la siguiente manera: Alergología, Análisis clínicos/Bioquímica clínica, Cardiología, Cirugía oral y maxilofacial, y Cirugía pediátrica son lideradas por el Hospital Universitario La Paz.

Anatomía patológica destaca en el Hospital Universitario 12 de Octubre; Anestesiología y reanimación en el Gregorio Marañón; Angiología y cirugía vascular en el Universitari Vall d'Hebron; Aparato digestivo en el Clínic de Barcelona, y Cirugía general y aparato digestivo también en Vall d'Hebron.

Por CCAA

Por comunidades autónomas, los hospitales líderes son: el Universitario Virgen del Rocío en Andalucía; el Clínico Universitario Lozano Blesa en Aragón; el Universitario Central de Asturias; el Universitari Son Espasesen en Baleares; el Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín; el Universitario Marqués de Valdecilla en Cantabria; el Complejo Asistencial Universitario en Castilla y León; y el General Universitario de Ciudad Real (Castilla-La Mancha).

En Cataluña, el Hospital Clínic de Barcelona encabeza la lista; en la Comunidad de Madrid, el Hospital Universitario La Paz; en la Comunidad Valenciana, el Hospital Universitari i Politècnic La Fe; en Extremadura, el Complejo Hospitalario del Área de Salud de Mérida; en Galicia, el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña; en Murcia, el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca; en Navarra, la Clínica Universidad de Navarra; y en el País Vasco, el Hospital Universitario de Cruces.